Ми повинні мати такий флот, який більше не дасть загарбнику навіть планувати напад на Україну, - командувач ВМС Неїжпапа

У першу неділю липня в Україні традиційно відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Цього року вперше від початку повномасштабного вторгнення військовослужбовці українських ВМС, попри щільний графік виконання бойових завдань та несення повсякденної служби, проводять урочисті заходи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

"Я не відокремлював би ВМС від Збройних Сил України. Ми всі разом - єдина велика сім’я. Ці успіхи є досягненням усього Українського війська та ВМС як невіддільної його складової", - зазначив командувач українського флоту віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю АрміяInform, коментуючи успіхи ВМС у війні з РФ.

"Звісно, якщо порівнювати потенціал на початку широкомасштабної агресії між нами та російським флотом, то він був на користь росіян. Але ми теж не стояли на місці та розбудовували наш флот, постійно рухалися вперед. Яскравим прикладом тому, зокрема, є втілення ракетних програм, які були затверджені Верховним Головнокомандувачем ЗС України. Завдяки їх реалізації було створено український ракетний комплекс "Нептун". Серед людей, що впроваджували ракетні програми, були й мої колишні підлеглі-ракетники, які ще в Криму мали досвід використання крилатих ракет. І це саме завдяки їм, цим людям, сьогодні противник не наближається до узбережжя Одеси на відстань менше ніж 100 морських миль, і між нами і ворогом нині існує "сіра зона", яка охоплює 25 тисяч квадратних кілометрів", - додав він.

"Звісно, з моменту широкомасштабного вторгнення наш потенціал виріс. Це передусім пов’язано з надходженням нових зразків ракетного озброєння, іншої допомоги від наших західних партнерів. Ви знаєте, що нині на озброєнні ВМС є протикорабельний комплекс "Гарпун", який уже дуже добре себе зарекомендував під час бойових дій із захисту нашої держави. Цей комплекс, зокрема, потопив російське судно забезпечення, яке мало на борту ЗРК "Тор" та прямувало на острів Зміїний, щоб забезпечити зброєю російський гарнізон та доставити свіжу партію окупантів на підсилення", - зауважив Неїжпапа.

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Коментуючи ситуацію довкола майбутнього флагману ВМС України корвету "Гетьман Іван Мазепа", командувач українського флоту зазначив: "Усе триває відповідно до плану, навіть швидше. Попри повномасштабну російську агресію, з боку керівництва держави є підтримка й розуміння, що ми маємо будувати потужний флот та дивитися в майбутнє. Те, що наша перемога є неминучою, ми розуміємо, але, на жаль, противник і після того, як залишить нашу територію, все одне буде нашим сусідом. І ми повинні мати такий флот, який більше не дасть загарбнику взагалі подумати знову здійснити на нас напад та подивитися в бік нашої країни. Тому будівництво таких кораблів триває, і воно триває відповідно до графіка та навіть трішки з його випередженням. Усе озброєння, призначене для корабля, буде поставлене своєчасно, і вже наступного року цей корабель має увійти до складу ВМС. Оснащення корабля озброєнням визначене контрактом. На ньому будуть встановлені артилерійські системи калібром 76 та 205 мм, крилаті ракети, зенітно-ракетний комплекс дальністю понад 20 км, засоби радіоелектронної боротьби".

Він також уточнив, що відповідно до чинного контракту, будується два такі кораблі за кордоном.

"Наступні ми планували будувати на території України, адже ми зобов’язані в майбутньому розвивати нашу суднобудівну галузь. Тому третій, четвертий корабель має вже будуватися в Україні", - уточнив Неїжпапа.

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