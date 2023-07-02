Протягом доби окупанти випустили по Херсонщині майже 500 снарядів, - ОВА

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області. Є поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 86 обстрілів, випустивши 475 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів.

Через російську агресію 5 людей (з них три дитини) дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

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