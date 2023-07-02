Окупанти шукають двох своїх дезертирів на Азовському узбережжі, - Андрющенко

Через втечу двох озброєних військових РФ з підрозділу в Урзуфі на тимчасово захопленій Донеччині в усіх населених пунктах на північному узбережжі Азовського моря проводять обшуки.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, втікачі покинули територію підрозділу 1 липня, з того часу їх шукають по всіх селищах вздовж узбережжя Азовського моря.

"ОМОН з Санкт-Петербурга, який базується в Маріуполі нарешті знайшов роботу", - зазначив Андрющенко.

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