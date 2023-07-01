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Наслідки ворожого обстрілу Херсону. ФОТО

1 червня 2023 року близько 10:10 окупанти здійснили артобстріл міста Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, внаслідок влучення снаряду в житловий будинок травмовано жінку та двох дітей. Дівчинку та хлопчика госпіталізовано.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією держави-агресора.

Також читайте: Рашисти обстріляли житлові квартали Херсону, поранено двох дітей, - ОВА

Наслідки ворожого обстрілу Херсону 01
Наслідки ворожого обстрілу Херсону 02

Автор: 

обстріл (29063) Херсон (3428) Офіс Генпрокурора (3273)


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редактор пьёт тормозную жидкость?

"1 червня 2023 року близько 10:10 окупанти здійснили артобстріл міста Херсон. Джерело: "

Месяц прошёл!
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01.07.2023 14:03 Відповісти
препод дурак и не читает рефератов или матрица в действии,
але хоч не 1 червня 2025 року.
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01.07.2023 16:12 Відповісти
 
 