Вночі окупанти завдали удару по Комишувасі, зруйнована гімназія. ФОТО

Вночі, під час повітряної тривоги, у Запорізькій області окупанти зруйнували будівлю гімназії у Комишувасі.

Про це повідомляє Комишуваська селищна рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі російські окупанти завдали удару по Комишувасі. Вщент зруйнована Комишуваська гімназія "Джерело". На щастя, обійшлося без поранених і загиблих", - йдеться в повідомленні.

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