У Запорізькій області рівень води на понад 2,2 метра нижче норми, - ОВА
Рівень води в нижньому б’єфі у Запорізькій області наразі становить 12,26 м та є нижчим від норми на 2,24 м.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС рівень води в рамках допустимої норми.
"Питна вода подається в штатному режимі без перебоїв. Дослідження якості питної води відхилень від нормативів не мають.
Заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках р. Дніпро не виявлено", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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+2 Микола Сидоров #551138
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+2 albano miner
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Бо акваторії нема
Валодька: Блєстящая ідєя, маі талантлівиє джєдаі!
почитайте Григория Климова - там всё разжёвано