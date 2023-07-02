Ворог мобілізує ресурси для продовження ракетного терору, - ОК "Південь"
Окупанти мобілізують ресурси для ракетного терору, у Чорне море вивели на чергування ракетоносії загальним залпом 16 "Калібрів".
Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк у неділю вранці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ворог активізував і тактичну авіацію, і ракетоносії в Чорному морі. Буквально півтори години тому корабельне угруповання збільшено - до двох підводних, які чергували ще з ночі, додали один надводний ракетоносій. І в цьому випадку загальний залп калібрів збільшився до 16", - інформувала вона в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
Топ коментарі
+5 Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар02.07.2023 08:49 Посилання
+4 НБ
показати весь коментар02.07.2023 09:02 Посилання
+3 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар02.07.2023 08:45 Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар02.07.2023 08:45 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар02.07.2023 08:49 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар02.07.2023 08:54 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар02.07.2023 08:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
S. Fogger
показати весь коментар02.07.2023 08:51 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Sergii Naushenko #466833
показати весь коментар02.07.2023 11:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Влад Хутір
показати весь коментар02.07.2023 08:56 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Магирус
показати весь коментар02.07.2023 09:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
НБ
показати весь коментар02.07.2023 11:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
НБ
показати весь коментар02.07.2023 09:02 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Sergii Naushenko #466833
показати весь коментар02.07.2023 10:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
НБ
показати весь коментар02.07.2023 11:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sergii Naushenko #466833
показати весь коментар02.07.2023 11:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
НБ
показати весь коментар02.07.2023 15:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Светлана Круп
показати весь коментар02.07.2023 12:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
НБ
показати весь коментар02.07.2023 15:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль