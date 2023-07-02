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ЗСУ просунулись на Бахмутському напрямку, триває бойова робота на флангах, - Череватий

бахмут,війна

Минулої доби на Бахмутському напрямку відбулося 23 бойових зіткнень. Окупанти чинять шалений опір

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми маємо просування на Бахмутському напрямку. Там іде бойова робота по флангах, йде тиск на ворога. Після детального аналізу та верифікації ми надамо детальні дані по території, яку вдалося звільнити", - сказав він.

За добу на Бахмутському напрямку відбулося 23 бойових зіткнень. За словами Череватого, окупанти чинять шалений опір, але українські військові за добу ліквідували 116 загарбників, ще 119 поранили. Також знищено десятки одиниць техніки ворога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Маємо просування вперед під Бахмутом і воно продовжується", - Сирський. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (4042) Бахмут (1562) Череватий Сергій (166)


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Топ коментарі
+12
Нехай Господь Бог береже наших героїв 💙💛
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02.07.2023 11:05
+10
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.07.2023 11:06
+3
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02.07.2023 10:42
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02.07.2023 10:42 Відповісти
Нехай Господь Бог береже наших героїв 💙💛
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02.07.2023 11:05 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.07.2023 11:06 Відповісти
Вангую, що наші не будуть заходити в Бахмут. Для орків політичні питання - понад усе, і вони будуть прикривати знищене місто все новим й новим м'ясом, а нам залишиться підсмажувати те м'ясо з панівних висот навколо міста.

PS Я не військовий. Мої роздуми - це роздуми дилетанта. Хай експерти мене виправлять.
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02.07.2023 11:12 Відповісти
Бахмут просто візьмут в кільце.
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02.07.2023 11:25 Відповісти
Нічого не зрозуміло.Що це за мова?
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02.07.2023 11:34 Відповісти
бамбаський діалект
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02.07.2023 11:48 Відповісти
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02.07.2023 13:50 Відповісти
Дуже багато прокремлівських коментаторів....
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02.07.2023 11:29 Відповісти
Российское ТВ рассказывает, что Бахмут абсолютно никому не нужен. Почти год с огромными потерями пытались взять абсолютно не нужный город.
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02.07.2023 11:54 Відповісти
Другий місяць просуваємось на флангах, а толку?
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02.07.2023 12:45 Відповісти
Ну може,Вам спробувати ?З Фб воно ж легко коментувати(((
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02.07.2023 13:11 Відповісти
А не треба нічого коментувати, і так зрозуміло вішають дурням локшину. Як що Ви не розумієте елементарні речі читайте що пишуть військові, вся затія з Бахмутом, для того, щоб зірвати наш контрнаступ на півдні. Чого рашисти й добились, США ще в лютому радили починати операцію на півдні. Тепер на півдні потужна оборона, у нас великі втрати, просування мінімальні, по мінним полям. А Бахмут звісно ніякої ролі для нас немає.
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02.07.2023 13:28 Відповісти
 
 