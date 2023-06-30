РФ все підготувала для теракту на ЗАЕС. Підірвуть, імовірно, ставок-охолоджувач, - Буданов
Росія підготувала все для створення штучної техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. В разі теракту вона, найімовірніше, підірве розташований поруч зі станцією ставок-охолоджувач.
Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів в інтерв’ю виданню Warzone, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо рішення буде прийнято, частина станції, яку вони, швидше за все, підірвуть, - це штучний ставок на території станції, що забезпечує охолодження", - сказав Буданов.
Він твердить, що Росія хоче влаштувати катастрофу, зупинити яку буде неможливо. Саме тому планують пошкодити систему охолодження.
"Згодом це призведе до ситуації техногенної катастрофи, яку ніхто не зможе зупинити або пом'якшити. Тому що пошуково-рятувальні операції в зоні бойових дій неможливі", - пояснив Буданов.
Він додав, що з технічної точки зору на ЗАЕС вже все готове для організації техногенної катастрофи.
"Вони підготували все необхідне для створення штучної технологічної, техногенної катастрофи. Вони до цього повністю готові", - зазначив Буданов.
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Але для цього перше рашиствм потрібно включити реактори, які наразі в холодній відключці.
Саме момент від початку команди на розігрів реакторів буде точкою відліку до ядерної аварії на ЗАЕС через підрив ставка-охолоджувача і витоку з нього води, що спричинить неконтрольований процес, що в найгіршому варіанті загрожує проникненням розплавленого урану в гпунтові води пойми Дніпра і ядерного зараження на тисячоліття величезної території України. Жити там буде неможливо.
Тому відповіддю на дану загрозу від пітьми має бути удар США і НАТО всіма засобами по рашистським окупаційним військам, зокрема по всіх авіабазах і аеродромах в радіусі 500 км від станції для забезпечення десантної операції, вибиття із ЗАЕС ворога, щоби зупинити розігрів ядерного палива до критичного.