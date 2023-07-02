Коли Україна стане членом НАТО, Росія більше не наважиться напасти, - Кулеба

Західні лідери, які чинять опір наданню членства України в НАТО, не розуміють, що це єдиний шлях до миру.

Про це в інтерв’ю німецьким виданням Bild, Welt і Politico заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перша помилка полягає в тому, що лідери бачать наше членство в НАТО як шлях до нової війни. Насправді це шлях до миру. Коли ми станемо членом НАТО, Росія більше ніколи не наважиться напасти на нас", - заявив глава українського МЗС.

Він також навів інший аргумент на користь вступу України до Альянсу, який полягає в тому, що українська армія допомагатиме на східному його фланзі державам, які виявлять бажання посилити свою оборону проти російської загрози.

"Ми переберемо на себе частину цього тягаря. Там будуть стояти не німецькі бригади, а українські", - зазначив дипломат.

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Він наголосив, що в Києві не говорять про те, щоб Україна стала членом НАТО негайно, поки точиться війна.

"Але, звісно, для Європи після війни буде самогубством не прийняти Україну. Це єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного регіону", - сказав очільник МЗС України.