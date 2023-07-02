Коли Україна стане членом НАТО, Росія більше не наважиться напасти, - Кулеба
Західні лідери, які чинять опір наданню членства України в НАТО, не розуміють, що це єдиний шлях до миру.
Про це в інтерв’ю німецьким виданням Bild, Welt і Politico заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Перша помилка полягає в тому, що лідери бачать наше членство в НАТО як шлях до нової війни. Насправді це шлях до миру. Коли ми станемо членом НАТО, Росія більше ніколи не наважиться напасти на нас", - заявив глава українського МЗС.
Він також навів інший аргумент на користь вступу України до Альянсу, який полягає в тому, що українська армія допомагатиме на східному його фланзі державам, які виявлять бажання посилити свою оборону проти російської загрози.
"Ми переберемо на себе частину цього тягаря. Там будуть стояти не німецькі бригади, а українські", - зазначив дипломат.
Він наголосив, що в Києві не говорять про те, щоб Україна стала членом НАТО негайно, поки точиться війна.
"Але, звісно, для Європи після війни буде самогубством не прийняти Україну. Це єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного регіону", - сказав очільник МЗС України.
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Кацап - раб *********** на швабре.
РФія - страна террорист.
*****&Кацап&Рфія - ПНХ!
P. S. Рашисти- Путлерасти тільки "герої" нападати на меньші країни з слабшим озброєнням, а на Америку та НАТО тільки гавкають з ТВ - шавки Рашиські.
НЕ НАВАЖИТЬСЯ ТОДІ КОЛИ ЇЇ НЕ СТАНЕ
А як бути до того, поки Україна стане членом НАТО? Не беруть і на візьмуть... В Пу завжди будуть орбани, які накладуть вето...
Як це словоблудство/слово*лядсво нагадує пропогандистів КПРС, ВЛКСМ з їх побудовою комунізму...
Yeah b..ch, un/fu...ng/expected! But we know - that was your plan "to act this way".
А хитрожопым хочется, чтобы НАТО посылало своих собственных солдат "на убой" ради защиты Украины, чтобы "не боялось ху#ла и давало всё, что надо для быстрой победы Украины", но когда ситуация разворачивается на 180° - вдруг оказывается, что чужие дяди обязаны воевать за Украину, а самим воевать - "дурних нема" Тьфу!
Не а. Об этом можно не думать.
Справа не в зешоблі, при будь якій владі Україну не візьмуть в НАТО, доки існуватиме нинішня росія з її імперською політикою.
Або потрібно повністю деокупувати території та змусити кремль змінити конституції, а потім сподіватись що на Заході з'являться політики з "яй..ми", які не "втрачатимуть свідомість" при згадці росії.
Проблема набагато глибша, аніж просто "в зешоблі". Проблема - в головах всіх тих, хто не хоче сам побороти лайно у власній країні і вимагає від цивілізованих країн, щоб вони з цим змирилися і взяли нас такими, як є!!! Проблема - в головах тих, кому чужі люди зобов'язані більше, ніж українці зобов'язані самим собі, тих, кому вже подарували допомоги на десятки мільярдів доларів, частину з яких вкрали Дєрьмаки - а їм все мало, вони вимагають ще більше, а самі навести порядок у власній країні тупо не хочуть і ще й звинувачують у цьому Захід.
У 1999 не було ху#ла, до НАТО взяли Угорщину, а українці в тому ж році голосували за комуністів-соціалістів - 44,5% голосів за кандидатів у президенти мороза, симоненка, вітренко - тим українцям не в НАТО хотілося, їм хотілося назад у срср, то хто вам винен???!!! У 2004 нова партія країн вступила в НАТО, а як голосували українці на опитуваннях, чи хочуть вони в НАТО? Більше половини "за" стало лише після нападу ху#ла у 2014.
Хто хотів - той вступив в НАТО, а хто не хоче прибирати корумповане лайно і кому всі зобов'язані - ті пролітатимуть повз НАТО, поки не буде якісних змін в мізках "мудрого народу".
краще б оприлюднили поіменно оті 10 держав, що не хочуть нас взяти в НАТО (8, орбанщину та ердоганівщину ми й так знаємо)
а от европа погана, так. тягнуть і тагнуть з серйозною допомогою, дотягнуть що байден просре президентство і тоді нам взагалі торба бо будемо сам на сам з москалями.
Так, у 1999 прийняли Угорщину. То чому ж Україна того року не намагалась вступити в НАТО? Ху#ла ще не було, а РАᛋᛋЄЯ сама ледве трималась, щоб ще комусь погрожувати. А Україна на президентських виборах віддала майже половину голосів за комуняк та соціалістів. У 2004 прийняли ще групу країн, а Україна лише почала змінювати напрям руху з прокацапського на прозахідний, щоб менш ніж за два роки проголосувати за партію януковоча в Верховну Раду!!!!!!!!!! А ще через 4 роки януковоча обрали президентом! Це все також НАТО винне
якщо вам подобається саме так думати то думайте.
а всі инші знають що НАТО це про захист від росії. в цьому питанні ми набагато більше заслужили місце в НАТО аніж, наприкляд армія люксембургу в 900 чоловік.
тому в 99 році коли Україна не вважала росію ворогом нам НАТО не було потрібне.
Тут все працює в обидва боки. Ми маємо бути готові прийняти участь у захисті будь-якої країни НАТО, ми маємо власним коштом озброїти свою армію. А щоб інші були готові захистити нас - потрібно бути їх однодумцями, потрібно мати цивілізоване мислення, а у нас дотепер мислення "у нас корупція, як в Африці - байдуже, нас все одно мусять прийняти такими, а якщо не приймуть - вони падли сякі-такі" - хто наважиться за таке вступатися?
Спочатку відмиваємось від корупційного та колаборантського лайна, а потім висуваємо якісь претензії.
Но го*ом вам надо поливать именно Украину. Вы это делаете из идейных побуждений или за деньги, кацапье?
"Полівают говном" Україну такі от громадяни, яким всі щось зобов'язані, а самі вони нікому не зобов'язані, такі громадяни допустили таку корупцію і не збираються нічого з цим робити.
якщо ви перший день після повернення з марсу то нагадаю вам що Україна регулярно вписувалася у воєнні конфлікти НАТО як то в европі(югославія) так і в африці(малі).
тож, на полі бою ми виконали залік. неодноразово.
на папері залишились два іспити - пдч і вступ. зараз наша влада доводить і, думаю це правильно що пдч для нас втратив сенс, ми довели що підходимо для НАТО.
зі вступом проблєми, 10 з 31 держави члена НАТО нас не приймають.
і не треба писати дурнуваті пасквілі про єрмака, щодо нього треба спецкомісію для розслідування бо обпльоовування йому тільки на руку.
а в питанні що ми можемо дати НАТО спитайте членів НАТО балтійців - вони на нас моляться більше ніж на америку бо ми реально русскоязичних недоносків убиваємо а америка тільки шмарклі возить.
Скільки українських миротворців було в Югославії та Малі? Це якось співставно з кількістю, яка реалістично потрібна для великої війни проти кацапів чи, скажімо, китаю? І ви розумієте величезну різницю між тим, чим займались миротворці, і повномасштабною війною?
Мені також подобається позиція, що якщо НАТО нас одягає та озброює півтора роки і викинуло на це більше 50 мільярдів доларів, то так і повинно продовжуватись надалі, адже з власними корупціонерами ми боротись не хочемо і тому власних грошей на все це ніколи не назбираємо, і навіщо - ми всі гроші знову візьмемо з кишень простих громадян НАТО, вони ж нам зобов'язані, і витрати на все це не більші за всі можливі витрати на Угорщину, чи не так?
Корупціонерам і злодіям НАТО нічого не зобов'язане, тому спочатку викиньте їх з влади, або насолоджуйтесь ними і продовжуйте дорікати "поганому НАТО", сидячи в лайні.
ні, я не підтримую трампа. так, я гетеросексуал, тому мені не подобаються марші геїв. ні, я не підтримую американських зрадників-республіканців. так, я не негр, тому природньо що на негрів не дивлюся і вважаю дичиною протягування негрів у історичні фільми понад те скільки насправді їх було.
якщо Україна хоче в НАТО щоб на халяву мати захист то так воно не працює і не працюватиме ніколи. ми туди потрапимо тільки з усвідомленням що воюватимемо в умовних окопах під вільнюсом набагато більше ніж инші держави і чим раніше ми це усвідомимо тим менше ху*ні в головах деяких українців залишиться.
Як "закінчити"? Що означає "закінчити"? Про це Кулеба вважає за краще не говорити. Цікаво чому?
1. Думка Заходу
2. Думка українського суспільства
3. Події на фронті
(А є ще й Єрмак)
Це складні чинники. Дуже часто вони взаємосуперечливі. І в таких випадках у Зелі трапляється "вибух мозку" і він несе ахінею, де одне твердження суперечить іншому. Збоку здається, що "свіжий порошок підвезли".
P. S. Ранійше "лапшу" вішали а вуха а зараз зелені "соплі".....
Коли Зе позбавиться корупції? Да, ніколи.
Оце відповідь.
В параллельном мире, где благосклонно приняли Мюнхенскую речь *****. Россия уже в НАТО, вместе с Белоруссию и Украиной. А коррупция? А коррупцию преодолеете в рабочем порядке.
Це якщо проглядається бажання боротися з корупцією.
А якщо всі бачать титанічні зусилля по вибудові корупції?
Запам'ятовуємо чергове рашистське лайно, яке тут вже більше двох тижнів і чомусь досі не заблоковане:
Щось мені підказує, що НАТО їм стало б різко не потрібне.
и очень зря!
это дает повод кацапам продолжать эту войну вечно!
Це не самі українці дали привід, коли постійно обирали собі москальських колаборантів, коли "у 1999 нам НАТО не було потрібне", коли у 2004 не дали януковочу сфальсифікувати вибори лише для того, щоб у 2006 дати ригам більшість у Верховній Раді? А коли у 2010 зробили януковоча президентом, а коли у 2019 обрали "перестати стріляти", а коли у 2020-2021 проковтнули зупинку власного ВПК - то теж НАТО дало привід?
Який все ж таки Захід поганий і які ми слов'яни хороші, давайте виконаємо вимогу ху#ла і будемо триматись подалі від Заходу, а років через 8 повернемось в обійми до братніх кацапських покидьків, з ними у таких от українців дуже багато спільного, там теж корупція - це частина національної ідеї.
Більше половини опитаних українців до 2014 голосували проти членства в НАТО, але НАТО все одно нам зобов'язане. Вам дійсно місце - в обіймах рашистів, їм теж Захід в усьому винен.
Никто не возьмёт в НАТО не заморозив
эту войну.Им её заканчивать нет смысла.
Коли Україна покінчить з корупцією, вона стане членом НАТО.
Але то напевно йому неможна казати бу уволять і лишать бонусів.
Балабол.