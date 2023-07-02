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Румунію залишили 40 працівників російського посольства

посольство,рф,румунія

1 липня спецрейсом з Бухареста вилетіли 40 співробітників російського посольства.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства закордонних справ Румунії, інформує Цензор.НЕТ.

На борту літака було 11 дипломатів і 29 технічно-адміністративних співробітників російського посольства.

8 червня Бухарест закликав Москву скоротити штат посольства в Румунії на 40 осіб. Чисельність дипломатів і технічних співробітників російського представництва має дорівнювати кількості співробітників дипмісії Румунії в Росії, повідомило тоді румунське МЗС.

Загалом РФ мала скоротити 51 особу, однак оскільки не всі посади були зайняті, Румунію залишили 11 дипломатів і 29 співробітників з-поміж техніко-адміністративного персоналу, що становить більш ніж половину штату.

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Автор: 

посольство рф (332) Румунія (1188) дипломати (569)


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Топ коментарі
+17
Не залишили а пішли нах.
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02.07.2023 08:07
+15
І з Румунії погнали сцяним ганчір"ям.
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02.07.2023 08:07
+14
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02.07.2023 08:22
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І з Румунії погнали сцяним ганчір"ям.
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02.07.2023 08:07 Відповісти
Не залишили а пішли нах.
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02.07.2023 08:07 Відповісти
а остальная часть салона была забита барахлом?
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02.07.2023 08:10 Відповісти
В радниє *****
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02.07.2023 08:11 Відповісти
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02.07.2023 08:22 Відповісти
Дивлюся відео жнив, поле,комбайн з прапором України. Усе буде Україна
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02.07.2023 08:24 Відповісти
Когда уже Украину покинут помощники сивковича,пшонки,тедеева и валуева?
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02.07.2023 08:32 Відповісти
Навіть в Румунії не ******* "Рузьґє МірЪ". Не *******!
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02.07.2023 08:47 Відповісти
мабуть там 80% це фсбешники
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02.07.2023 09:05 Відповісти
Дутен Пула руське діпломат!
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02.07.2023 09:30 Відповісти
А йУХ з собоЮ забрали?
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02.07.2023 09:50 Відповісти
от не можуть рососіянці, щоб не набрехати та не надурити. скорочували 51 "дипломат", а додому відправили 40. назавтра ж і зьясується, що оті 11 посад дивним чином знову зайняті.
це будут інші прізвища "дипломатів", але точнісінько такі ж самі фсб-шники.
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02.07.2023 10:13 Відповісти
 
 