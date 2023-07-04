МОЗ опублікувало інформацію про вміст тривожної валізки на випадок вибуху на ЗАЕС. ІНФОГРАФІКА

У разі вибуху на ЗАЕС мешканці потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук Міністерства охорони здоров'я України.

"Якщо органи влади офіційно повідомили про радіаційну аварію, залишайтеся в приміщенні або дістаньтеся приміщення якомога швидше. Слідкуйте за подальшими повідомленнями та дотримуйтеся інструкцій від влади", - повідомили в МОЗ.

На випадок, якщо вам буде рекомендовано евакуюватися, зберіть у валізу чи наплічник:

Документи та їхні копії (документи, що посвідчують особу, медичні документи, правовстановлювальні документи, які засвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, контакти осіб, із якими можна звʼязатися в екстрених випадках).

Маску для обличчя або респіратор.

Аптечку і тижневий запас ліків (якщо ви маєте хронічні захворювання).

Вологі серветки.

Змінний одяг та взуття.

Мінімально необхідний запас води і їжі.

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Щільно обмотайте валізу або наплічник харчовою плівкою або скотчем. Це значно полегшить процес їхньої дезактивації на санітарних постах.

УВАГА! Якщо ви перебуваєте у зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади. Органи місцевої влади повідомлять про розташування пунктів евакуації, а також найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви здійснюватимете евакуацію власним автомобілем.

Дотримуйтесь інструкцій та зберігайте спокій.

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