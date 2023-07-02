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Новини Агресія Росії проти України
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Мешканців окупованого Сєверодонецька примушують рити окопи, - ОВА

російські,загарбники

Російські загарбники мешканців Сєверодонецька, яких затримали за телефонні дзвінки з дахів багатоповерхівок, примушують рити окопи.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Стало відомо, що відбувається з сєвєродончанами, яких упіймали за намагання зробити дзвінок із дахів багатоповерхівок. Раніше на них накладали штраф, потім почали затримувати. Однак цього окупантам виявилося замало. Люди повертаються і розповідають, що після затримання їх відвозили за межі міста і змушували робити укріплення для військових РФ. Риттям окопів вони займалися по два тижні", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

окупація (6742) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+15
Бачте як, пів держави переконпано рашистами.
Лякали контранаступом три місяці. Ті за цей час окопались, укріпились, замінувались.
Тепер наші йдуть по замінованих територіях.
Це хто таку тактику вигадав ?
Кажуть Харківщину звільняли без попереджень.
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02.07.2023 10:05
+11
Нехай риють для своїх асвабадітєлєй.
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02.07.2023 09:55
+10
Зато тіперь бєз біндер
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02.07.2023 09:56
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Місто Сєвєродонєцк має зникнути з карти України.
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02.07.2023 09:53 Відповісти
Картограф )(уєв, може тобі краще зникнути?
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02.07.2023 09:58 Відповісти
Да скорее всего имелось ввиду само название города. А так города и так уже нету
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02.07.2023 10:02 Відповісти
де відбувсі риговский сходняк??? згинь підародонецк
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02.07.2023 12:36 Відповісти
Нехай риють для своїх асвабадітєлєй.
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02.07.2023 09:55 Відповісти
Зато тіперь бєз біндер
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02.07.2023 09:56 Відповісти
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02.07.2023 11:02 Відповісти
Результати нашого наступу чітко показали москалям, що таке грамотно зроблені фортифікаційні споруди та мінні поля. Тому "рити окопи" будуть усі і скрізь де тільки можна. Це очевидно, і це не новина.
Будь-який укріпрайон можна подолати. Це питання лише професіоналізму. І якщо ми хочемо перемогти, то "новини" мають бути саме про це.
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02.07.2023 10:02 Відповісти
Бачте як, пів держави переконпано рашистами.
Лякали контранаступом три місяці. Ті за цей час окопались, укріпились, замінувались.
Тепер наші йдуть по замінованих територіях.
Це хто таку тактику вигадав ?
Кажуть Харківщину звільняли без попереджень.
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02.07.2023 10:05 Відповісти
Ну там был ещё эффект внезапности. Согласитесь: Харьковщину они взяли "с колёс", не успели закрепиться и оборона посыпалась. Тут согласен - они год окапывались. Да даже если бы и не говорили наши про контрнаступление - у них есть другие источники - любителей "рускава мира" хватает и у нас полно ихней агентуры и действия такого масштаба в современном мире скрыть невозможно
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02.07.2023 10:09 Відповісти
Не знаю чи вони би рили такі грандіозні кілометрові окопи.
Якби хтось їх постійно не лякав контрнаступом.
Лишається надіятись що і наші сюрприз козломордим підготували.
Все ж була надія що літаки будуть, але ніт, мабуть на наступне літо аж.
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02.07.2023 10:12 Відповісти
Ну постоянное анонсирование контрнаступление и у людей вызвало завышенные ожидание, потому что Арестовичи/Ждановы рассказывали всем, что вот-вот, да ещё заявления Буданова, что "В мае зайдём в Крым". Я бы на его месте не делал бы таких заявлений. А копать они бы и так копали. Начиная с 2015-го года копали, хотя тогда о полномасштабной войне и речи не было, как и о попытках освободить оккупированные территории. Надо признать - они тоже учатся воевать
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02.07.2023 10:17 Відповісти
Авжеж ''підігрівання'' зеленими контрнаступу добряче підігрівало кацапів будувати лінії оборони. Таке враження що навмисно таке робилося.
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02.07.2023 10:33 Відповісти
Так мокшам й розвідники не потрібні - по бидломарафону Вава сам все розповість.
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02.07.2023 10:10 Відповісти
1000 %
всі плани здає, язик як помело.
може це тактика така, як у ватних блогерів- просто сболтнул лишнего о местонахождении важного объекта , прастите, я больше так не буду.
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02.07.2023 10:13 Відповісти
То були попередження, типу - "Дорогі російські брати, готуйтесь ретельніше, бо нам прийдеться наступати. Американці та українці вимагають".
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02.07.2023 10:30 Відповісти
Звільнення Харківщини це результат вдалого ІПСО, орки повірили що наступ почнеться на Херсон і перекинули туди більшість боєздатних військ. А от вже на Херсонщині було не все так блискуче, там теж було три лінії оборони. І за більш ніж два місяці штурмів була прорвана тільки перша. А пішли вони звідти тому що були знищені шляхи логістики, причому відійшли вони досить організовано.
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02.07.2023 10:35 Відповісти
Там зкацаплені-кріпаки «насєлєніє» з копанок, ще з часу проведення з'їзду РигоАналами!! У 2014 році разом з комуняками дороги перекривали, щоб ЗСУ блокувати…
От зараз для і них свято прийшло, вільної праці на окопах окупантів….
Атіннарот… мішебратія… прутінввєді…
Криваве протрезвіння !
Пильнуймо Україну!!
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02.07.2023 10:50 Відповісти
Да, помню тот легендарный съезд в Северодонецке и попытки создать Юго-Восточную республику... На дворе был 2004-й год, Ютуба ещё не было
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02.07.2023 11:13 Відповісти
Путінввіді! Ось він і ввів по саме німагу.
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02.07.2023 13:09 Відповісти
А че они хотели, малины живя под окупантами?
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02.07.2023 10:59 Відповісти
Ждуни знайшли собі застосування.
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02.07.2023 11:38 Відповісти
Хай риють суки
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02.07.2023 13:01 Відповісти
и будут рыть и не возникать, это не при украинской власти все недовольства высказывать.
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02.07.2023 13:56 Відповісти
 
 