Винищувачі F-16 потрібні нам не лише для успішних операцій на суші, але й на морі, - Неїжпапа

Багатофункціональні винищувачі F-16 потрібні Україні не лише для успішного проведення операцій на суші, а й на морі.

Про це командувач українського флоту віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю АрміяInform, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна триває, і на цей час противник має перевагу в повітрі в... частині Чорного моря. Тому ті ж західні багатофункціональні винищувачі F-16 нам потрібні не лише для успішного проведення операцій на суходолі, а й на морі", - сказав Неїжпапа.

"Сьогодні ми маємо деякі поповнення. Наприклад, ми отримали від наших партнерів вертольоти Sea King. І наші льотчики дуже швидко опанували цю техніку. До речі, у складі ВМС України це перші вертольоти не радянського виробництва. Коли питають, як швидко наші льотчики можуть опанувати західні зразки, - ось вам приклад: льотчики морської авіації зробили це дуже швидко. І я вважаю, що і решта льотчиків з Повітряних Сил також швидко опанують літальні апарати наших партнерів та надалі їх вдало застосовуватимуть", - додав він.

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