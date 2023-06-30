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РФ все підготувала для теракту на ЗАЕС. Підірвуть, імовірно, ставок-охолоджувач, - Буданов

заес,аес,запорізька

Росія підготувала все для створення штучної техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. В разі теракту вона, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач.

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів в інтерв’ю виданню Warzone, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо рішення буде прийнято, частина станції, яку вони, швидше за все, підірвуть, - це штучний ставок на території станції, що забезпечує охолодження", - сказав Буданов.

Він твердить, що Росія хоче влаштувати катастрофу, зупинити яку буде неможливо. Саме тому планують пошкодити систему охолодження.

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"Згодом це призведе до ситуації техногенної катастрофи, яку ніхто не зможе зупинити або пом'якшити. Тому що пошуково-рятувальні операції в зоні бойових дій неможливі", - пояснив Буданов.

Він додав, що з технічної точки зору на ЗАЕС вже все готове для організації техногенної катастрофи.

"Вони підготували все необхідне для створення штучної технологічної, техногенної катастрофи. Вони до цього повністю готові", - зазначив Буданов.

Також читайте: Відсутність потужної реакції Європи на підрив ГЕС може дати Росії нахабності щодо Запорізької АЕС, - Зеленський

Автор: 

Буданов Кирило (494) теракт (1023) Запорізька АЕС (1420) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+18
Ну, я не знаю, то може, щось РОБІТЬ? Зашліть там якусь Альфу, хай влаштує криваву баню і відіб'є ЗАЕС. Проїбали свою Альфу - поклянчіть якийсь SAS у союзників. Винайміть BlackWater, кінець кінцем! Заїбали *******, ********!
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30.06.2023 13:49
+16
Народний ****** України
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30.06.2023 13:39
+16
такого свистуна-розвідника світ не бачив
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30.06.2023 13:44
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Сценарій, описаний Будановим, реальний. Нажаль. Це сценарій АЕС Фукусіма після цунамі.
Але для цього перше рашиствм потрібно включити реактори, які наразі в холодній відключці.
Саме момент від початку команди на розігрів реакторів буде точкою відліку до ядерної аварії на ЗАЕС через підрив ставка-охолоджувача і витоку з нього води, що спричинить неконтрольований процес, що в найгіршому варіанті загрожує проникненням розплавленого урану в гпунтові води пойми Дніпра і ядерного зараження на тисячоліття величезної території України. Жити там буде неможливо.
Тому відповіддю на дану загрозу від пітьми має бути удар США і НАТО всіма засобами по рашистським окупаційним військам, зокрема по всіх авіабазах і аеродромах в радіусі 500 км від станції для забезпечення десантної операції, вибиття із ЗАЕС ворога, щоби зупинити розігрів ядерного палива до критичного.
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30.06.2023 15:21 Відповісти
Який ще удар?!!! Для США і НАТО нині актуальні лише памперси. Бо вони давно не ті, які були при Рейгану, чи Бушу-старшому.
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30.06.2023 15:28 Відповісти
якщо є така достовірна інформація то чому не проводится евакуація населення хоча б у 30 км зоні?
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30.06.2023 15:42 Відповісти
шо б не было паники. Ты шо, Арестовича не слушал?
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30.06.2023 19:27 Відповісти
Якщо це станеться судити не тільки русню а і всю владу !
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30.06.2023 17:30 Відповісти
Рік ба більше одні розмови.Саме розміщення зброї на ЗАЕС це воєний злочин і злочин проти людства.Що за цей час який був прогрес?Дійшли до факту ядерного вибуху.Офгений прогрес.Якщо взірвали Каховську отримало пустиню то вибух ЗАЕс ми отримуємо землі на яких неможливо жити і навіть воювати.Ворог отримаю ділянку лінію між двома берегами.За більше чим рік неспромоглися придумати воєнний сценарій ,або інше?Висадку десанту ,ССО?Масивний удар в районі і т.і?Буде вибух ,нарікання ,звинувачення, негативи ,обговорення, засудження і інше нематиме вже значення бо буде факт і нам з цим жити!
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30.06.2023 17:44 Відповісти
"Хтось" там був обмовився, що в разі диверсії на цій АС буде знищений російський Чорономорський флот, - я не з тих, хто "забуває". А що там Ер-доган? Карман на догану від БОГА вже приготував? Так тут доганою не обійдеться. Якщо світ проїбав вивчити що й хто такий Путін, то я скажу одне, - йому ***** всі, родичі близькі й далекі, друзі, країна та світ. У "дяді" ЗАКОНУ БОГА руки в крові від підошви ніг по найдовшу волосину на тупій ріпі, що ще там мешкає. АРХ М
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30.06.2023 19:58 Відповісти
Буданов БЛ..ДЬ, ты лучше скажи КОНКРЕТНО : кто размимнировал Чонгар и соответсвенно допустил возможность минирования свино-сабаками ЗАЭС ???
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30.06.2023 20:31 Відповісти
Цікаво, а чому мовчить світова спільнота працівників атомних станцій? Така ситуація може трапитися в кожній країні, де є АЕС.
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03.07.2023 20:06 Відповісти
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