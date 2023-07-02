Винищувачі F-16 потрібні нам не лише для успішних операцій на суші, але й на морі, - Неїжпапа
Багатофункціональні винищувачі F-16 потрібні Україні не лише для успішного проведення операцій на суші, а й на морі.
Про це командувач українського флоту віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю АрміяInform, інформує Цензор.НЕТ.
"Війна триває, і на цей час противник має перевагу в повітрі в... частині Чорного моря. Тому ті ж західні багатофункціональні винищувачі F-16 нам потрібні не лише для успішного проведення операцій на суходолі, а й на морі", - сказав Неїжпапа.
"Сьогодні ми маємо деякі поповнення. Наприклад, ми отримали від наших партнерів вертольоти Sea King. І наші льотчики дуже швидко опанували цю техніку. До речі, у складі ВМС України це перші вертольоти не радянського виробництва. Коли питають, як швидко наші льотчики можуть опанувати західні зразки, - ось вам приклад: льотчики морської авіації зробили це дуже швидко. І я вважаю, що і решта льотчиків з Повітряних Сил також швидко опанують літальні апарати наших партнерів та надалі їх вдало застосовуватимуть", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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- русня ще рік назад була впевнена, що ми отримаємо F-16...
- головним питанням для них є модифікація F-16 та модифікація дальнобійних ракет "повітря-повітря"....вони упевнені, що застарілі модифікації ми не отримаємо...
- якщо ми отримуємо літаки середнього рівня з таким же озброєнням, то сили стають рівними технічно, але у них більше досвідчених пілотів, тому це не критично...
- і найгірший варіант для русні - ми отримуємо середню модифікацію літака і адаптоване озброєння останніх модифікацій, що приведе до отакої ситуації "тогда нам прийдется совсем плохо и потери будут критическими, что повлечет боязнь летчиков выполнять боевые задачи"....
добре видно що українська фльота націлилася на австралійські горнети.
думаю поки війна поки нам зброю і даватимуть. а потім якщо ми не будемо в НАТО заспівають стару пісеньку - нащо вам зброя, займіться економікою, тощо.
Хватит уже ныть за подбитый леопард, снятый с 1000 ракурсов. Техника будет теряться, трофеиться. Это рабочие моменты войны. Продвижение ВСУ есть? Есть! При этом, ВСУ уступают московитам в количестве живой силы и сильно уступают в количестве вооружения. С 22 года ВСУ освободили огромные площади и этот процесс не собирается останавливаться.
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Всепропальщики, хотите подигрывать московитам, делайте это вконтакте и прочих московитских помойках.
"...У першому коменті лінк на статтю у Нью Йорк Таймс, у другому коменті лінк на її український переклад. Автор - Томас Фрідман, тричі лауреат Пулітцерівської премії, тобто світило журналістики, за поглядами один із «лідерів думок» в таборі демократів. Читаючи його, можемо уявити що читаємо думки Саллівана, Кірбі чи Байдена. Стаття коротенька, можна почитати всю, щоб загалом уявити, що коїться у голівоньках нинішніх керманичів найпотужнішої світової держави. Але головне для нас сформульоване у останньому абзаці, цитую дослівно:
«Якщо він (Путін) переможе, російський народ програє. Але якщо він програє, а його наступником стане безлад, програє весь світ».
Висновок очевидний - звісно ж, хай краще програє «російський народ» (про наш народ загалом немає згадки), аніж «весь світ». Тобто перемога пу та збереження його режиму подається як менше зло, а альтернатива малюється винятково як хаос із купою нових неконтрольованих режимів із шматками ядерного арсеналу в руках у кожного з численних пригожиних та кадирових.
Саме цей страх визначає межі, до яких нас готові підтримувати у Білому Домі, і здається ми вже в цю межу вперлись. Час визнати вкрай неприємний факт: головний союзник банально боїться нашої перемоги, а відповідно - хоче її уникнути..."
1) Що таке "перемога Путіна"? Це ж нестале поняття. 24.02.22 буле одне, а зараз вже інше.
2) Що таке "програш Путіна"? ВІйна, розв'язана Путіним не є грою із нульовою сумою.ʼ
Що програється? Тільки те, що дозволять програти наші могутні партнери. Але далеко не все.
3) Що таке "російський народ", який "програє"? Існує мабуть тільки у голові Томаса Фрідмана...
4) Що таке "безлад"? Стан, протилежний ладу (порядку)? А війна з Україною це безлад чи порядок у світі?
5) Що таке "весь світ" в уявленні тричі лауреата Пулітцерівської премії, світила журналістики?
Не читайте перед обідом цього "світила-тричі лауреата"...
Нам своє робити, і робити все для того щоб підтримка наростала і обовʼязково розгортати всій ВПК. Чи робимо ми все? Більше хвилює це питання.
Стаття Дикого - загалом ніби нічого, але різних інтерпретацій там прочитав від «не треба ображатися» до «українська аль-каїда яка мочить західних політиків»
Цей фрідман менш шкідливий чим, наприклад, татаров для нас.
Я в шоці, ні(Чу)хуа(хуа) не бояться...