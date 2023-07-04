ПА ОБСЄ визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією, а РФ - державою спонсором-тероризму, - "слуга народу" Кравчук

Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала Російську Федерацію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" – терористичною організацією.

Про це повідомила член української делегації в ПА ОБСЄ, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

Кравчук зазначила, що у вівторок члени ПА ОБСЄ ухвалили підсумкову декларацію. У документі йдеться про те, що дії ПВК "Вагнер" від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні. У цьому контексті наголошується, що президент Росії Володимир Путін особисто визнав, що "Група Вагнера" була "повністю фінансована" РФ.

Окрім того, в декларації йдеться про те, що держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти ПВК "Вагнер", її афілійованих та правонаступницьких структур, у тому числі шляхом оголошення їх терористичною організацією.

Також ПА ОБСЄ закликає держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають: терористичний характер "Групи Вагнера" та її дій; відповідальність Російської Федерації, як держави-спонсора цієї терористичної організації; неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПВК "Вагнер" утримували за кошти РФ, сподіваюсь, ніхто нічого не вкрав, - Путін