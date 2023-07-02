УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13317 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 765 2

У низці областей України оголошували повітряну тривогу (оновлено)

тривога,повітряна

Близько 6 години ранку у декількох областях України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на карту повітряних тривог.

За даними Повітряних Сил ЗСУ повітряну тривогу було оголошено через виліт Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північна Осетія РФ).  

О 8.10 оголосили про відбій повітряної тривоги у всіх областях, окрім Луганської та АР Крим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зафіксовано запуск "шахедів" з Азовського моря, - Повітряні сили ЗСУ

Автор: 

Повітряні сили (2742) повітряна тривога (933)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Північна Осетія, Кавказ
показати весь коментар
02.07.2023 07:19 Відповісти
До киева не долетает оттуда'с хера вт?
показати весь коментар
02.07.2023 07:31 Відповісти
 
 