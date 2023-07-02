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Новини Агресія Росії проти України
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Вночі окупанти завдали удару по Комишувасі, зруйнована гімназія. ФОТО

комишувасі

Вночі, під час повітряної тривоги, у Запорізькій області окупанти зруйнували будівлю гімназії у Комишувасі.

Про це повідомляє Комишуваська селищна рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі російські окупанти завдали удару по Комишувасі. Вщент зруйнована Комишуваська гімназія "Джерело". На щастя, обійшлося без поранених і загиблих", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти минулої доби обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області, - ОВА. ФОТО

Вночі окупанти завдали удару по Комишувасі, зруйнована гімназія 01
Вночі окупанти завдали удару по Комишувасі, зруйнована гімназія 02

Автор: 

обстріл (29063) Запорізька область (3721)


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Там при совку робили незграбні автобуси.
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02.07.2023 10:33 Відповісти
Сам придумав? Там совкові буханки переробляли на бортові.
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02.07.2023 10:49 Відповісти
Ти не бачив тих автобусів, а я бачив.
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02.07.2023 10:51 Відповісти
Я так і написав що робили. Чим не вдоволений? І не наривайся на неприємності.
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02.07.2023 10:56 Відповісти
Злякав далі неможу. Неприємності? Тебе з Таврійського випустилаи (колись Кірове)?
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02.07.2023 16:28 Відповісти
Коли адекватно буде знищено на росії може тоді будуть думать що їх чекає у відповідь.
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02.07.2023 10:33 Відповісти
От уроди кацабські...
Карма їх наздожене...
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02.07.2023 10:46 Відповісти
Майбутня гімназія НАТО ...кулє ,скажуть тупорилі орки
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02.07.2023 10:53 Відповісти
 
 