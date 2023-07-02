УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13543 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 668 16

Ворог мобілізує ресурси для продовження ракетного терору, - ОК "Південь"

ракета

Окупанти мобілізують ресурси для ракетного терору, у Чорне море вивели на чергування ракетоносії загальним залпом 16 "Калібрів".

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк у неділю вранці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ворог активізував і тактичну авіацію, і ракетоносії в Чорному морі. Буквально півтори години тому корабельне угруповання збільшено - до двох підводних, які чергували ще з ночі, додали один надводний ракетоносій. І в цьому випадку загальний залп калібрів збільшився до 16", - інформувала вона в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уночі над Миколаївською областю збили два "Шахеди", на Херсон ворог скинув авіабомбу, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17771) обстріл (29063) Гуменюк Наталія (804)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
У них є з чого клепати і є де. Проблема, що Україна не клепає і також має де.
показати весь коментар
02.07.2023 08:49
+4
Україна зовсім не знищує кацапські кораблі. Зовсім. Схоже що це частина домовленостей "зернового коридору". І це просто тупо! Кацапи мають лише шістнадцять кораблів в Чорному морі. Поки вони їх мають вони можуть тероризувати Україну "зерновим коридором". А що вони будуть робити якщо кораблі потопити? Чи не занадто високу ціну Україна платить за "зерновий коридор"? Щось тут смердить Єрмаком і Арахамією "набзділо трохи". Ми що вирішили подарувати Чорне море ***** і він тепер ще й "царь морской"?
показати весь коментар
02.07.2023 09:02
+3
Попри санкції кацапи клепають ракети. Щось не гаразд з тими санкціями!
показати весь коментар
02.07.2023 08:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Попри санкції кацапи клепають ракети. Щось не гаразд з тими санкціями!
показати весь коментар
02.07.2023 08:45 Відповісти
У них є з чого клепати і є де. Проблема, що Україна не клепає і також має де.
показати весь коментар
02.07.2023 08:49 Відповісти
В України з цього питання дві проблеми:перша ота що заморозила ракетну програму сидить в ОПі. А друга це занадто перелякані союзники, які дзюрять від ядерного шантажу *уйла.
показати весь коментар
02.07.2023 08:54 Відповісти
Судячи з нічних звуків гелікоптерів ніхто у Євросоюзі не дзюрить і далеко не боїться ботоксного з його шантажем. Проблема в іншому. Перша, що таки у вас президент з тараканами, друга,що Європа та і інші не мають такої кількості техніки і зброї, щоб забезпечити і себе і Україну. А до ядерного вибуху то усі уже підготовлені
показати весь коментар
02.07.2023 08:58 Відповісти
люся абдристович чітко знає скільки ракет залишилося у рф
показати весь коментар
02.07.2023 08:51 Відповісти
А чому вони мають перестати їх клепати, адже жоден ракетний завод на кацапів не зруйновано?
показати весь коментар
02.07.2023 11:46 Відповісти
Санкції Заходу я розумію діють не проти раші а українців які ще залишились в країні. Реально рівень життя українців упав до виживання та загрози голоду через підняття цін та тарифів ,штрафів.Ті хто ще залишився в Україні постійно в небезпеці ще і ракетних обстрілів.
показати весь коментар
02.07.2023 08:56 Відповісти
Именно так..
показати весь коментар
02.07.2023 09:19 Відповісти
Голод Україні точно не загрожує, але якість харчування безумовно падає щодня. А як може бути інакше?
показати весь коментар
02.07.2023 11:37 Відповісти
Україна зовсім не знищує кацапські кораблі. Зовсім. Схоже що це частина домовленостей "зернового коридору". І це просто тупо! Кацапи мають лише шістнадцять кораблів в Чорному морі. Поки вони їх мають вони можуть тероризувати Україну "зерновим коридором". А що вони будуть робити якщо кораблі потопити? Чи не занадто високу ціну Україна платить за "зерновий коридор"? Щось тут смердить Єрмаком і Арахамією "набзділо трохи". Ми що вирішили подарувати Чорне море ***** і він тепер ще й "царь морской"?
показати весь коментар
02.07.2023 09:02 Відповісти
Кацапи тримають свої надводні ракетоносії поза межами досяжності наших ракет(300+ км), підводні взагалі для ракет недосяжні (бо треба торпеди чи глибинні бомби, які запускаються лише з кораблів, про підводні дрони багато розмов, але в дії їх ніколи не бачили). А дальність польоту рашистських калібрів 1800+ км
показати весь коментар
02.07.2023 10:43 Відповісти
Все це так, але існують засоби знищення які ми можемо і повинні використовувати. То чому ж ми цього не робимо? Навіть не намагаємось. Проблема "калібрів" постійна і всі ці носії мають бази. Якщо ставиться завдання то завжди знаходяться засоби. І це ж вже більше року! А за рік багато можна зробити...
показати весь коментар
02.07.2023 11:35 Відповісти
База носіїв "калібрів" знаходиться під новоросійськом. Нам туди нічим дістати
показати весь коментар
02.07.2023 11:45 Відповісти
А якщо з Бердянська то по прямій 270 км... "Думай-те"...
показати весь коментар
02.07.2023 15:22 Відповісти
Стратавіа Україна також не знищує, а це навіть доступніше, ніж кораблі. Якщо в Бєларусії партизани маленьким дроном знищили розвід-літак, що заважає на паРаші партизанам дронами бити по аеродромах? Куди поділися Стрижі? Де дрони на 1000 км, які так рекламували? Смердючий договірняк зеленої шобли і паРаші тут я відчуваю.
показати весь коментар
02.07.2023 12:29 Відповісти
Не думаю що тут якась конспірологія (змова). "Зелені" просто тупі і бездарні шоу-балаболи. Вони тепер на всіх рівнях...
показати весь коментар
02.07.2023 15:20 Відповісти
 
 