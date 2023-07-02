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Новини Агресія Росії проти України
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Росія скасувала своє головне міжнародне авіашоу MAKS через можливу атаку дронами, - британська розвідка

макс,авіашоу

У Росії вперше за 30 років скасували міжнародне авіашоу MAKS унаслідок побоювання через безпеку після атаки дронами.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Під час авіасалону РФ демонструє весь сектор авіації: як цивільні, так і військові літаки. Це допомагало залучати нових клієнтів. За даними британської розвідки причиною скасування шоу стала загроза атак безпілотників та міжнародна ізоляція.

"Шоу, ймовірно, було скасовано здебільшого через серйозні занепокоєння безпекою після недавніх атак безпілотних літальних апаратів у Росії. Організатори, ймовірно, також усвідомлювали потенційну шкоду для репутації, якщо на захід приїде менше міжнародних делегацій", - зазначає розвідка.

За даними розвідки, аерокосмічний сектор Росії страждає через міжнародні санкції, а висококваліфікованих спеціалістів мобілізують на війну.

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"Тим часом головнокомандувач Повітряно-космічними силами генерал Сергій Суровікін не з'являвся на публіці після невдалого заколоту групи Вагнера, для якої він був контактним пунктом у Міністерстві оборони Росії", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Велика Британія (5650) росія (65949) зовнішня розвідка (477)


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Топ коментарі
+15
Нехай влаштують перегони "Ех прокачусь по дєрєвнє!"
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02.07.2023 10:08
+11
Чи нема що показувати?
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02.07.2023 10:05
+10
А могли б і шоу проводити і жити як люди -- якби кокуха не поіхала .
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02.07.2023 10:06
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Чи нема що показувати?
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02.07.2023 10:05 Відповісти
Просто абасралісь
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02.07.2023 10:26 Відповісти
просто як зараз прийнято на рашці:

"отрицательный результат - тоже результат"

.
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02.07.2023 10:37 Відповісти
Мдя, могли бы организовать выставку проЙобов (отрицательных достижеий)
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02.07.2023 12:40 Відповісти
Є цікавий канал "Hackmyth", де дипломований авіаконструктор (нині працює в Чеії) професійно розбирає "досягененя" московітської авіації і не тільки. Там є розбір що являє собою Ту-160, Ту-95 (названий "Нацист"), з чого скопійовано "Суперджет", чому ненадійні його двигуни, і багато чого іншого...
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02.07.2023 10:45 Відповісти
працює у Чехії
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02.07.2023 10:50 Відповісти
Класний канал. Сам дивлюся і підписаний. Багато цікавого про те, звідки бралося (кралося) все те, чим зараз гордиться роZZія.
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02.07.2023 10:51 Відповісти
Шо лаптєльоти не літають!?
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02.07.2023 10:05 Відповісти
В КОСМОС палетелі.
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02.07.2023 10:07 Відповісти
Нє
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02.07.2023 10:45 Відповісти
А могли б і шоу проводити і жити як люди -- якби кокуха не поіхала .
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02.07.2023 10:06 Відповісти
А на хера, ми і так касміческая срана, гагаріна помніш.
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02.07.2023 10:08 Відповісти
Помню
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02.07.2023 10:11 Відповісти
Так, всі пам'ятають Гагарина, він полетів на сонце і згорів !
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02.07.2023 11:02 Відповісти
Могли б, якби були людьми.
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02.07.2023 10:33 Відповісти
Свинособаки людьми? Брякнешь тоже.
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02.07.2023 13:38 Відповісти
Міжнародне це з БССР і КНДР?
Ой, ржу не можу...
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02.07.2023 10:06 Відповісти
Нехай влаштують перегони "Ех прокачусь по дєрєвнє!"
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02.07.2023 10:08 Відповісти
Ібо нєхєр на буржуїнському нєскрєпному скутері їздити!
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02.07.2023 10:17 Відповісти
А у них є чим "хвалиться"? За останні півтора року вони вже непогано "показали" свої "успіхи" у авіабудівній промисловості - як використанням старого радянського мотлоху так і відсутністю будь-яких своїх практичних напрацювань!
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02.07.2023 10:12 Відповісти
рассія перестала пользувати туалет через можливу срачку!
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02.07.2023 10:12 Відповісти
По данным Time один день боевых действий обходится России в 1 млрд долларов. То есть, на упражнения Путина с 24 февраля потрачено в никуда полтриллиона долларов или примерно 40 трлн рублей. Бюджет на этот год составлен из расчета доходов в 26 трлн, расходов - 29 трлн, причем без девальвации рубля он уже не сводится принципиально - доходы ниже запланированных, расходы выше.

По сути, кроме санкций, наложенных Западом, на нашу экономику гораздо более тяжелым бременем легли военные действия. Единственная отрасль, куда сейчас идут деньги - это ВПК. За счет всего остального, которое держится на последних запасах ранее накопленного. Логично предположить, что рано или поздно при таком расточительстве встанет вопрос - а что дальше?

Нет смысла говорить, что выброшенные на ветер полтриллиона долларов можно было бы потратить на страну, на инфраструктурные проекты, на увеличение доходов людей. Но это уже нет смысла обсуждать - зомби бьется в конвульсиях, он уже не способен ни к какой разумной деятельности.
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02.07.2023 10:13 Відповісти
Краще покажить ,,чемпіонат расеі по метанію коров'ячого говна " !
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02.07.2023 10:15 Відповісти
Ну так, взимку в них скульптури з гівна, влітку можна пограти в гівнобол))
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02.07.2023 10:18 Відповісти
Головна розробка сезона 2022/2023 - гордість кацапського авіапрому бпла герань/шахед.
Змогли ж букви "герань" на іранський мопед наклеїти!!!
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02.07.2023 10:17 Відповісти
Фанерні "аналоговнєти" бояться попалить?
Скоріш за все, вони просто не можуть перекинути літаки на виставку, бо все, що літає - задіяне у війні проти України, а решту металобрухту не встигають розібрати, перевезти, зібрати і виставити на показ. Та й "міжнародна" частина буде ніякою: літаючий БєлАЗ з БРСР, планер з пальмового листя від Еритреї, супербомбардувальник на педальній тязі з КНДР... Таке собі шоу вийшло б
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02.07.2023 10:17 Відповісти
"Суперджет" " скопирован с немецкого "Дорнье", МС-21 - с китайского самолёта, а больше новинок нет, и никто смотреть на них не хочет, чтобы не сблевать.
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02.07.2023 10:21 Відповісти
От не треба було Рагозіна усувати. Він би так двинув авіаційно-космічну галузь ... Так двинув, що від неї взагалі нічого не залишилось би
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02.07.2023 10:21 Відповісти
Він(Рогозін) 15 років на двох посадах будував космодром"Восточный".
Так і стоїть мертвим.
За той час, що Рогозін будував і недобудував "Восточный", у минулі часи три Байконури збудували.
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02.07.2023 10:31 Відповісти
Зате мордяку від'їв, що в танк не пролазить.
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02.07.2023 10:34 Відповісти
Так, в цьому шоу прийняли б участь українські БПЛА і шоу б було незабутне і зрелищне.
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02.07.2023 10:23 Відповісти
Ну беспилотников боятся не стоит. "Партнеры" попросят и никакой беспилотник не прилетит на территорию РФ... Тут дело скорее в том что нечего показать.
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02.07.2023 10:23 Відповісти
Дело в том, что авиашоу интересно пацанам, а их там будут ловить и отправлять в Бахмут.
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02.07.2023 10:33 Відповісти
А чого ж тоді твої "роботодавці" скасували шоу? Значить, бояться, що "можуть показать"? А раз бояться - то мабуть, є що "показать"? Просто ми це останнім часом показуємо в "реаліті-шоу" - без попередніх оголошень та запрошень ...
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02.07.2023 11:07 Відповісти
А далі буде ще гірше. .... "денег нет ... потерпите лет тристо." Бо репарації починають маячити на горизонті. Та й Захід повинен повернути свої витрати на війну. А там лярдів дуже багато. Коротко, кожний кацап сам буде платити 50 % свого доходу і його правнуки до п'ятого покоління. Невже це зробив один Вовочка ?
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02.07.2023 10:40 Відповісти
А шо им показывать? Суперджет - говно напичканое импортом. Су-57 - ни одного экземпляра в живуху нет. Су- 35 - пока собрали сотню штук - морально устарел, от него отказались и индусы м индонезийцы. Кроме того индусы отказались от вложения денег в разработку СУ-57. Короче куда не прислонись - везде дупа.
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02.07.2023 13:52 Відповісти
от жеж.. засада. ССИКУНИ!
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02.07.2023 15:01 Відповісти
Та просто засцяли після недопутчу кухаря-крикуна
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02.07.2023 16:05 Відповісти
 
 