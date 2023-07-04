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В Енергодарі та Маріуполі місцеві мешканці помітили російські мобільні радіаційні лабораторії

лабораторія,радіаційна

У тимчасово окупованих Енергодарі та Маріуполі місцеві мешканці помітили російські мобільні радіаційні лабораторії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  телеграм-каналі "Бердянськ Сьогодні.

В Енергодарі та Маріуполі помічені російські мобільні радіаційні лабораторії. А Росатом вже офіційно підтверджує свої плани про можливий підрив ЗАЕС цієї ночі", - йдеться в дописі.

Також, із посиланням на радника голови "Росенергоатом" зазначено, що нібито "Київ у ніч на 5 липня збирається атакувати ЗАЕС із застосуванням високоточної зброї та безпілотників-камікадзе".

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Раніше повідомлялося, що МЗС Росії звинувачувало Україну у "підготовці теракту на ЗАЕС", а Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу підготовку найближчим часом провокації на території Запорізької атомної електростанції, яка була окупована російськими терористами з 4 березня 2022 року.

Маріуполь (3243) ядерна безпека (570) Енергодар (264) Запорізька АЕС (1429)


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Топ коментарі
+18
А что там МАГАТЕ которое в засос целовалось с рашистами, уже сибались с Енергодара? Они только по заданию рашки инспектируют АЕС подконтрольные Украине чтобы мы не вздумали какую то ядерную бимбочку втихаря сделать. А то тогда уже не получится играть в одни ворота.
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04.07.2023 21:44 Відповісти
+13
Лякають кацапи нас і світ? Ми не боїмося, нас прийшли вбивати і ми готові стояти за свою волю,за життя наших дітей, внуків і майбутнього України. В нас немає вибору, будемо нищити ворога, але здаватися ніхто не буде!
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04.07.2023 21:49 Відповісти
+8
Помню как раньше нам грузили все эти эксперты что МАГАТЭ может ввести войска на все АЕС а на выходе та же шарашка что ОБСЕ и ООН,в общем дармоедские конторы.
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04.07.2023 22:09 Відповісти
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А что там МАГАТЕ которое в засос целовалось с рашистами, уже сибались с Енергодара? Они только по заданию рашки инспектируют АЕС подконтрольные Украине чтобы мы не вздумали какую то ядерную бимбочку втихаря сделать. А то тогда уже не получится играть в одни ворота.
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04.07.2023 21:44 Відповісти
...на месте, только кацапы их не допускают к машинному отделению(насосы охлаждения).
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04.07.2023 21:52 Відповісти
судя по всему, насосы заминированы, потому как есть три варианта совершить диверсию: 1) последовательно подрывать блоки. 2). рвонуть плотину водоема с охлаждающей водой. 3). взорвать машинное отделение.
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04.07.2023 21:55 Відповісти
Что значит не допускают? А я думал что МАГАТЕ и создавалось для того чтобы инспектировать обьекты к которым не допускают. Или смысл проводить инспекцию там где им рады. Если не допускают значит МАГАТЕ должно принять меры. Или нах ету организацию с пляжа
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04.07.2023 23:15 Відповісти
МАГАТЕ - інструмент в руках ООН, а там тільки охають та ахають.
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04.07.2023 22:02 Відповісти
Магате- також же бесполезное обрахованих как ООН, ВОЗ, ОБСЕ.

Не надо «приседать»!от організацій названия которих написаны на английском языке
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05.07.2023 01:18 Відповісти
Якщо рашисти щось і зроблять - це будуть кілька невеликих вибухів, які завдадуть незначних пошкоджень аби створити інформаційний привід для вереску про провокації "київського режиму" і т.п. маячні. На щось серйозне вони не наважаться, бо їх територія не так вже й далеко, а наслідки надто важко спрогнозувати. Звісно, не слід виключати і найгіршого варіанту, адже ми маємо справу з божевільними дегенератами, але скоріше за все просто намагаються відволікти від наступу та полякати Захід. Час покаже.
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04.07.2023 21:48 Відповісти
Им ***** на власну територию. Дамбу підірвали хоча вона постачала воду в Крим.
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04.07.2023 22:01 Відповісти
Крим не їхня територія.
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04.07.2023 22:04 Відповісти
На свою так, але коли твели приб'є течією (там вона якраз в тому напрямку) до Румунії або Туреччини - країн НАТО, подивимося на реакцію....
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04.07.2023 22:33 Відповісти
З точки зору теорій - а не може ця провокація, слугувати для пояснення їхнього відводу військ після прориву оборони. Типу виступить Путлєр, зробить напружене лице і скаже, що так переживає про своїх солдат, щоб вони не опромінились, що відводе їх в Крим. Далі рашистське бидло аплодує із сльозами на очах своєму фюреру, він "зберіг лице", Китай розказує який він миролюбний, давай перемовини, і все таке.
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04.07.2023 21:48 Відповісти
**** поручил "со всех сторон" оценить идею направить часть потока рос туристов в аннексированный Крым не по Керченскому мосту, а через оккупированные территории Украины. Об этом сообщают росСМИ.

***** натолкнули на такую идею слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который предложил использовать захваченные в Украине территории для поездок в Крым с материка, чтобы избавиться от пробок на Крымском мосту.
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04.07.2023 22:50 Відповісти
Лякають кацапи нас і світ? Ми не боїмося, нас прийшли вбивати і ми готові стояти за свою волю,за життя наших дітей, внуків і майбутнього України. В нас немає вибору, будемо нищити ворога, але здаватися ніхто не буде!
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04.07.2023 21:49 Відповісти
Помню как раньше нам грузили все эти эксперты что МАГАТЭ может ввести войска на все АЕС а на выходе та же шарашка что ОБСЕ и ООН,в общем дармоедские конторы.
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04.07.2023 22:09 Відповісти
У мене дозиметр працює цілодобово. Коли буде шухер, напишу.
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04.07.2023 22:14 Відповісти
У кремлі там всі хворі на голову....ще виявиться, що ситуація з нашою АЕС, це акція прикриття, щоб гвалтом відволікти нас від чергового довбо@бізма, який вони хочуть утнути...наприклад, підірвать у себе Курську, або краще Ленінградську АЕС - щоб фіни відразу збудились. І звалити все на нас..цікаво, у них всі станції працюють, чи є виведені з робочого стану?
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04.07.2023 22:19 Відповісти
Бывший председатель общественного совета Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Алексей Толкачёв сообщает:

Взрыв реакторов на Запорожской АЭС невозможен, потому что реакторы типа ВВЕР-100, что стоят на ЗАЭС, помещены в герметичную оболочку из полутораметрового железобетона. Эта оболочка может выдержать падение лёгкого самолета, внутренний взрыв, любую аварию. Её можно разрушить только взрывом нескольких сверхмощных бомб, но даже после этого ещё потребуется повредить корпус самого реактора для того, чтоб произошёл выброс радиоактивных веществ.

Серьёзной угрозой является только хранилище отработанного ядерного топлива: оно располагается в сотне железобетонных контейнеров под открытым небом. Эти контейнеры, по его словам, надёжные, но не рассчитаны на случай целенаправленной бомбардировки.

Но, даже в случае попадания боеприпаса, есть риск разгерметизации для нескольких контейнеров, а не всех сразу.
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04.07.2023 22:47 Відповісти
Ага. Ага.

1. Чернобыль тоже был полностью исправен.

2. Если параша может сделать хоть какую то подлость Украине, то она ее обязательно сделает.
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05.07.2023 01:22 Відповісти
...мокши применяют люизит...
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04.07.2023 22:58 Відповісти
 
 