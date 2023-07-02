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ЗСУ просунулись на Бахмутському напрямку, триває бойова робота на флангах, - Череватий
Минулої доби на Бахмутському напрямку відбулося 23 бойових зіткнень. Окупанти чинять шалений опір
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми маємо просування на Бахмутському напрямку. Там іде бойова робота по флангах, йде тиск на ворога. Після детального аналізу та верифікації ми надамо детальні дані по території, яку вдалося звільнити", - сказав він.
За добу на Бахмутському напрямку відбулося 23 бойових зіткнень. За словами Череватого, окупанти чинять шалений опір, але українські військові за добу ліквідували 116 загарбників, ще 119 поранили. Також знищено десятки одиниць техніки ворога.
Топ коментарі
+12 Толик Инкогнито #552513
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+10 Чайка Київ
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+3 Grigoriy1959
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