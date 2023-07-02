На окупованій Луганщині спецслужби РФ перевіряють зрадників, - ОВА

На тимчасово окупованих територіях Луганщини російські спецслужби перевірять зрадників розпитують, чи є у них рідні на підконтрольній уряду України території.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, окупаційні "адміністрації" Кадіївки та Алчевська перевіряють співробітники ФСБ РФ. Колаборантів допитують, чи є у них рідні на підконтрольній уряду України території, запитують цю інформацію і про колег. Крім того, перевіряють усіх, хто має доступ "к государственной тайне".

За даними ОВА, аналогічні заходи росіяни планують провести в кожному населеному пункті, бо у так званій "ЛНР" підвищують показник виявлення шпигунів.

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