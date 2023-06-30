РФ все підготувала для теракту на ЗАЕС. Підірвуть, імовірно, ставок-охолоджувач, - Буданов

Росія підготувала все для створення штучної техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. В разі теракту вона, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач.

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів в інтерв’ю виданню Warzone, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо рішення буде прийнято, частина станції, яку вони, швидше за все, підірвуть, - це штучний ставок на території станції, що забезпечує охолодження", - сказав Буданов.

Він твердить, що Росія хоче влаштувати катастрофу, зупинити яку буде неможливо. Саме тому планують пошкодити систему охолодження.

Читайте: Окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС. Персоналу наказано в разі аварії звинувачувати Україну, - ГУР

"Згодом це призведе до ситуації техногенної катастрофи, яку ніхто не зможе зупинити або пом'якшити. Тому що пошуково-рятувальні операції в зоні бойових дій неможливі", - пояснив Буданов.

Він додав, що з технічної точки зору на ЗАЕС вже все готове для організації техногенної катастрофи.

"Вони підготували все необхідне для створення штучної технологічної, техногенної катастрофи. Вони до цього повністю готові", - зазначив Буданов.

Також читайте: Відсутність потужної реакції Європи на підрив ГЕС може дати Росії нахабності щодо Запорізької АЕС, - Зеленський