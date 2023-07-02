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Новини Війна
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Рашисти обстріляли житловий квартал Херсону, поранено трьох людей, - ОВА (оновлено)

херсон

Армія РФ вкотре обстріляла житловий квартал Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"Під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування. Через обстріл поранення ніг дістав 50-річний чоловік. Йому на допомогу прямує "швидка",- йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого обстрілу Херсону. ФОТО

"Також окупанти обстріляли багатоповерхівку у Херсоні, через що двоє мирних людей поранені. Їх шпиталізували до лікарні", - пізніше додали в ОВА.

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обстріл (29063) Херсон (3428)


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https://tsn.ua/********/ya-rosiyu-bilshe-*******-u-hersoni-po-gumanitarku-priyshla-fanatka-putina-video-2361955.html У Херсоні місцева мешканка прийшла до волонтерів за гуманітарною допомогою і заявила, що "більше любить Росію".
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02.07.2023 12:18 Відповісти
Тебе это не дано понять.
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02.07.2023 12:27 Відповісти
Чоловік йшов пішки з Херсона до Одеси, бо його з собакою без намордника не впустили в евакуаційний автобус

Як повідомляють зоозахисники, він йшов 3 дні з Херсона до Одеси, маючи лише 300 гривень на корм та воду для собаки. У Херсоні під час обстрілу в нього загинула дружина та 5-річна донька, а потім через підрив ГЕС піднялася вода та затопило будинок.
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02.07.2023 16:50 Відповісти
А в цей час з російської сторони моста стоять черги з машин, ресторани в Криму забиті відпочиваючими, а **********, техніка, жива сила продовжує підживлювати окупантів. Чому так????
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02.07.2023 12:36 Відповісти
 
 