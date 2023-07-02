У низці областей України оголошували повітряну тривогу (оновлено)
Близько 6 години ранку у декількох областях України оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на карту повітряних тривог.
За даними Повітряних Сил ЗСУ повітряну тривогу було оголошено через виліт Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північна Осетія РФ).
О 8.10 оголосили про відбій повітряної тривоги у всіх областях, окрім Луганської та АР Крим.
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Hulio
показати весь коментар02.07.2023 07:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
KosAn30 JT26
показати весь коментар02.07.2023 07:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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