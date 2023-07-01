Наслідки ворожого обстрілу Херсону. ФОТО
1 червня 2023 року близько 10:10 окупанти здійснили артобстріл міста Херсон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, внаслідок влучення снаряду в житловий будинок травмовано жінку та двох дітей. Дівчинку та хлопчика госпіталізовано.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією держави-агресора.
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"1 червня 2023 року близько 10:10 окупанти здійснили артобстріл міста Херсон. Джерело: "
Месяц прошёл!
але хоч не 1 червня 2025 року.