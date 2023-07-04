В Енергодарі та Маріуполі місцеві мешканці помітили російські мобільні радіаційні лабораторії

У тимчасово окупованих Енергодарі та Маріуполі місцеві мешканці помітили російські мобільні радіаційні лабораторії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-каналі "Бердянськ Сьогодні.

В Енергодарі та Маріуполі помічені російські мобільні радіаційні лабораторії. А Росатом вже офіційно підтверджує свої плани про можливий підрив ЗАЕС цієї ночі", - йдеться в дописі.

Також, із посиланням на радника голови "Росенергоатом" зазначено, що нібито "Київ у ніч на 5 липня збирається атакувати ЗАЕС із застосуванням високоточної зброї та безпілотників-камікадзе".

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Раніше повідомлялося, що МЗС Росії звинувачувало Україну у "підготовці теракту на ЗАЕС", а Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу підготовку найближчим часом провокації на території Запорізької атомної електростанції, яка була окупована російськими терористами з 4 березня 2022 року.