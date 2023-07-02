Румунію залишили 40 працівників російського посольства
1 липня спецрейсом з Бухареста вилетіли 40 співробітників російського посольства.
Про це повідомили у пресслужбі міністерства закордонних справ Румунії, інформує Цензор.НЕТ.
На борту літака було 11 дипломатів і 29 технічно-адміністративних співробітників російського посольства.
8 червня Бухарест закликав Москву скоротити штат посольства в Румунії на 40 осіб. Чисельність дипломатів і технічних співробітників російського представництва має дорівнювати кількості співробітників дипмісії Румунії в Росії, повідомило тоді румунське МЗС.
Загалом РФ мала скоротити 51 особу, однак оскільки не всі посади були зайняті, Румунію залишили 11 дипломатів і 29 співробітників з-поміж техніко-адміністративного персоналу, що становить більш ніж половину штату.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це будут інші прізвища "дипломатів", але точнісінько такі ж самі фсб-шники.