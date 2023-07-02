У Запорізькій області рівень води на понад 2,2 метра нижче норми, - ОВА

Рівень води в нижньому б’єфі у Запорізькій області наразі становить 12,26 м та є нижчим від норми на 2,24 м.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС рівень води в рамках допустимої норми.

"Питна вода подається в штатному режимі без перебоїв. Дослідження якості питної води відхилень від нормативів не мають.

Заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках р. Дніпро не виявлено", - йдеться в повідомленні.

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