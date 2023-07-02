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Новини Окуповані території
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Окупанти шукають двох своїх дезертирів на Азовському узбережжі, - Андрющенко

окупанти

Через втечу двох озброєних військових РФ з підрозділу в Урзуфі на тимчасово захопленій Донеччині в усіх населених пунктах на північному узбережжі Азовського моря проводять обшуки.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, втікачі покинули територію підрозділу 1 липня, з того часу їх шукають по всіх селищах вздовж узбережжя Азовського моря.

"ОМОН з Санкт-Петербурга, який базується в Маріуполі нарешті знайшов роботу", - зазначив Андрющенко.

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Автор: 

армія рф (17771) окупація (6742) дезертирство (300) Андрющенко Петро (697)


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надеюсь, они взяли с собой хотя бы один цинк и десяток эфок.
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02.07.2023 07:39 Відповісти
С Урзуфского кичмана сбеглИ два уркагана
СбеглИ два уркагана тай на волю, у-у...
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02.07.2023 07:43 Відповісти
Дезертирам удачно відбитися -- забрати з собою ше зо 5 віиськових в ліпші світи .
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02.07.2023 07:58 Відповісти
Та навіть якщо їх уб"ють чи вони самі застреляться при затриманні - і то добре!
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02.07.2023 08:04 Відповісти
Вглиб раїсі нехай тікають. Там і заручників можна брати, краще мокш вбивати по дорозі. Нехай у сій красі постануть..мокшанські воЯки..
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02.07.2023 08:09 Відповісти
То не дезертири, а массовка курортного сезону. А зброя так, від "хвошистських комарів" відстрілюватись, та і бички на Азові, що ті крокодили зжерти можуть.
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02.07.2023 08:36 Відповісти
Вони приймають сонячні ванни десь на пляжі.
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02.07.2023 08:40 Відповісти
 
 