Запорізька АЕС замінована, на ній перебувають бойовики. Це факт, - Зеленський

Ситуація на Запорізькій АЕС дуже складна - вона замінована, і там перебувають бойовики.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю іспанським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Запорізька атомна станція замінована, це факт. МАГАТЕ підтверджує, що Запорізька станція замінована, вони просто кажуть, що незамінований реактор. Така була у них остання інформація. Але це підтвердження того, що станція замінована. Є точне підтвердження від нашої розвідки, що там є замінування. І є інформація точна, що там близько 5 сотень бойовиків", - наголосив Зеленський.

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Він зазначив, що МАГАТЕ не може назвати точну кількість бойовиків на території ЗАЕС.

За словами президента, про небезпечну ситуацію на станції свідчить і інформація про плани РФ "зробити викид". "І це дуже важливо. Це робиться для того, щоб ... був заморожений конфлікт, щоб ми недоокуповували нашу територію", - заявив Зеленський.

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На переконання Зеленського, викид на Запорізькій АЕС потрібен загарбникам для того, щоб показати: ось наслідки війни. "Вони розуміють, що ми не стріляємо по станції, тому вони не можуть просто штучно зробити викид. Вони шукають формат і момент. Тому це дуже небезпечно. Ми про це знову вголос говоримо, так само як ми говорили про підрив дамби Каховського водосховища ще рік тому", - наголосив глава держави.