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Запорізька АЕС замінована, на ній перебувають бойовики. Це факт, - Зеленський

заес,аес,запорізька

Ситуація на Запорізькій АЕС дуже складна - вона замінована, і там перебувають бойовики.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю іспанським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Запорізька атомна станція замінована, це факт. МАГАТЕ підтверджує, що Запорізька станція замінована, вони просто кажуть, що незамінований реактор. Така була у них остання інформація. Але це підтвердження того, що станція замінована. Є точне підтвердження від нашої розвідки, що там є замінування. І є інформація точна, що там близько 5 сотень бойовиків", - наголосив Зеленський.

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Він зазначив, що МАГАТЕ не може назвати точну кількість бойовиків на території ЗАЕС.

За словами президента, про небезпечну ситуацію на станції свідчить і інформація про плани РФ "зробити викид". "І це дуже важливо. Це робиться для того, щоб ... був заморожений конфлікт, щоб ми недоокуповували нашу територію", - заявив Зеленський.

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На переконання Зеленського, викид на Запорізькій АЕС потрібен загарбникам для того, щоб показати: ось наслідки війни. "Вони розуміють, що ми не стріляємо по станції, тому вони не можуть просто штучно зробити викид. Вони шукають формат і момент. Тому це дуже небезпечно. Ми про це знову вголос говоримо, так само як ми говорили про підрив дамби Каховського водосховища ще рік тому", - наголосив глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) Запорізька АЕС (1424)


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Топ коментарі
+25
Чонгар розмінований. Як і багато інших напрямків вторгнення кацапів. Це теж факт.
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01.07.2023 14:26
+25
в ОП цирк шапіто, керує клоун, який понаставляв фсбшників....це факт
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01.07.2023 14:27
+22
Цікаво, а хто ж це допустив?
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01.07.2023 14:26
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01.07.2023 14:26 Відповісти
Цікаво, а хто ж це допустив?
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01.07.2023 14:26 Відповісти
Чонгар розмінований. Як і багато інших напрямків вторгнення кацапів. Це теж факт.
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01.07.2023 14:26 Відповісти
в ОП цирк шапіто, керує клоун, який понаставляв фсбшників....це факт
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01.07.2023 14:27 Відповісти
Ти не правий зовсім .В Україні керує ОП(офіс путіна) І "зе лідор " ,котрих для "мудрого наріду " купило рашистське фсбе через " рашистський гаманець в Україні" ,котрий називається бабломойский...
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01.07.2023 15:44 Відповісти
Ну довбень. Здав станцію, а тепер озвучує всім відомі факти. Для чого тебе туди обрали корисні ідіоти? Щоб ти був ведучим розділу новин на своєму марафоні?
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01.07.2023 14:28 Відповісти
Про Каховську греблю говорили, а коли вона прорвала населення чекало поки їм скажуть куди йти і в результаті хто зміг вилізти на дах і його не затопило врятувався. А багато хто ні. Працюйте з населенням щоб не потруїлися йодом і затори на трасах не створили якщо не дай Бог підірвуть росіяни щось на ЗАЕС.
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01.07.2023 14:29 Відповісти
мені реально смішно від "дайбожиків". ну реально, чо ви засмічуєте ефір?
ну це те ж саме шо я скажу - дай Мікі страус шоп я виграв сто трильйонів в лотереї Венгрія-плюс-мінус
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01.07.2023 14:33 Відповісти
Так можна і не казати населенню нічого. Хай рятуються як можуть самі як в Маріуполі було чи в затоплених містах і селах.
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01.07.2023 14:36 Відповісти
А потім нити про безсердечний світ і лицемірно кидати біженцям по 5000 грн на лікування.
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01.07.2023 14:41 Відповісти
так від того шо чиновник скаже - "з бохом", або - "евакуюйся".
тобі нема різниці?
чи тобі , ну, там, родичам - кинуть "з бохом" 5000 євро(на могилу), або - протягнуть руку, то якось таке, "шлявабобу"?
хто там ниє, я то як раз ні цента не взяв від світу і зневажаю істот котрі на той світ ллють помиї, як от Бобдан Боткевич тут мєсний.
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01.07.2023 15:43 Відповісти
Ви просто ідіот.
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01.07.2023 15:54 Відповісти
в Греції - "ідіот" було = чєл шо не цікавиться політикою.
ок, я ідіот, бо не ходив, вже від НЕНАВИСТІ на вибори шо там Зелю вибрали, два рази, ну, там два тури було, а потім на антиконституційні вибори до ВР.
так, виходить я ідіот. а ти сам то мужик? йди в армію і захищай то шо просрали твої зеленож.пі.
Чо? я должен захищать?
А йди ти, я ж ідіот, нє?
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01.07.2023 16:26 Відповісти
Че там за Бакланова? = хммм.сссс, двайте інше питання.

Так что же, Наумова тоже кто то іший назначал?
или как?
или у тя, Зеля, "на холке" уже тысячи убитых, не? "гоев"?(ну, Зеля же у нас "национал-соционалист"?)
заминировали то что ТЫ ДОЛЖЕН был не допустить к завхату, имея 200-250тысяч солдат под командованием, Зеля, это же ...... "статьишечка"
просто по простому, любой прокурор тя может потянуть вна.....
б*же, сорри, я прокурору какому-то подсказал как заиметь еще 15 вилл в Испании
какой же ужас, Бобдан, шо ты натворил же?(кстати, а где он то сам то?)
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01.07.2023 14:31 Відповісти
Я вот чего не пойму - если там есть боевики, почему бы нашим не ипануть по станции? Кацы и так нас обвиняют постоянно. Подозреваю, что под обстрелами минирование будет идти не так весело? Да сидеть рядом с минами под прилетами ссыкотно. У кацев будет выбоо - либо подорваться на минах, либо ******** оттуда недоподорвав.
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01.07.2023 14:38 Відповісти
вы предлагаете нам самим взорвать таким образом свою же АЭС?
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01.07.2023 16:10 Відповісти
Нет, лучше дождаться, пока кацапы все там как надо заминируют, ********, ну и сами подорвут, когда ветер будет на Запорожье. Кроме того, станция была спроектирована для выдерживания внешнего воздействия. Т. е. пострадают тока катсапы, что нам и надо.
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01.07.2023 21:18 Відповісти
Оманські домовленості, це теж факт. За ними ви зелені гниди здали південь і зокрема ЗАЕС
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01.07.2023 14:39 Відповісти
«Кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури», - так пояснили у Зеленського чому не підривали мости.========тобто вони думали, що русня буде вбивати українців, але не буде руйнувати будинки, мости та іншу інфраструктуру.=====Інакше для чого вони впустили їх в Україну?------------Подоляк пояснив, що влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок--------скільки життів українців це забрало?----а для гнид це просто помилка.
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01.07.2023 14:43 Відповісти
називаймо все своїми іменами- "цей рід продав Ісуса, і коріння того роду продало антихристу (за оманські срібняки))Україну.Щоб їхні душі і душі їхніх родичів,аждо четвертого коліна, були направлені в пекло чашею прокляття українського народу.
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01.07.2023 15:55 Відповісти
Бєгі Зеля,бєгі!!!
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01.07.2023 14:42 Відповісти
та не, просто туповатый и жадный
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01.07.2023 15:02 Відповісти
зепідр дав наказ розмінувати Чонгар, результатом чого стало швидке захоплення ЗАЕС - це беззаперечний факт
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01.07.2023 14:45 Відповісти
яке воно кончене
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01.07.2023 14:50 Відповісти
які та чиї "бойовики"?
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01.07.2023 14:56 Відповісти
Подобається чи ні, але це регулярні збройні сили рузьге. Бойовики, як озброєні люди - це геть інше.
Або так:
Бойовики...
Тріллери...
Блокбастери...
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01.07.2023 15:07 Відповісти
"І це дуже важливо. Це робиться для того, щоб ... був заморожений конфлікт, щоб ми недоокуповували нашу територію", - заявив Зеленський.

Что этот торчок хотел сказать? Что мы оккупируем свою же территорию?
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01.07.2023 15:09 Відповісти
Он просто проговаривается что ассоциирует себя и действует от имени рашки!

Янык тоже так проговаривался: "Украина - наш стратегический партнер" говорил
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01.07.2023 16:06 Відповісти
А чи не можно цю станцію якось оточити и зробити блокаду. Тоді нехай всі орки, хто там сидять, повиздихають як таргани від нестачі їжі та води. Не думаю що хтось з тіх рашистів х в оточені наважиться підірвати реактори….
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01.07.2023 15:15 Відповісти
А шо за бойовики? Дєрмак заборонив називати в голос москальських терористів що захопили ЗАЕС?
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01.07.2023 15:21 Відповісти
Вона була захоплена задовго до війни. Нею керували чомусь кацапські олігархи, навіть не українські гниди. От тільки велике риторичне питання... чому в Україні кацапські церкви, кацапські заводи, шахти і пароходи і ЗАЕСи теж?????
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01.07.2023 15:38 Відповісти
давай токо не видумуй! на ЗАЕС ніяких расєйських алігархів не було! Енергоатом - це державне підприжмство!
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01.07.2023 16:07 Відповісти
То скиньте туди газові гранати! Хоча б снодійні, і беріть тих істот ''теплими''
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01.07.2023 15:23 Відповісти
От дебил с липовым дипломом. Боевики это из незаконных вооруженных формирований, террористических, а на ЗАЭС военнослужащие армии страны агрессора - россияне. Папа Саша, что же вы с мамой Риммой такого безграмотного балбеса вырастили?
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01.07.2023 15:25 Відповісти
а шо это ты русню защищаешь , они признанные террористы , могу перечислить их террористические акты
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01.07.2023 15:29 Відповісти
недавний - Краматорск уже второй раз по гражданским
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01.07.2023 15:30 Відповісти
соссиянин ты балбес
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01.07.2023 15:31 Відповісти
потом - подрыв Каховской ГЭС - много невинных людей погибло вместе с боевиками на левом берегу
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01.07.2023 15:32 Відповісти
БОЙОВИКИ?!
Ти при своєму розумі?!
Ще б апалчєнцамі назвав.
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01.07.2023 15:38 Відповісти
хуже чем боевики -террористы
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01.07.2023 15:42 Відповісти
Синонимы к слову «боевик»

террорист, бандит, смертник
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01.07.2023 15:43 Відповісти
Боевики, смертники, терористи це не прив'язка до конкретної країни. Може бути і з країни, де вони скоюють злочини.
Термін ОКУПАНТ відразу робить прив'язку до країни. В даному випадку паРаши.
Зєля знову вирішив позаглядати у отвори ху@ла?
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01.07.2023 16:29 Відповісти
А коли щось станеться, то кацапія буде волати "це не ми" спираючись на оце саме висловлювання. Бо сам зе сказав що то якісь бойовики, а не кацапи.
Буде вимагати розслідування, а її орбани заведуть нівсьотакадназначна.

У боневтіка знову проривається назовні "другая старана канфлікта". А я сподівався, що за 1.5 року повномасштабки, хоч такі прояви малороса/зрадника з нього вивітряться.

Боюся наступної заяви про пєрєдвінутиє граніци.
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01.07.2023 16:39 Відповісти
взорвали КГЭС и потопили своих же боевиков на левом берегу
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01.07.2023 15:45 Відповісти
"повстанцы"
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01.07.2023 16:08 Відповісти
Чонгар = розмінований

ЗАЕС = замінована

Така зелена математика
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01.07.2023 15:46 Відповісти
А чому не сказать дорогі '''братки''
Якщо щось трапиться з запоріжскою ас
Теж трапиться і з ас найближчою до москви
Хай думають якщо є чім
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01.07.2023 16:22 Відповісти
Бо ти, гнида антимайданівська, її здав.
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01.07.2023 16:46 Відповісти
на АЕС мають працювати клоуни "хотьпаржом"
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01.07.2023 17:14 Відповісти
Ну замінована. Ти то чого нервуєш - родину вивіз за тиждень до повномасштабного вторгнення - котре ти з своїми посіпаками заперечував і вішав локшину на вушка їбанутій більшісті українців.
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01.07.2023 18:05 Відповісти
Тышоонжемивинуелнеделю в бункере с аристархом
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01.07.2023 21:20 Відповісти
Не так "бойовики", як терористи.
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01.07.2023 18:29 Відповісти
Вони зайшли туди вільно не зустрівши серйозного опору від Крима до ЗАЕС. Залізобетонний факт.
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01.07.2023 20:08 Відповісти
 
 