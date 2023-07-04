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Новини Війна
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ПА ОБСЄ визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією, а РФ - державою спонсором-тероризму, - "слуга народу" Кравчук

обсє

Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала Російську Федерацію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" – терористичною організацією.

Про це повідомила член української делегації в ПА ОБСЄ, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

Кравчук зазначила, що у вівторок члени ПА ОБСЄ ухвалили підсумкову декларацію. У документі йдеться про те, що дії ПВК "Вагнер" від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні. У цьому контексті наголошується, що президент Росії Володимир Путін особисто визнав, що "Група Вагнера" була "повністю фінансована" РФ.

Окрім того, в декларації йдеться про те, що держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти ПВК "Вагнер", її афілійованих та правонаступницьких структур, у тому числі шляхом оголошення їх терористичною організацією.

Також ПА ОБСЄ закликає держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають: терористичний характер "Групи Вагнера" та її дій; відповідальність Російської Федерації, як держави-спонсора цієї терористичної організації; неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПВК "Вагнер" утримували за кошти РФ, сподіваюсь, ніхто нічого не вкрав, - Путін

Автор: 

ОБСЄ (3512) тероризм (2868) ПВК Вагнер (1542) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+6
Ну то фсьо перемога. І що з цього ? Там якщо я не помиляюсь раха сидить
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04.07.2023 21:35 Відповісти
+4
Та нє, це не єсть просто так. наслідки будуть
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04.07.2023 21:37 Відповісти
+4
А без вагнера параша типа не террорист была? А если его сейчас расформируют или переименуют в шмагнер- то можно с кацапов санкции уже снимать?
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04.07.2023 21:39 Відповісти
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Ну то фсьо перемога. І що з цього ? Там якщо я не помиляюсь раха сидить
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04.07.2023 21:35 Відповісти
Та нє, це не єсть просто так. наслідки будуть
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04.07.2023 21:37 Відповісти
Вагнерам хана -- чи можуть іхати в Африку .
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04.07.2023 21:38 Відповісти
Не переймайся всі вагіни доїдуть куди треба тож Європа вони тільки піклуються щоб ***** не замазав їбало…
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04.07.2023 21:49 Відповісти
А без вагнера параша типа не террорист была? А если его сейчас расформируют или переименуют в шмагнер- то можно с кацапов санкции уже снимать?
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04.07.2023 21:39 Відповісти
Сегодня на кацапском ТВ:
- Эта фейк! Наш пукин - (л)идер мира! А музыканты - эта частная кампания, каторую спансирует рассейский народ... Значит: вагнеровцы и пукин - голуби мира.... Деды зуб дают....
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04.07.2023 21:41 Відповісти
Троляра ******, тебе підара видно і за 1000 км . І не смерди тут кацапським вонючим духом на цьому сайті
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04.07.2023 23:27 Відповісти
Це всього - напівміри!
Чому не визнати - рашка країна-терорист.
З Ради Безпеки ООН - нахер.
Позбавити право вето в ООН.
І взагалі - ***** з глобусу!
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04.07.2023 21:42 Відповісти
Живу в Європі в Данії з 2007 року трохи вивчив їхній менталітет. То я вам скажу їм похєр на війну хто там воює з ким хто терорист хто чвк …. Абсолютно фіолєтово.
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04.07.2023 21:46 Відповісти
Да -- данці навіть не знають хто в них прем*єр - міністр -- нам би дожити до таких часів .
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04.07.2023 21:56 Відповісти
Так звичайно твої байки то для 73% а не для Датчан.
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04.07.2023 22:11 Відповісти
Шось не так ?
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04.07.2023 22:13 Відповісти
Так що не так Датчани добре інформовані хто в них Прем'єр. Нарахунок податків куди і скільки і вони не голосують по приколу
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04.07.2023 22:15 Відповісти
В мене племінник років 10 працював в Даніі -- то казав шо прем*єр на роботу іздить на велосипеді і народ до політиків баидужии а хазяін не знав хто на тои час був прем*єр - міністром
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04.07.2023 22:23 Відповісти
То всьо вашого племінника фантазія)))
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04.07.2023 22:39 Відповісти
Так розказував -- для чого иому брехати .
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04.07.2023 22:46 Відповісти
в Європі люди добре поінформовані, хто в ïх краïні прем"єр
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04.07.2023 22:58 Відповісти
Сиди в своїй занюханній Данії і не лізь ніколи до 73%
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04.07.2023 23:34 Відповісти
Головний злочинець і світовий терорист це путін і його кліка ,без цього виродка не було б ніяких вагнерів чи кадирок.
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04.07.2023 21:58 Відповісти
По-перше:
ПА ОБСЕ нікого ніким не визнає.
По-друге:
Всі рішення та заяви ПА ОБСЕ мають виключено рекомендаційний характер.
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04.07.2023 22:16 Відповісти
По-третє:
Вірити "слузі" у будь чому - величезна дурість.
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04.07.2023 22:17 Відповісти
Краще пізно,ніж ніколи
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04.07.2023 22:17 Відповісти
Слуга народу - не джерело.
СН брешуть, як риги та Єдінароси.
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04.07.2023 22:25 Відповісти
По суті нічого не міняє. Те що якомусь вагнеровцю заборонять в'їзд до ЄС, яке він не знає де находиться, чи заморозять його активи у ДОЙЧЕБАНКУ-фуфло.
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04.07.2023 22:39 Відповісти
Действия этой ОБСЕ напоминают бородатый анекдот о мальчике-тормозе
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04.07.2023 22:41 Відповісти
А глубокую озабоченность они выразили? Это очень важно!
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04.07.2023 22:49 Відповісти
Т.е. террористами они стали тольео после того, как пошли на москву и Хло заявил, что они террористы.
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04.07.2023 22:55 Відповісти
а что там сша? еще телятся??
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04.07.2023 23:09 Відповісти
кравчук,кравчук,где то я этослышал
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04.07.2023 23:11 Відповісти
Слуги народа - мрази
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04.07.2023 23:53 Відповісти
А США до сих пор считают РФ и Вагнер благотворительными организациями...
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05.07.2023 05:44 Відповісти
 
 