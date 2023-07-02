Мешканців окупованого Сєверодонецька примушують рити окопи, - ОВА

Російські загарбники мешканців Сєверодонецька, яких затримали за телефонні дзвінки з дахів багатоповерхівок, примушують рити окопи.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Стало відомо, що відбувається з сєвєродончанами, яких упіймали за намагання зробити дзвінок із дахів багатоповерхівок. Раніше на них накладали штраф, потім почали затримувати. Однак цього окупантам виявилося замало. Люди повертаються і розповідають, що після затримання їх відвозили за межі міста і змушували робити укріплення для військових РФ. Риттям окопів вони займалися по два тижні", - йдеться в повідомленні.

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