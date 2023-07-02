Рашисти обстріляли житловий квартал Херсону, поранено трьох людей, - ОВА (оновлено)
Армія РФ вкотре обстріляла житловий квартал Херсону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
"Під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування. Через обстріл поранення ніг дістав 50-річний чоловік. Йому на допомогу прямує "швидка",- йдеться у повідомленні.
"Також окупанти обстріляли багатоповерхівку у Херсоні, через що двоє мирних людей поранені. Їх шпиталізували до лікарні", - пізніше додали в ОВА.
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Як повідомляють зоозахисники, він йшов 3 дні з Херсона до Одеси, маючи лише 300 гривень на корм та воду для собаки. У Херсоні під час обстрілу в нього загинула дружина та 5-річна донька, а потім через підрив ГЕС піднялася вода та затопило будинок.