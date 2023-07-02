Росія скасувала своє головне міжнародне авіашоу MAKS через можливу атаку дронами, - британська розвідка

У Росії вперше за 30 років скасували міжнародне авіашоу MAKS унаслідок побоювання через безпеку після атаки дронами.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Під час авіасалону РФ демонструє весь сектор авіації: як цивільні, так і військові літаки. Це допомагало залучати нових клієнтів. За даними британської розвідки причиною скасування шоу стала загроза атак безпілотників та міжнародна ізоляція.

"Шоу, ймовірно, було скасовано здебільшого через серйозні занепокоєння безпекою після недавніх атак безпілотних літальних апаратів у Росії. Організатори, ймовірно, також усвідомлювали потенційну шкоду для репутації, якщо на захід приїде менше міжнародних делегацій", - зазначає розвідка.

За даними розвідки, аерокосмічний сектор Росії страждає через міжнародні санкції, а висококваліфікованих спеціалістів мобілізують на війну.

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"Тим часом головнокомандувач Повітряно-космічними силами генерал Сергій Суровікін не з'являвся на публіці після невдалого заколоту групи Вагнера, для якої він був контактним пунктом у Міністерстві оборони Росії", - йдеться у повідомленні.