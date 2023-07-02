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Окупанти шукають двох своїх дезертирів на Азовському узбережжі, - Андрющенко
Через втечу двох озброєних військових РФ з підрозділу в Урзуфі на тимчасово захопленій Донеччині в усіх населених пунктах на північному узбережжі Азовського моря проводять обшуки.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, втікачі покинули територію підрозділу 1 липня, з того часу їх шукають по всіх селищах вздовж узбережжя Азовського моря.
"ОМОН з Санкт-Петербурга, який базується в Маріуполі нарешті знайшов роботу", - зазначив Андрющенко.
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СбеглИ два уркагана тай на волю, у-у...