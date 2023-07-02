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Новини
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Винищувачі F-16 потрібні нам не лише для успішних операцій на суші, але й на морі, - Неїжпапа

f16

Багатофункціональні винищувачі F-16 потрібні Україні не лише для успішного проведення операцій на суші, а й на морі.

Про це командувач українського флоту віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю АрміяInform, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна триває, і на цей час противник має перевагу в повітрі в... частині Чорного моря. Тому ті ж західні багатофункціональні винищувачі F-16 нам потрібні не лише для успішного проведення операцій на суходолі, а й на морі", - сказав Неїжпапа.

"Сьогодні ми маємо деякі поповнення. Наприклад, ми отримали від наших партнерів вертольоти Sea King. І наші льотчики дуже швидко опанували цю техніку. До речі, у складі ВМС України це перші вертольоти не радянського виробництва. Коли питають, як швидко наші льотчики можуть опанувати західні зразки, - ось вам приклад: льотчики морської авіації зробили це дуже швидко. І я вважаю, що і решта льотчиків з Повітряних Сил також швидко опанують літальні апарати наших партнерів та надалі їх вдало застосовуватимуть", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми повинні мати такий флот, який більше не дасть загарбнику навіть планувати напад на Україну, - командувач ВМС Неїжпапа

Автор: 

ВМС (1397) Неїжпапа Олексій (86) F16 F-16 (688)


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Топ коментарі
+14
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02.07.2023 13:57
+7
точно буданов покусав всіх -- кулебу їжмапу ігната дебілова
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02.07.2023 13:45
+7
Прізвище Неїжпапа немає жодного стосунку до батьків, тому перекручувати його в їжмаму, та і взагалі перекиучувати прізвища, показник слабких знань.
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02.07.2023 14:12
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точно буданов покусав всіх -- кулебу їжмапу ігната дебілова
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02.07.2023 13:45 Відповісти
Та да, транспортпый вертолет это одно и тоже что современный истребитель... Точно покусал Буданов. Горлопанят не по детски.
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02.07.2023 14:07 Відповісти
Прізвище Неїжпапа немає жодного стосунку до батьків, тому перекручувати його в їжмаму, та і взагалі перекиучувати прізвища, показник слабких знань.
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02.07.2023 14:12 Відповісти
любаша- ти любов до путлера
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02.07.2023 14:13 Відповісти
Бачу зачепив, зроблю тобі невеличкий лікбез. В українській мові небуло і немає слова папа в значені батько, є тато. В цьому можеш переконатись якщо подивишся в словнику Лаврентія Зизанія 1601 року випуску. А слово папа вживалось і вживається для позначення хліба в спілкувані з дітьми. Тому Неїжпапа це неїжхліба, козацьке прізвище. Ну а тобі мене зачепити не дано бо я не є ні Любою ні жінкою.
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02.07.2023 14:23 Відповісти
зачіпив? чи зачіпила? ти якось повинна-повинен визначитись.. тому люба -ауфвідерзеен
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02.07.2023 14:32 Відповісти
Бачу ти дуже неуважний, бо в мому коментарі все чітко визначено. Чи до кінця дочитати не зміг?
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02.07.2023 14:37 Відповісти
Ну так методички нові підвезли. Треба ж якось відволікти увагу від провалу наступу. Тепер із кожної праски розповідають, що нам і того не вистачає і цього...
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02.07.2023 15:00 Відповісти
І в небі .
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02.07.2023 13:45 Відповісти
Топити чорноморський флот орди? Та в Вестернів інфаркт трапиться. Вони нам дадуть з умовою, щоб вони літали без зброї і просто * стримували* агресію.
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02.07.2023 13:47 Відповісти
Якщо дадуть F-16 ******** модифікацій добре. Але швидше дадуть щось старовинне, яке підійде для перехоплення крилатих ракет і "мопедів", але не для поєдинку з Су-35.
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02.07.2023 13:48 Відповісти
Аби дали далекобійні ракети "повітря-повітря" не старих модифікацій, і тоді Су-35 будуть літати дуже далеко...
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02.07.2023 13:51 Відповісти
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02.07.2023 13:57 Відповісти
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02.07.2023 14:38 Відповісти
Далекобійні ракети є і у "Сушек". Виграє той хто першим зуміє навести ці ракети на ціль і ухилитися від таких ракет противника. Для цього потрібен не "Кукурузник" з ракетами, а ******* машина.
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02.07.2023 14:08 Відповісти
Вони є у Су, але до останніх модифікацій американських вони не дотягують навіть на папері ...Парашкінські пілоти бояться саме цієї ситуаціі, з отриманням нами платформи для ******** далекобійних ракет, коли в повітрі ми станемо мисливцями, а вони жертвами, як ми зараз...
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02.07.2023 14:17 Відповісти
За далекобійності дотягують і навіть перевершують.
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02.07.2023 14:54 Відповісти
На цю тему можна витратити багато часу, тому напишу стисло і досить грубо, але зрозуміло, з урахуванням інформації з різних авіаційних форумів і груп паРашкінців:

- русня ще рік назад була впевнена, що ми отримаємо F-16...
- головним питанням для них є модифікація F-16 та модифікація дальнобійних ракет "повітря-повітря"....вони упевнені, що застарілі модифікації ми не отримаємо...
- якщо ми отримуємо літаки середнього рівня з таким же озброєнням, то сили стають рівними технічно, але у них більше досвідчених пілотів, тому це не критично...
- і найгірший варіант для русні - ми отримуємо середню модифікацію літака і адаптоване озброєння останніх модифікацій, що приведе до отакої ситуації "тогда нам прийдется совсем плохо и потери будут критическими, что повлечет боязнь летчиков выполнять боевые задачи"....
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02.07.2023 15:14 Відповісти
Про те що танкісти/льотчики/піхотинці орків здадуться після перших же втрат мені було смішно читати і до 24.02.2022.
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02.07.2023 15:26 Відповісти
Я писав не про це, але кожен бачить те, що може...
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02.07.2023 15:45 Відповісти
як мед так і ложкою.

добре видно що українська фльота націлилася на австралійські горнети.

думаю поки війна поки нам зброю і даватимуть. а потім якщо ми не будемо в НАТО заспівають стару пісеньку - нащо вам зброя, займіться економікою, тощо.
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02.07.2023 13:52 Відповісти
Військові плавзасоби рашистів - носії Калібрів - плавуча територія РФ? Так, партнери?
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02.07.2023 13:59 Відповісти
Наша стратегия флота - это сдаваться в плен и не стрелять. А что еще плавает - самим утопить. У нас не было никаких морских сражений - изначально концепции не было. Других примеров я не знаю. А раз так, лучше вместо денег на бесполезный флот затарится противокорабельными ракетами.
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02.07.2023 14:02 Відповісти
Я тоже озвучивал интересный вопрос к Залужному, куда делась армия с Крымского коридора. Может мы чего-то не знаем, Залужный - лучшее, что у нас было и есть.
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02.07.2023 14:21 Відповісти
Він по морю. Якби катери на мінні поля послав, то все його.
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02.07.2023 14:36 Відповісти
В 22 году московиты при попытке переправы через речку единоразово потеряли минимум 70 ед техники. Бутусов там снял свое популярное видео с распаковкой бмп. Есть куча фотовидео ВСУ на фоне ка52, панцирей и прочих аналоговнетных штук. Эти потери стали кртитическими для московитов? Нет!
Хватит уже ныть за подбитый леопард, снятый с 1000 ракурсов. Техника будет теряться, трофеиться. Это рабочие моменты войны. Продвижение ВСУ есть? Есть! При этом, ВСУ уступают московитам в количестве живой силы и сильно уступают в количестве вооружения. С 22 года ВСУ освободили огромные площади и этот процесс не собирается останавливаться.
---------
Всепропальщики, хотите подигрывать московитам, делайте это вконтакте и прочих московитских помойках.
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02.07.2023 15:13 Відповісти
Цитата з Євгена Дикого:
"...У першому коменті лінк на статтю у Нью Йорк Таймс, у другому коменті лінк на її український переклад. Автор - Томас Фрідман, тричі лауреат Пулітцерівської премії, тобто світило журналістики, за поглядами один із «лідерів думок» в таборі демократів. Читаючи його, можемо уявити що читаємо думки Саллівана, Кірбі чи Байдена. Стаття коротенька, можна почитати всю, щоб загалом уявити, що коїться у голівоньках нинішніх керманичів найпотужнішої світової держави. Але головне для нас сформульоване у останньому абзаці, цитую дослівно:

«Якщо він (Путін) переможе, російський народ програє. Але якщо він програє, а його наступником стане безлад, програє весь світ».

Висновок очевидний - звісно ж, хай краще програє «російський народ» (про наш народ загалом немає згадки), аніж «весь світ». Тобто перемога пу та збереження його режиму подається як менше зло, а альтернатива малюється винятково як хаос із купою нових неконтрольованих режимів із шматками ядерного арсеналу в руках у кожного з численних пригожиних та кадирових.

Саме цей страх визначає межі, до яких нас готові підтримувати у Білому Домі, і здається ми вже в цю межу вперлись. Час визнати вкрай неприємний факт: головний союзник банально боїться нашої перемоги, а відповідно - хоче її уникнути..."
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02.07.2023 14:19 Відповісти
Дідько ховається в деталях: «Якщо він (Путін) переможе, російський народ програє. Але якщо він програє, а його наступником стане безлад, програє весь світ».
1) Що таке "перемога Путіна"? Це ж нестале поняття. 24.02.22 буле одне, а зараз вже інше.
2) Що таке "програш Путіна"? ВІйна, розв'язана Путіним не є грою із нульовою сумою.ʼ
Що програється? Тільки те, що дозволять програти наші могутні партнери. Але далеко не все.
3) Що таке "російський народ", який "програє"? Існує мабуть тільки у голові Томаса Фрідмана...
4) Що таке "безлад"? Стан, протилежний ладу (порядку)? А війна з Україною це безлад чи порядок у світі?
5) Що таке "весь світ" в уявленні тричі лауреата Пулітцерівської премії, світила журналістики?

Не читайте перед обідом цього "світила-тричі лауреата"...
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02.07.2023 14:55 Відповісти
це лише одна із точок зору, заснована на безлічі припущень. У Білому Домі з самого початку моделюють різні варіанти розвитку подій, і з самого початку описані варіанти також. Тим не менше прогнози і варіанти зазнають змін в результаті того що реально відбувається зараз. І це всього однин з лідерів думок є інші.
Нам своє робити, і робити все для того щоб підтримка наростала і обовʼязково розгортати всій ВПК. Чи робимо ми все? Більше хвилює це питання.
Стаття Дикого - загалом ніби нічого, але різних інтерпретацій там прочитав від «не треба ображатися» до «українська аль-каїда яка мочить західних політиків»
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02.07.2023 15:01 Відповісти
Погано, що на підставі цієї "однією з точок зору" сьогодні робиться реальна політика. А зброя потрібна вчора, і життя загиблих не повернеш. Але справді, склалося так, як склалося, і рішення має бути знайдене тими, хто в Україні може щось вирішувати. Ще є Британія, яка має авторитетний голос у світі.
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02.07.2023 15:10 Відповісти
На основі цієї точки зору не робиться ніякої реальної політики, вона просто враховується, наряду з іншими, зазнає весь час змін і т.д.
Цей фрідман менш шкідливий чим, наприклад, татаров для нас.
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02.07.2023 15:14 Відповісти
Адрістовича звільнили тепер проходить національний відбір в прямому кЕфірі на позицию сРечника?
Я в шоці, ні(Чу)хуа(хуа) не бояться...
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02.07.2023 14:27 Відповісти
Операции над суши под сакэ.
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02.07.2023 15:09 Відповісти
https://youtu.be/Qkb3qkegwVM Кто вставляет палки в колеса украинского контрнаступления?
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02.07.2023 15:49 Відповісти
Подарить самолёты кацапским холуям,которые имитируют борьбу со своими хозяевами?
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02.07.2023 16:10 Відповісти
Переб'єшся F18 якщо пощастить. Довбаний провокатор.
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02.07.2023 16:40 Відповісти
Нам би ще президента.
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02.07.2023 23:35 Відповісти
 
 