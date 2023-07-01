Запорізька АЕС замінована, на ній перебувають бойовики. Це факт, - Зеленський
Ситуація на Запорізькій АЕС дуже складна - вона замінована, і там перебувають бойовики.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю іспанським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Запорізька атомна станція замінована, це факт. МАГАТЕ підтверджує, що Запорізька станція замінована, вони просто кажуть, що незамінований реактор. Така була у них остання інформація. Але це підтвердження того, що станція замінована. Є точне підтвердження від нашої розвідки, що там є замінування. І є інформація точна, що там близько 5 сотень бойовиків", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що МАГАТЕ не може назвати точну кількість бойовиків на території ЗАЕС.
За словами президента, про небезпечну ситуацію на станції свідчить і інформація про плани РФ "зробити викид". "І це дуже важливо. Це робиться для того, щоб ... був заморожений конфлікт, щоб ми недоокуповували нашу територію", - заявив Зеленський.
На переконання Зеленського, викид на Запорізькій АЕС потрібен загарбникам для того, щоб показати: ось наслідки війни. "Вони розуміють, що ми не стріляємо по станції, тому вони не можуть просто штучно зробити викид. Вони шукають формат і момент. Тому це дуже небезпечно. Ми про це знову вголос говоримо, так само як ми говорили про підрив дамби Каховського водосховища ще рік тому", - наголосив глава держави.
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ну це те ж саме шо я скажу - дай Мікі страус шоп я виграв сто трильйонів в лотереї Венгрія-плюс-мінус
тобі нема різниці?
чи тобі , ну, там, родичам - кинуть "з бохом" 5000 євро(на могилу), або - протягнуть руку, то якось таке, "шлявабобу"?
хто там ниє, я то як раз ні цента не взяв від світу і зневажаю істот котрі на той світ ллють помиї, як от Бобдан Боткевич тут мєсний.
ок, я ідіот, бо не ходив, вже від НЕНАВИСТІ на вибори шо там Зелю вибрали, два рази, ну, там два тури було, а потім на антиконституційні вибори до ВР.
так, виходить я ідіот. а ти сам то мужик? йди в армію і захищай то шо просрали твої зеленож.пі.
Чо? я должен захищать?
А йди ти, я ж ідіот, нє?
Так что же, Наумова тоже кто то іший назначал?
или как?
или у тя, Зеля, "на холке" уже тысячи убитых, не? "гоев"?(ну, Зеля же у нас "национал-соционалист"?)
заминировали то что ТЫ ДОЛЖЕН был не допустить к завхату, имея 200-250тысяч солдат под командованием, Зеля, это же ...... "статьишечка"
просто по простому, любой прокурор тя может потянуть вна.....
б*же, сорри, я прокурору какому-то подсказал как заиметь еще 15 вилл в Испании
какой же ужас, Бобдан, шо ты натворил же?(кстати, а где он то сам то?)
Або так:
Бойовики...
Тріллери...
Блокбастери...
Что этот торчок хотел сказать? Что мы оккупируем свою же территорию?
Янык тоже так проговаривался: "Украина - наш стратегический партнер" говорил
Ти при своєму розумі?!
Ще б апалчєнцамі назвав.
террорист, бандит, смертник
Термін ОКУПАНТ відразу робить прив'язку до країни. В даному випадку паРаши.
Зєля знову вирішив позаглядати у отвори ху@ла?
Буде вимагати розслідування, а її орбани заведуть нівсьотакадназначна.
У боневтіка знову проривається назовні "другая старана канфлікта". А я сподівався, що за 1.5 року повномасштабки, хоч такі прояви малороса/зрадника з нього вивітряться.
Боюся наступної заяви про пєрєдвінутиє граніци.
ЗАЕС = замінована
Така зелена математика
Якщо щось трапиться з запоріжскою ас
Теж трапиться і з ас найближчою до москви
Хай думають якщо є чім