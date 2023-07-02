Ворог мобілізує ресурси для продовження ракетного терору, - ОК "Південь"

Окупанти мобілізують ресурси для ракетного терору, у Чорне море вивели на чергування ракетоносії загальним залпом 16 "Калібрів".

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк у неділю вранці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ворог активізував і тактичну авіацію, і ракетоносії в Чорному морі. Буквально півтори години тому корабельне угруповання збільшено - до двох підводних, які чергували ще з ночі, додали один надводний ракетоносій. І в цьому випадку загальний залп калібрів збільшився до 16", - інформувала вона в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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