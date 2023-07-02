Вночі окупанти завдали удару по Комишувасі, зруйнована гімназія. ФОТО
Вночі, під час повітряної тривоги, у Запорізькій області окупанти зруйнували будівлю гімназії у Комишувасі.
Про це повідомляє Комишуваська селищна рада, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі російські окупанти завдали удару по Комишувасі. Вщент зруйнована Комишуваська гімназія "Джерело". На щастя, обійшлося без поранених і загиблих", - йдеться в повідомленні.
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