Наслідки ворожого обстрілу Херсону. ФОТО

1 червня 2023 року близько 10:10 окупанти здійснили артобстріл міста Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, внаслідок влучення снаряду в житловий будинок травмовано жінку та двох дітей. Дівчинку та хлопчика госпіталізовано.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією держави-агресора.

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