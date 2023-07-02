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У Запорізькій області рівень води на понад 2,2 метра нижче норми, - ОВА

гес,підтоплення,каховська

Рівень води в нижньому б’єфі у Запорізькій області наразі становить 12,26 м та є нижчим від норми на 2,24 м.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС рівень води в рамках допустимої норми.

"Питна вода подається в штатному режимі без перебоїв. Дослідження якості питної води відхилень від нормативів не мають.

Заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках р. Дніпро не виявлено", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

Дніпро (3297) Запорізька область (3721) вода (1181)


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Топ коментарі
+4
Дніпро увійшов в своє старе русло.
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02.07.2023 13:13
+2
"Заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках р. Дніпро не виявлено"...

Бо акваторії нема

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02.07.2023 13:05
+2
відверто, думав, що буде гірше.. а так, схоже, повернувся древній Великий Луг, навіть трохи вищій
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02.07.2023 13:34
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Нижче Дніпрогеса Дніпро можна перейти по скалам.
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02.07.2023 13:02 Відповісти
Пора звикати, це тепер норма, чи падіння рівня води теж сталося зненацька, як і сьогоднішній ранковий пуск кацапами "Калібрів" ( за версією такого собі недоречника Ігната)
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02.07.2023 13:03 Відповісти
"Заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках р. Дніпро не виявлено"...

Бо акваторії нема

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02.07.2023 13:05 Відповісти
Дніпро увійшов в своє старе русло.
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02.07.2023 13:13 Відповісти
Нічого, скоро зацвіте київське водосховище, і будуть і замори, і "зеленка", в яку бридко заходити. Насправді, спустити б усі ті штучні клоаки, і Дніпро став би чистішим, і риба не морилась, і пляжі для людей були б. Так ні - давайте вастановім, деньогов заработаєм: щоб аи, суки, вже вдавились тими грішми
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02.07.2023 15:50 Відповісти
ЗеВалодькінаКоманда: Так ось чим можна ще виправдати нові тарифи!
Валодька: Блєстящая ідєя, маі талантлівиє джєдаі!
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02.07.2023 13:09 Відповісти
ПОЗВОНІТЬ І ІЗРАІЛЬ .. АБО ДО ЗЕ- написають і підніметься
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02.07.2023 13:28 Відповісти
Єслі в кранє нєт вади, значіт випілі... ну, оті, до яких радиш звернутись
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02.07.2023 15:44 Відповісти
відверто, думав, що буде гірше.. а так, схоже, повернувся древній Великий Луг, навіть трохи вищій
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02.07.2023 13:34 Відповісти
Якої норми? На сьогодні це і є норма, бо так було до затоплення за планами таваріщя сраліна - створити водні перепони для західної навали. І, знову ж таки, усе це - на нашій території, не десь там за уралом
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02.07.2023 15:42 Відповісти
А когда будут зеленского мордочкой тыкать будут в ростовский суд над нашими азовцами? Где все журналисты? НЕ НА ЧАСІ?
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02.07.2023 15:51 Відповісти
"журналист" - это синоним слова "*******"
почитайте Григория Климова - там всё разжёвано
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03.07.2023 10:03 Відповісти
Спасибо и я с вами согласен. Для того, что бы иметь собственное мнение о журналистах мне не нужно кого-то читать. Я спрашивал "где журналисты", в не "где журнашлюхи"
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03.07.2023 11:37 Відповісти
 
 