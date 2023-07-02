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Новини
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Коли Україна стане членом НАТО, Росія більше не наважиться напасти, - Кулеба

нато

Західні лідери, які чинять опір наданню членства України в НАТО, не розуміють, що це єдиний шлях до миру.

Про це в інтерв’ю німецьким виданням Bild, Welt і Politico заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перша помилка полягає в тому, що лідери бачать наше членство в НАТО як шлях до нової війни. Насправді це шлях до миру. Коли ми станемо членом НАТО, Росія більше ніколи не наважиться напасти на нас", - заявив глава українського МЗС.

Він також навів інший аргумент на користь вступу України до Альянсу, який полягає в тому, що українська армія допомагатиме на східному його фланзі державам, які виявлять бажання посилити свою оборону проти російської загрози.

"Ми переберемо на себе частину цього тягаря. Там будуть стояти не німецькі бригади, а українські", - зазначив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Втомився спростовувати безглузді аргументи. Це просто бла-бла-бла, - Кулеба про висловлювання Орбана по Україні

Він наголосив, що в Києві не говорять про те, щоб Україна стала членом НАТО негайно, поки точиться війна.

"Але, звісно, для Європи після війни буде самогубством не прийняти Україну. Це єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного регіону", - сказав очільник МЗС України.

Автор: 

НАТО (6518) членство в НАТО (1738) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14
в НАТО не хотят видеть кацапов под зеленью. Очень странно с их стороны. Это же очень романтично запустить к себе домой фсбшную шпану, которая будет гадить где попало. Вот гады, не хотят себе такую перспективу.
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02.07.2023 13:21
+13
Кулеба,а що там з Князєвим та іншими хабарниками та колаборантами що сидять при владі? Їх теж беремо в НАТО ?
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02.07.2023 13:17
+13
Капітан Очєвідность пішов на різке підвищення. Зараз вже Генерал *******.
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02.07.2023 13:19
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Дякую Кеп.
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02.07.2023 13:16 Відповісти
Капітан Очєвідность пішов на різке підвищення. Зараз вже Генерал *******.
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02.07.2023 13:19 Відповісти
Якби Україна мала достатньо власно виробленої і закупленої найновішої зброї, то рашка не наважилась би напасти і без НАТО. А внаслідок роззброєння при усіх президентах і ворожої агентури при владі маємо війну. Особливо постарались у цьому відношенні Бандюкович і Боневтік.
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02.07.2023 14:29 Відповісти
Аби молочні та кисільні річки текли, то й не треба було працювати. А ковбаса росла на деревах. Але це аби ...
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02.07.2023 14:39 Відповісти
Кулеба,а що там з Князєвим та іншими хабарниками та колаборантами що сидять при владі? Їх теж беремо в НАТО ?
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02.07.2023 13:17 Відповісти
На наступних виборах це і буде головне питання. Або НАТО і ЄС, або хабарники і колаборанти. Разом не вийде.
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02.07.2023 13:22 Відповісти
Чувствуешь, падло, того петуха, который тебя скоро в жопу клюнет!
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02.07.2023 13:37 Відповісти
Не так страшні рашистські воші, як українські гниди. Запам'ятайте цього ватника:

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02.07.2023 13:57 Відповісти
Лети отсюда, петушок рашистский
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02.07.2023 14:15 Відповісти
У пєтушара!
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02.07.2023 14:30 Відповісти
путин-*****.
Кацап - раб *********** на швабре.
РФія - страна террорист.
*****&Кацап&Рфія - ПНХ!
P. S. Рашисти- Путлерасти тільки "герої" нападати на меньші країни з слабшим озброєнням, а на Америку та НАТО тільки гавкають з ТВ - шавки Рашиські.
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02.07.2023 14:01 Відповісти
тогда нужно пол страны коллаборантов пересажать
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02.07.2023 14:04 Відповісти
Коли стане?
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02.07.2023 13:17 Відповісти
Марш "вагнерів" по росії нарешті зробив очевидним для західного політикуму те, що ми знаємо здавна - рашка не лише не всесильна, вона насправді є конструкцією з лайна та паличок, і цілком може розпастись у дуже недалекій часовій перспективі.
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02.07.2023 13:19 Відповісти
Ну, в нас теж влада із гівна, без паличок.
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02.07.2023 13:23 Відповісти
Марш вагнеров показал, что Украина могла бы это всё сделать под флагом вагнеров и дойти до Москвы.
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02.07.2023 15:00 Відповісти
наважитиься.. можешь не сумніватись

НЕ НАВАЖИТЬСЯ ТОДІ КОЛИ ЇЇ НЕ СТАНЕ
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02.07.2023 13:21 Відповісти
в НАТО не хотят видеть кацапов под зеленью. Очень странно с их стороны. Это же очень романтично запустить к себе домой фсбшную шпану, которая будет гадить где попало. Вот гады, не хотят себе такую перспективу.
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02.07.2023 13:21 Відповісти
в нато относятся к нам как к неграм и сс*т, что приняв нас, им придется воевать из-за какой-то Украины. Это не очень романтично, поэтому проще придумать 100 отмазок, почему нет.
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02.07.2023 15:05 Відповісти
если мы относимся к себе как к зеленым папуасам, то НАТО не виновато. Все наши проблемы от нас самих.

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02.07.2023 15:11 Відповісти
ваш пост говорит что вы лично относитесь к себе и украинцам как к зеленым папуасам. И таких постов тут 73%. С родовой травмой и комплексом неполноценности. Убеждать вас бесполезно, но причина что мы не в нато совсем не та, что вы написали
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02.07.2023 15:34 Відповісти
Немного критично относиться к себе - это очень далеко от комплекса неполноценности. Это из другого кино в принципе.
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02.07.2023 15:43 Відповісти
Коли Україна стане членом НАТО, то в крїні буде їнший президент та їнший МЗС.
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02.07.2023 13:25 Відповісти
Чомусь мене бере сумнів, приклад Орбан в угощині.
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02.07.2023 13:50 Відповісти
у нас был нормальный и самостоятельный президент , и нормальные представители МИДа , но тут пришли выпускники трускавецкого выша и клоуны из 95 квартала , управляемые ахметкой и коломойшей рты , не способные на управление государством и не способные самостоятельно связать двух слов , они вципились в наратив - НАТО нам поможет ( при чем тоже не их производное), только для того что бы отвлечь внимание от своих ******* , которые в последствии привели войну в страну с потерей территорий и гибелью сотен тысяч людей , кулеба вроде бы представитель МИДа , но послушав его , складывается впечатление , что он тоже из рядов шапито , не нужно просить на цырлах НАТО о помощи и защите , все что требовалось от вас - не разворовывать бюджет страны , не сокращать оборонные заказы , не разваливать разведку , не разминировать ченгар и др территории , копать окопы когда вам говорили НАТО , ...............а еще за долго до этих событий , один умный человек вам говорил - ДУМАЙ !!!!! Но что бы думать нужны мозги , СВОИ , и как показывает история , вы не в состоянии даже учится на своих ошибках , а все потому , что мозгов у вас нет от слова - абсолютно , и чем больше вы будете обвинять НАТО и запад в целом , тем быстрее вас заставят сесть за стол переговоров с парашниками , и я не удивлюсь тому , что вы таки здадите часть территорий , и понимая это , вы уже сейчас начали компанию по очернению НАТО и отбеливанию себя , ваш максимум это театральные подмостки и пианино , на котором вы так хорошо играете своими *****.
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02.07.2023 14:25 Відповісти
Коли Україна стане членом НАТО, Росія більше не наважиться напасти,

А як бути до того, поки Україна стане членом НАТО? Не беруть і на візьмуть... В Пу завжди будуть орбани, які накладуть вето...

Як це словоблудство/слово*лядсво нагадує пропогандистів КПРС, ВЛКСМ з їх побудовою комунізму...
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02.07.2023 13:25 Відповісти
Візьміть в радники цю людину він діло говорить. https://www.pravda.com.ua/columns/2023/07/2/7409487/
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02.07.2023 13:27 Відповісти
Every time when this Dickhead opens his, annoying f***ing mouth, we should be prepared that something is going to be like Chongar or shashlik. After what you'll be act a surprised faces that it was unexpected!
Yeah b..ch, un/fu...ng/expected! But we know - that was your plan "to act this way".
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02.07.2023 13:28 Відповісти
та ты шо ?
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02.07.2023 13:28 Відповісти
На оккупированной территории Украины ху#ло мобилизует украинцев. Если ху#ло победит Украину и потом будет война кацапов против НАТО - эти же украинцы вынуждены будут воевать за кацапов против НАТО.

А хитрожопым хочется, чтобы НАТО посылало своих собственных солдат "на убой" ради защиты Украины, чтобы "не боялось ху#ла и давало всё, что надо для быстрой победы Украины", но когда ситуация разворачивается на 180° - вдруг оказывается, что чужие дяди обязаны воевать за Украину, а самим воевать - "дурних нема" Тьфу!
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02.07.2023 14:13 Відповісти
За тысячи км. от Украины. Об этом стоит задуматься. Посмотрел участие в операциях НАТО Венгрии, Болгарии и Словакии.
Не а. Об этом можно не думать.
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02.07.2023 14:27 Відповісти
При вашій ЗЕлені шоблі Україна ніколи не стане членом НАТО і ЄС по одній простій причині - це буде смертний вирок вашій ЗЕшоблі!
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02.07.2023 13:30 Відповісти
Чому тоді Україна не вступила до альянсу при минулій владі, фінам виявилось достатньо року?
Справа не в зешоблі, при будь якій владі Україну не візьмуть в НАТО, доки існуватиме нинішня росія з її імперською політикою.
Або потрібно повністю деокупувати території та змусити кремль змінити конституції, а потім сподіватись що на Заході з'являться політики з "яй..ми", які не "втрачатимуть свідомість" при згадці росії.
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02.07.2023 13:56 Відповісти
Може тому, що Фінляндія була країною з європейським рівнем демократії, верховенства права та боротьби проти корупції ще в 1995 році, коли вступила в Європейський Союз, і за 18 років в ЄС ще більше зблизилась із західним світом, що їй вже не потрібно було нічого в собі змінювати і лише зачекати рік, поки всі проголосують?

Проблема набагато глибша, аніж просто "в зешоблі". Проблема - в головах всіх тих, хто не хоче сам побороти лайно у власній країні і вимагає від цивілізованих країн, щоб вони з цим змирилися і взяли нас такими, як є!!! Проблема - в головах тих, кому чужі люди зобов'язані більше, ніж українці зобов'язані самим собі, тих, кому вже подарували допомоги на десятки мільярдів доларів, частину з яких вкрали Дєрьмаки - а їм все мало, вони вимагають ще більше, а самі навести порядок у власній країні тупо не хочуть і ще й звинувачують у цьому Захід.

У 1999 не було ху#ла, до НАТО взяли Угорщину, а українці в тому ж році голосували за комуністів-соціалістів - 44,5% голосів за кандидатів у президенти мороза, симоненка, вітренко - тим українцям не в НАТО хотілося, їм хотілося назад у срср, то хто вам винен???!!! У 2004 нова партія країн вступила в НАТО, а як голосували українці на опитуваннях, чи хочуть вони в НАТО? Більше половини "за" стало лише після нападу ху#ла у 2014.
Хто хотів - той вступив в НАТО, а хто не хоче прибирати корумповане лайно і кому всі зобов'язані - ті пролітатимуть повз НАТО, поки не буде якісних змін в мізках "мудрого народу".
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02.07.2023 14:31 Відповісти
Коли то ще буде. І чи буде взагалі...
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02.07.2023 13:33 Відповісти
по тому як багато людей особливо прихильників волан де морта сварять зеленського за відмову їхати на самміт НАТО добре видно що українці не розуміють що якщо м'ячик на стороні членів НАТО то приїжджати чи не приїжджати немає ніякого значення.

краще б оприлюднили поіменно оті 10 держав, що не хочуть нас взяти в НАТО (8, орбанщину та ердоганівщину ми й так знаємо)
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02.07.2023 13:33 Відповісти
Замість свого довгого тексту, могли би просто написати: "Зеля - хороший, Европа - погана"
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02.07.2023 13:41 Відповісти
тут заборонено зеленського критикувать.

а от европа погана, так. тягнуть і тагнуть з серйозною допомогою, дотягнуть що байден просре президентство і тоді нам взагалі торба бо будемо сам на сам з москалями.
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02.07.2023 13:47 Відповісти
М'ячик на стороні членів НАТО буде тоді, коли Україна буде на співставному з Фінляндією/Швецією рівні у боротьбі з корупцією та ефективності правоохоронної системи. Спочатку Україна приведе себе в порядок, а потім можна питати у НАТО "так чого вам ще треба?!", а не спочатку ви нас прийміть з усім лайном, а потім ми можливо щось через 30 років покращимо (хто очолив НАБУ? Хто очолив АРМА? Срані корупціонери).

Так, у 1999 прийняли Угорщину. То чому ж Україна того року не намагалась вступити в НАТО? Ху#ла ще не було, а РАᛋᛋЄЯ сама ледве трималась, щоб ще комусь погрожувати. А Україна на президентських виборах віддала майже половину голосів за комуняк та соціалістів. У 2004 прийняли ще групу країн, а Україна лише почала змінювати напрям руху з прокацапського на прозахідний, щоб менш ніж за два роки проголосувати за партію януковоча в Верховну Раду!!!!!!!!!! А ще через 4 роки януковоча обрали президентом! Це все також НАТО винне
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02.07.2023 14:44 Відповісти
НАТО це не про корупцію і не про лягавих. то ви з ЕС поплутали, пане чи пані.

якщо вам подобається саме так думати то думайте.

а всі инші знають що НАТО це про захист від росії. в цьому питанні ми набагато більше заслужили місце в НАТО аніж, наприкляд армія люксембургу в 900 чоловік.

тому в 99 році коли Україна не вважала росію ворогом нам НАТО не було потрібне.
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02.07.2023 14:52 Відповісти
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02.07.2023 15:08 Відповісти
А що Україна може дати НАТО? Додаткові три тисячі кілометрів кордону з ворожими рашистами та білорашистами? Разом з неспроможністю заплатити періодичні внески, бо Дєрьмак з шоблою все розкрадає? Разом з неспроможністю закупити західну зброю або навіть виготовити власну, бо Дєрьмак з шоблою лише краде? Що ще? Десятки тисяч солдатів, яких НАТО муситиме постійно озброювати власним коштом? Це при тому, що вже з десяток дописувачів (більшість - то ватники та тролі, але може є один чи кілька звичайних людей) поставили під сумнів, що тут назбирається достатньо бажаючих піти воювати за іншу країну НАТО.

Тут все працює в обидва боки. Ми маємо бути готові прийняти участь у захисті будь-якої країни НАТО, ми маємо власним коштом озброїти свою армію. А щоб інші були готові захистити нас - потрібно бути їх однодумцями, потрібно мати цивілізоване мислення, а у нас дотепер мислення "у нас корупція, як в Африці - байдуже, нас все одно мусять прийняти такими, а якщо не приймуть - вони падли сякі-такі" - хто наважиться за таке вступатися?
Спочатку відмиваємось від корупційного та колаборантського лайна, а потім висуваємо якісь претензії.
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02.07.2023 15:31 Відповісти
очередной бред. Венгрия наверное исправно платит взносы, закупает оружие и радостно пойдет воевать против россии. И таких как венгрия в блоке не одна.
Но го*ом вам надо поливать именно Украину. Вы это делаете из идейных побуждений или за деньги, кацапье?
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02.07.2023 15:37 Відповісти
А угорці у 1999 так підтримували русню? Ні, бо тоді б не попросились в НАТО. Україна ж не просилась в НАТО, у тому році українські ватники навпаки голосували за повернення у радянські часи з соціалістами і комуністами, а у 2006 третина проголосувала за прокацапських ригів. Орбан став прем'єром лише у 2010, у тому ж році, коли українські ватники обрали колаборанта бандюковича президентом.

"Полівают говном" Україну такі от громадяни, яким всі щось зобов'язані, а самі вони нікому не зобов'язані, такі громадяни допустили таку корупцію і не збираються нічого з цим робити.
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02.07.2023 15:52 Відповісти
вибачте, пане але ви виглядаєте як маразматик байден.

якщо ви перший день після повернення з марсу то нагадаю вам що Україна регулярно вписувалася у воєнні конфлікти НАТО як то в европі(югославія) так і в африці(малі).

тож, на полі бою ми виконали залік. неодноразово.

на папері залишились два іспити - пдч і вступ. зараз наша влада доводить і, думаю це правильно що пдч для нас втратив сенс, ми довели що підходимо для НАТО.

зі вступом проблєми, 10 з 31 держави члена НАТО нас не приймають.

і не треба писати дурнуваті пасквілі про єрмака, щодо нього треба спецкомісію для розслідування бо обпльоовування йому тільки на руку.

а в питанні що ми можемо дати НАТО спитайте членів НАТО балтійців - вони на нас моляться більше ніж на америку бо ми реально русскоязичних недоносків убиваємо а америка тільки шмарклі возить.
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02.07.2023 15:47 Відповісти
Сподіваюсь, ви не з числа свідків святого трампа і святих республіканців-антигомосексуалістів і антинегрів, яким шлях слідом за руснявим воєнним корабльом.
Скільки українських миротворців було в Югославії та Малі? Це якось співставно з кількістю, яка реалістично потрібна для великої війни проти кацапів чи, скажімо, китаю? І ви розумієте величезну різницю між тим, чим займались миротворці, і повномасштабною війною?
Мені також подобається позиція, що якщо НАТО нас одягає та озброює півтора роки і викинуло на це більше 50 мільярдів доларів, то так і повинно продовжуватись надалі, адже з власними корупціонерами ми боротись не хочемо і тому власних грошей на все це ніколи не назбираємо, і навіщо - ми всі гроші знову візьмемо з кишень простих громадян НАТО, вони ж нам зобов'язані, і витрати на все це не більші за всі можливі витрати на Угорщину, чи не так?
Корупціонерам і злодіям НАТО нічого не зобов'язане, тому спочатку викиньте їх з влади, або насолоджуйтесь ними і продовжуйте дорікати "поганому НАТО", сидячи в лайні.
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02.07.2023 16:08 Відповісти
послухайте, ви все більше і більше звалюєтеся в якусь ху*ню.

ні, я не підтримую трампа. так, я гетеросексуал, тому мені не подобаються марші геїв. ні, я не підтримую американських зрадників-республіканців. так, я не негр, тому природньо що на негрів не дивлюся і вважаю дичиною протягування негрів у історичні фільми понад те скільки насправді їх було.

якщо Україна хоче в НАТО щоб на халяву мати захист то так воно не працює і не працюватиме ніколи. ми туди потрапимо тільки з усвідомленням що воюватимемо в умовних окопах під вільнюсом набагато більше ніж инші держави і чим раніше ми це усвідомимо тим менше ху*ні в головах деяких українців залишиться.
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02.07.2023 16:14 Відповісти
Хотілося би в НАТО -- бо шо ж ми один на один з такою велетенською краіною .
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02.07.2023 13:35 Відповісти
А якщо ми в НАТО, а РФ в цей час нападає на Литву, то підете ви на таку війну в окопи десь під Вільнюсом? Сумніваюсь
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02.07.2023 13:45 Відповісти
США ж посилає своіх солдат -- і ми підем .
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02.07.2023 13:48 Відповісти
Засрашка НІКОЛИ не нападе на країну НАТО, від слова ЗОВСІМ.
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02.07.2023 14:05 Відповісти
Зручно так Кулеба з'їхав на "після війни". Усього-то діл: "закінчити війну"...
Як "закінчити"? Що означає "закінчити"? Про це Кулеба вважає за краще не говорити. Цікаво чому?
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02.07.2023 13:42 Відповісти
Так Зеля давно озвучив рецепт: "Треба перестати стріляти!". Чи ви думаєте що він змінив свою думку ?
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02.07.2023 16:20 Відповісти
Зеля - це флюгер. І його заяви залежать від трьох факторів:
1. Думка Заходу
2. Думка українського суспільства
3. Події на фронті
(А є ще й Єрмак)
Це складні чинники. Дуже часто вони взаємосуперечливі. І в таких випадках у Зелі трапляється "вибух мозку" і він несе ахінею, де одне твердження суперечить іншому. Збоку здається, що "свіжий порошок підвезли".
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02.07.2023 16:46 Відповісти
Коли з неба падає дощ, то він падає згори до низу. Приблизно те саме сказав кулєба.
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02.07.2023 13:43 Відповісти
Тож маємо замкнене коло: кривава війна завершиться, коли Україна стане членом НАТО, яке не надто й квапиться прийняти до себе нашу державу до... завершення війни. Скоріш за все, військовий могутній та грізний блок страшиться російської навали у свій бік. Тоді навіщо ця нерішуча організація взагалі потрібна, але ж основне її завдання - бути на сторожі миру у світі та стримувати охочих загарбати інші країни... Чи ж НАТО варто кардинально переглянути деякі свої статутні постулати та глобальну стратегію аж до зміни свого керівництва?
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02.07.2023 13:45 Відповісти
А може блок не квапиться ділитися своєю інформацією з зєрмачнею?
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02.07.2023 14:11 Відповісти
Приберіть кротів, зрадників, корупціонерів - і буде вам НАТО
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02.07.2023 13:48 Відповісти
бред
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02.07.2023 15:10 Відповісти
Після цієї затраханої банальщини не вистачає щось розумного на кшталт "Тому ми починаємо змінювати Україну до стандартів Альянсу"
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02.07.2023 13:57 Відповісти
Не дочекаєтесь ! Спочатку перевибори !
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02.07.2023 16:22 Відповісти
Є умови для вступу у НАТО котрі обов'язкові для виконання а з "хочу...хочу... я ж нєлохкакой" не приймають до блоку НАТО.
P. S. Ранійше "лапшу" вішали а вуха а зараз зелені "соплі".....
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02.07.2023 14:08 Відповісти
А щоб стати членом НАТО, треба позбутися корупції. Просто. Але...
Коли Зе позбавиться корупції? Да, ніколи.
Оце відповідь.
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02.07.2023 14:10 Відповісти
Чтобы стать членом НАТО нужно оказаться в нужное время в нужном месте. И всё. Словакию и Румынию принимали не по заслугам, а за компанию.
В параллельном мире, где благосклонно приняли Мюнхенскую речь *****. Россия уже в НАТО, вместе с Белоруссию и Украиной. А коррупция? А коррупцию преодолеете в рабочем порядке.
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02.07.2023 14:47 Відповісти
>А коррупцию преодолеете в рабочем порядке.

Це якщо проглядається бажання боротися з корупцією.
А якщо всі бачать титанічні зусилля по вибудові корупції?
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02.07.2023 16:13 Відповісти
Щось я невірю в те, що Україна колись стане членом НАТО. Сіра зона була, є и буде. Взагалі, замість швидкої смерті буде повільна.
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02.07.2023 14:16 Відповісти
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02.07.2023 14:19 Відповісти
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02.07.2023 14:20 Відповісти
Рашисте, це твоєї падлячої раᛋᛋєї не буде.
Запам'ятовуємо чергове рашистське лайно, яке тут вже більше двох тижнів і чомусь досі не заблоковане:

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02.07.2023 15:03 Відповісти
Коли Україна стане членом НАТО?? Коли рак свисне!
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02.07.2023 14:24 Відповісти
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02.07.2023 14:52 Відповісти
When two sundays come together !
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02.07.2023 16:26 Відповісти
Цікаво, що завили б ЗЄрмаки, якщо б НАТО прямо виставило умову зміни влади в Україні...

Щось мені підказує, що НАТО їм стало б різко не потрібне.
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02.07.2023 14:33 Відповісти
Щось таке вже було. Але пам'ять коротенька ! Треба було здати тільки Беню, і ми б отримали позаблокове союзництво США !
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02.07.2023 16:30 Відповісти
Коли Україну запросять в НАТО, навіть без вступу кацапи здуються. "не втримали, хАхли пішли від нас, всЬо капєц". І війна закінчиться. Бо надія ***** стати важдьОМ одразу помре. Він хоч і скотина по природі, але з ломом на бетону стіну вже не полізе.
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02.07.2023 14:36 Відповісти
Тепер залишилось відповісти на головне питання: "КОЛИ?" Ні у Діми, ні у Зелі відповіді на нього немає, або приблизно така: "Як тільки, так зразу" або "Ну колись станемо".
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02.07.2023 15:06 Відповісти
ще більше-кулєба ,якщо би Україна ,свого часу проголосувала звернення до конгресу США, про надання їй статусу основного союзника поза НАТО і отримала б такий статус.(проти чого агітувала вся "зелена рать", в тому числі і кулєба, і майже всі поголовно голосували проти , "ВЗзрадники" , голосування котрих мабуть купив куйло, то не потрібно б було Україні і її народу НАТО,без котрого обходятсья Ізраїль.Австралія .Південна Корея.Японія і т.д
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02.07.2023 15:11 Відповісти
не говорять про те, щоб Україна стала членом НАТО негайно, поки точиться війна.

и очень зря!
это дает повод кацапам продолжать эту войну вечно!
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02.07.2023 15:13 Відповісти
То це НАТО "дає привід" рашистам на нас нападати?
Це не самі українці дали привід, коли постійно обирали собі москальських колаборантів, коли "у 1999 нам НАТО не було потрібне", коли у 2004 не дали януковочу сфальсифікувати вибори лише для того, щоб у 2006 дати ригам більшість у Верховній Раді? А коли у 2010 зробили януковоча президентом, а коли у 2019 обрали "перестати стріляти", а коли у 2020-2021 проковтнули зупинку власного ВПК - то теж НАТО дало привід?
Який все ж таки Захід поганий і які ми слов'яни хороші, давайте виконаємо вимогу ху#ла і будемо триматись подалі від Заходу, а років через 8 повернемось в обійми до братніх кацапських покидьків, з ними у таких от українців дуже багато спільного, там теж корупція - це частина національної ідеї.

Більше половини опитаних українців до 2014 голосували проти членства в НАТО, але НАТО все одно нам зобов'язане. Вам дійсно місце - в обіймах рашистів, їм теж Захід в усьому винен.
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02.07.2023 15:42 Відповісти
В каких границах она может вступить в НАТО,он забыл рассказать.
Никто не возьмёт в НАТО не заморозив
эту войну.Им её заканчивать нет смысла.
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02.07.2023 15:14 Відповісти
Кулеба пропустив ще одно кільце ланцюга а саме:
Коли Україна покінчить з корупцією, вона стане членом НАТО.
Але то напевно йому неможна казати бу уволять і лишать бонусів.
Балабол.
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02.07.2023 16:24 Відповісти
 
 