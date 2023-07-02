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Новини Агресія Росії проти України
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На окупованій Луганщині спецслужби РФ перевіряють зрадників, - ОВА

окупанти,арміярф,рашисти

На тимчасово окупованих територіях Луганщини російські спецслужби перевірять зрадників розпитують, чи є у них рідні на підконтрольній уряду України території.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, окупаційні "адміністрації" Кадіївки та Алчевська перевіряють співробітники ФСБ РФ. Колаборантів допитують, чи є у них рідні на підконтрольній уряду України території, запитують цю інформацію і про колег. Крім того, перевіряють усіх, хто має доступ "к государственной тайне".

За даними ОВА, аналогічні заходи росіяни планують провести в кожному населеному пункті, бо у так званій "ЛНР" підвищують показник виявлення шпигунів.

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окупація (6742) колабораціонізм (1170) Луганська область (4891)


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Тобто, пішли проти України, а тепер і кацапів зрадили? Ходячі шлунки за ковбасу по 2-20 зрадять кого хош. Так було завжди на Бамбасі.
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02.07.2023 09:26 Відповісти
Вони ще щось перевіряють 😠
Кацапи , валіть нахер із украінськоі землі , поки ноги носять і собаки
з котами вас ще не гризуть , бо дуже скоро такоі нагоди у вас не буде 😡
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02.07.2023 09:28 Відповісти
Та ті що тепер воюють знають тільки з ваших коментпріви про ковбасу по 2-20
Та ті що повмять цю ковбасу помнять не ціну а смак тієї ковбаси
Тоді офіційно 1 крб на міжнородній біржі 1крб=1,2 S
Це приблизно 100₴ /так собі середня ціна для варьонки /
А це завжди так коли беруть на''роботу''перевірятью всю сімью
А що вони чеквали ?
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02.07.2023 09:55 Відповісти
А чО так ? ШО случілось ? Доноси один на одного строчать, як із кулемета ?
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02.07.2023 10:53 Відповісти
 
 