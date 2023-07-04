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Новини
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МОЗ опублікувало інформацію про вміст тривожної валізки на випадок вибуху на ЗАЕС. ІНФОГРАФІКА

заес,аес,запорізька

У разі вибуху на ЗАЕС мешканці потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук Міністерства охорони здоров'я України.

"Якщо органи влади офіційно повідомили про радіаційну аварію, залишайтеся в приміщенні або дістаньтеся приміщення якомога швидше. Слідкуйте за подальшими повідомленнями та дотримуйтеся інструкцій від влади", - повідомили в МОЗ.

На випадок, якщо вам буде рекомендовано евакуюватися, зберіть у валізу чи наплічник:

МОЗ опублікувало інформацію про вміст тривожної валізки на випадок вибуху на ЗАЕС 01 Документи та їхні копії (документи, що посвідчують особу, медичні документи, правовстановлювальні документи, які засвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, контакти осіб, із якими можна звʼязатися в екстрених випадках).

МОЗ опублікувало інформацію про вміст тривожної валізки на випадок вибуху на ЗАЕС 01 Маску для обличчя або респіратор.

МОЗ опублікувало інформацію про вміст тривожної валізки на випадок вибуху на ЗАЕС 01 Аптечку і тижневий запас ліків (якщо ви маєте хронічні захворювання).

МОЗ опублікувало інформацію про вміст тривожної валізки на випадок вибуху на ЗАЕС 01 Вологі серветки.

МОЗ опублікувало інформацію про вміст тривожної валізки на випадок вибуху на ЗАЕС 01 Змінний одяг та взуття.

МОЗ опублікувало інформацію про вміст тривожної валізки на випадок вибуху на ЗАЕС 01 Мінімально необхідний запас води і їжі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія найближчим часом готує провокацію на Запорізькій АЕС, - Генштаб ЗСУ

МОЗ опублікувало інформацію про вміст тривожної валізки на випадок вибуху на ЗАЕС 07Щільно обмотайте валізу або наплічник харчовою плівкою або скотчем. Це значно полегшить процес їхньої дезактивації на санітарних постах.

МОЗ опублікувало інформацію про вміст тривожної валізки на випадок вибуху на ЗАЕС 07МОЗ опублікувало інформацію про вміст тривожної валізки на випадок вибуху на ЗАЕС 07УВАГА! Якщо ви перебуваєте у зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади. Органи місцевої влади повідомлять про розташування пунктів евакуації, а також найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви здійснюватимете евакуацію власним автомобілем.

Дотримуйтесь інструкцій та зберігайте спокій.

МОЗ опублікувало інформацію про вміст тривожної валізки на випадок вибуху на ЗАЕС 10

Читайте: Запорізька АЕС замінована, на ній перебувають бойовики. Це факт, - Зеленський

Автор: 

аварія (561) вибух (4525) МОЗ (5401) Запорізька АЕС (1429)


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Топ коментарі
+15
Ну что дебилы, здали ЗАЕС чтобынебылаправакаций? Как еще ЧАЕС додумались отбить, которую тоже по словам очевидцев сдали без боя и сотни нацгвардейцев ее охранявших сдались в плен
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04.07.2023 21:36 Відповісти
+13
Первая рекомендация такая: всех, кто виновен в сдаче без боя ЗАЭС кацапам- на кол.
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04.07.2023 21:37 Відповісти
+6
Навіщо нагнітається паніка? Слухайте спеціалістів по ядерній безпеці, а не бабок на лавочці:

https://www.youtube.com/watch?v=OgZF2iqLupM Марк ЖЕЛЕЗНЯК з Фукусіми
Реактори заглушені, постраждае максимум 10км кругом станції.
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04.07.2023 21:44 Відповісти
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Кацапы оттуда уже все съехали на 500 км правильно?😁
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04.07.2023 21:35 Відповісти
краще за урял хай вйобують
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04.07.2023 21:50 Відповісти
Нечисть кацапська може зробити теракт,для них це нетрудно
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04.07.2023 21:35 Відповісти
Та опублікуйте напрямки вітру по дням. Щоб зрозуміло було куди кому
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04.07.2023 21:36 Відповісти
Знайдіть сайт вєнтускі. Там усе є по дням.
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04.07.2023 22:25 Відповісти
навіть по годинам..
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04.07.2023 22:51 Відповісти
Та я знайшов… 3 сайти. Але «я» - не «всі»…
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04.07.2023 23:05 Відповісти
Ну что дебилы, здали ЗАЕС чтобынебылаправакаций? Как еще ЧАЕС додумались отбить, которую тоже по словам очевидцев сдали без боя и сотни нацгвардейцев ее охранявших сдались в плен
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04.07.2023 21:36 Відповісти
"Очевідець" це ведмедчук?
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04.07.2023 21:41 Відповісти
А ти в Ужгарадє чи біля😃?
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04.07.2023 21:58 Відповісти
Первая рекомендация такая: всех, кто виновен в сдаче без боя ЗАЭС кацапам- на кол.
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04.07.2023 21:37 Відповісти
Лови ЯнукОваща😃
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04.07.2023 21:57 Відповісти
Его дупу кол не выдержит.
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04.07.2023 22:02 Відповісти
Ну тогда клоун первый в очереди
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05.07.2023 07:11 Відповісти
Навіщо нагнітається паніка? Слухайте спеціалістів по ядерній безпеці, а не бабок на лавочці:

https://www.youtube.com/watch?v=OgZF2iqLupM Марк ЖЕЛЕЗНЯК з Фукусіми
Реактори заглушені, постраждае максимум 10км кругом станції.
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04.07.2023 21:44 Відповісти
А нічого, що там якась річечка поряд? Чи той струмочок не рознесе радіоактивні речовини нижче по течії
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04.07.2023 21:54 Відповісти
Обовьязково рознесе в ... Крим.
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04.07.2023 22:10 Відповісти
Там по дорозі до Криму єьще якісь території
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04.07.2023 22:41 Відповісти
Зараза рашістофішіская заразить воду... От і вмя афарія ска
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04.07.2023 21:56 Відповісти
Ось і все на що здатні наші урядовці. Вивозьте дітей з найближчих тетиторій.
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04.07.2023 22:07 Відповісти
З Енергодару? Як?
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04.07.2023 22:27 Відповісти
Хіба на неокупованій території мало населених пунктів за 20-30 км від АЕС? За Дніпром міста Нікополь і Марганець мабуть менш ніж за 20 км по прямій. Та й людям на окупованих територіях потрібно рекомендувати покинути небезпесну зону. Навіть якщо нічого не станеться, перестрахувка виправдана, бо наслідки впливу радіації для здоров'я і життя людей непоправні, а нам потрібно дуже і дуже берегти людей, особливо молодь і дітей.
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05.07.2023 01:03 Відповісти
А що наші повинні були зробити? АЕС штурмом взяти? Хвате истерить истерички.
Штати вже застерегли що підриві АЕС буде прирівняний до застосування ядерної зброї з подальшим виносом звичайною зброєю, всіх кацапських військ присутніх в Україні, включно з Кримом.
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04.07.2023 22:21 Відповісти
Нічого такого сша не казали
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04.07.2023 22:42 Відповісти
Це так Данілов просто собі міркував...Штати бояться далекобійну ракету дати, після кожного пострілу ЗСУ бігають з лінійкою, міряють відстань...
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04.07.2023 22:57 Відповісти
о це турбота, *******...
напишіть де отримати таку валізу від боневтіка....
чи вже поражували прибутки з продажу перерахованого????
у нас після таких заяв ціни до верху в рази і лохторат в чергу як до причастія...
пам"ятаєте маски
запаси по 40 коп з НЗ викупили і продали 1,5-3грн кудась
або сховали
в пік ажіотажу ціна було 15-25
могьом чи могім, да????як казав Биков
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04.07.2023 23:01 Відповісти
Живём около АЕ, которую построили усатые тараканы с колорадскими жуками, поэтому знаем, что авария даже не специальная может случиться каждую секунду. Поэтому тревожные чемоданчики надо не готовить, а они всегда должны быть готовы. Учения показывают, что в чемоданчике обязательно ещё должны быть: запас не портящихся продуктов минимум на три дня (в условиях реальной аварии раньше всем помощь не придёт) в двойной герметичной упаковке. Пайки на каждый день в своей герметичной упаковке и всё вместе в общем герметичном контейнере, заряженный повер банк, упакованный в герметичный мешочек, не маска, а маски с расчётом, что маска держит радиоактивные частицы только два часа, одноразовые перчатки, хозяйственное мыло (оно является более эффективным средством дезактивации чем все патентованные средства), защитные очки, медицинские шапочки для волос ( иначе причёску отмыть от заражения быстро не получится).
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05.07.2023 00:47 Відповісти
 
 