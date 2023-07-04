В Енергодарі та Маріуполі місцеві мешканці помітили російські мобільні радіаційні лабораторії
У тимчасово окупованих Енергодарі та Маріуполі місцеві мешканці помітили російські мобільні радіаційні лабораторії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-каналі "Бердянськ Сьогодні.
В Енергодарі та Маріуполі помічені російські мобільні радіаційні лабораторії. А Росатом вже офіційно підтверджує свої плани про можливий підрив ЗАЕС цієї ночі", - йдеться в дописі.
Також, із посиланням на радника голови "Росенергоатом" зазначено, що нібито "Київ у ніч на 5 липня збирається атакувати ЗАЕС із застосуванням високоточної зброї та безпілотників-камікадзе".
Раніше повідомлялося, що МЗС Росії звинувачувало Україну у "підготовці теракту на ЗАЕС", а Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу підготовку найближчим часом провокації на території Запорізької атомної електростанції, яка була окупована російськими терористами з 4 березня 2022 року.
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***** натолкнули на такую идею слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который предложил использовать захваченные в Украине территории для поездок в Крым с материка, чтобы избавиться от пробок на Крымском мосту.
Взрыв реакторов на Запорожской АЭС невозможен, потому что реакторы типа ВВЕР-100, что стоят на ЗАЭС, помещены в герметичную оболочку из полутораметрового железобетона. Эта оболочка может выдержать падение лёгкого самолета, внутренний взрыв, любую аварию. Её можно разрушить только взрывом нескольких сверхмощных бомб, но даже после этого ещё потребуется повредить корпус самого реактора для того, чтоб произошёл выброс радиоактивных веществ.
Серьёзной угрозой является только хранилище отработанного ядерного топлива: оно располагается в сотне железобетонных контейнеров под открытым небом. Эти контейнеры, по его словам, надёжные, но не рассчитаны на случай целенаправленной бомбардировки.
Но, даже в случае попадания боеприпаса, есть риск разгерметизации для нескольких контейнеров, а не всех сразу.
1. Чернобыль тоже был полностью исправен.
2. Если параша может сделать хоть какую то подлость Украине, то она ее обязательно сделает.