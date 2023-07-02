Росія скасувала своє головне міжнародне авіашоу MAKS через можливу атаку дронами, - британська розвідка
У Росії вперше за 30 років скасували міжнародне авіашоу MAKS унаслідок побоювання через безпеку після атаки дронами.
Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
Під час авіасалону РФ демонструє весь сектор авіації: як цивільні, так і військові літаки. Це допомагало залучати нових клієнтів. За даними британської розвідки причиною скасування шоу стала загроза атак безпілотників та міжнародна ізоляція.
"Шоу, ймовірно, було скасовано здебільшого через серйозні занепокоєння безпекою після недавніх атак безпілотних літальних апаратів у Росії. Організатори, ймовірно, також усвідомлювали потенційну шкоду для репутації, якщо на захід приїде менше міжнародних делегацій", - зазначає розвідка.
За даними розвідки, аерокосмічний сектор Росії страждає через міжнародні санкції, а висококваліфікованих спеціалістів мобілізують на війну.
"Тим часом головнокомандувач Повітряно-космічними силами генерал Сергій Суровікін не з'являвся на публіці після невдалого заколоту групи Вагнера, для якої він був контактним пунктом у Міністерстві оборони Росії", - йдеться у повідомленні.
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"отрицательный результат - тоже результат"
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Ой, ржу не можу...
По сути, кроме санкций, наложенных Западом, на нашу экономику гораздо более тяжелым бременем легли военные действия. Единственная отрасль, куда сейчас идут деньги - это ВПК. За счет всего остального, которое держится на последних запасах ранее накопленного. Логично предположить, что рано или поздно при таком расточительстве встанет вопрос - а что дальше?
Нет смысла говорить, что выброшенные на ветер полтриллиона долларов можно было бы потратить на страну, на инфраструктурные проекты, на увеличение доходов людей. Но это уже нет смысла обсуждать - зомби бьется в конвульсиях, он уже не способен ни к какой разумной деятельности.
Змогли ж букви "герань" на іранський мопед наклеїти!!!
Скоріш за все, вони просто не можуть перекинути літаки на виставку, бо все, що літає - задіяне у війні проти України, а решту металобрухту не встигають розібрати, перевезти, зібрати і виставити на показ. Та й "міжнародна" частина буде ніякою: літаючий БєлАЗ з БРСР, планер з пальмового листя від Еритреї, супербомбардувальник на педальній тязі з КНДР... Таке собі шоу вийшло б
Так і стоїть мертвим.
За той час, що Рогозін будував і недобудував "Восточный", у минулі часи три Байконури збудували.