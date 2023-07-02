Мешканців окупованого Сєверодонецька примушують рити окопи, - ОВА
Російські загарбники мешканців Сєверодонецька, яких затримали за телефонні дзвінки з дахів багатоповерхівок, примушують рити окопи.
Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"Стало відомо, що відбувається з сєвєродончанами, яких упіймали за намагання зробити дзвінок із дахів багатоповерхівок. Раніше на них накладали штраф, потім почали затримувати. Однак цього окупантам виявилося замало. Люди повертаються і розповідають, що після затримання їх відвозили за межі міста і змушували робити укріплення для військових РФ. Риттям окопів вони займалися по два тижні", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Ksenia VB
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+10 Джон КРОУТЕР #504651
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Будь-який укріпрайон можна подолати. Це питання лише професіоналізму. І якщо ми хочемо перемогти, то "новини" мають бути саме про це.
Лякали контранаступом три місяці. Ті за цей час окопались, укріпились, замінувались.
Тепер наші йдуть по замінованих територіях.
Це хто таку тактику вигадав ?
Кажуть Харківщину звільняли без попереджень.
Якби хтось їх постійно не лякав контрнаступом.
Лишається надіятись що і наші сюрприз козломордим підготували.
Все ж була надія що літаки будуть, але ніт, мабуть на наступне літо аж.
всі плани здає, язик як помело.
може це тактика така, як у ватних блогерів- просто сболтнул лишнего о местонахождении важного объекта , прастите, я больше так не буду.
От зараз для і них свято прийшло, вільної праці на окопах окупантів….
Атіннарот… мішебратія… прутінввєді…
Криваве протрезвіння !
Пильнуймо Україну!!