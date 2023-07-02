На Лимано-Куп’янському напрямку ЗСУ знищили 77 окупантів, - Череватий
Минулої доби ворог 10 разів намагався атакувати на Лиманському та Куп’янському напрямках, завдав 603 удари різними типами артилерії та здійснив дев’ять авіаційних нальотів.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.
Під час відбиття атак росіян ліквідовано 77 окупантів, 195 зазнали поранень, один потрапив в полон.
"За минулу добу знищено шість танків Т-72, три БМП, шість БТР-80, самохідну артилерійську установку "Акація", дві гармати, шість легких артилерійських тягачів, міномет, протитанковий ракетний комплекс, два польових склади з боєприпасами і три авто, які їх доставляли", - зазначив Череватий.
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Нина Карпенко
показати весь коментар02.07.2023 11:22 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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