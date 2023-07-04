ПА ОБСЄ визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією, а РФ - державою спонсором-тероризму, - "слуга народу" Кравчук
Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала Російську Федерацію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" – терористичною організацією.
Про це повідомила член української делегації в ПА ОБСЄ, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.
Кравчук зазначила, що у вівторок члени ПА ОБСЄ ухвалили підсумкову декларацію. У документі йдеться про те, що дії ПВК "Вагнер" від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні. У цьому контексті наголошується, що президент Росії Володимир Путін особисто визнав, що "Група Вагнера" була "повністю фінансована" РФ.
Окрім того, в декларації йдеться про те, що держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти ПВК "Вагнер", її афілійованих та правонаступницьких структур, у тому числі шляхом оголошення їх терористичною організацією.
Також ПА ОБСЄ закликає держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають: терористичний характер "Групи Вагнера" та її дій; відповідальність Російської Федерації, як держави-спонсора цієї терористичної організації; неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини.
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- Эта фейк! Наш пукин - (л)идер мира! А музыканты - эта частная кампания, каторую спансирует рассейский народ... Значит: вагнеровцы и пукин - голуби мира.... Деды зуб дают....
Чому не визнати - рашка країна-терорист.
З Ради Безпеки ООН - нахер.
Позбавити право вето в ООН.
І взагалі - ***** з глобусу!
ПА ОБСЕ нікого ніким не визнає.
По-друге:
Всі рішення та заяви ПА ОБСЕ мають виключено рекомендаційний характер.
Вірити "слузі" у будь чому - величезна дурість.
СН брешуть, як риги та Єдінароси.