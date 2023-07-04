МОЗ опублікувало інформацію про вміст тривожної валізки на випадок вибуху на ЗАЕС. ІНФОГРАФІКА
У разі вибуху на ЗАЕС мешканці потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук Міністерства охорони здоров'я України.
"Якщо органи влади офіційно повідомили про радіаційну аварію, залишайтеся в приміщенні або дістаньтеся приміщення якомога швидше. Слідкуйте за подальшими повідомленнями та дотримуйтеся інструкцій від влади", - повідомили в МОЗ.
На випадок, якщо вам буде рекомендовано евакуюватися, зберіть у валізу чи наплічник:
Документи та їхні копії (документи, що посвідчують особу, медичні документи, правовстановлювальні документи, які засвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, контакти осіб, із якими можна звʼязатися в екстрених випадках).
Маску для обличчя або респіратор.
Аптечку і тижневий запас ліків (якщо ви маєте хронічні захворювання).
Вологі серветки.
Змінний одяг та взуття.
Мінімально необхідний запас води і їжі.
Щільно обмотайте валізу або наплічник харчовою плівкою або скотчем. Це значно полегшить процес їхньої дезактивації на санітарних постах.
УВАГА! Якщо ви перебуваєте у зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади. Органи місцевої влади повідомлять про розташування пунктів евакуації, а також найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви здійснюватимете евакуацію власним автомобілем.
Дотримуйтесь інструкцій та зберігайте спокій.
Будь ласка, зачекайте...
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Реактори заглушені, постраждае максимум 10км кругом станції.
Штати вже застерегли що підриві АЕС буде прирівняний до застосування ядерної зброї з подальшим виносом звичайною зброєю, всіх кацапських військ присутніх в Україні, включно з Кримом.
напишіть де отримати таку валізу від боневтіка....
чи вже поражували прибутки з продажу перерахованого????
у нас після таких заяв ціни до верху в рази і лохторат в чергу як до причастія...
пам"ятаєте маски
запаси по 40 коп з НЗ викупили і продали 1,5-3грн кудась
або сховали
в пік ажіотажу ціна було 15-25
могьом чи могім, да????як казав Биков