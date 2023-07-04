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Новини
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У російському Новгороді спалахнула велика пожежа у виробничій будівлі

рф,пожежа,росія

У російському обласному центрі Великий Новгород сталася велика пожежа у виробничій будівлі площею займання 2,3 тис. кв. м.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МНС Росії.

"Виробнича будівля спалахнула у Великому Новгороді, площа пожежі становить 2,3 тис. кв. метрів", - повідомили у міністерстві.

До ліквідації пожежі залучено 30 осіб та дев'ять одиниць техніки, одночасно проводиться нарощування сил та засобів.

Пізніше з'явилось уточнення про локалізацію пожежі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежа у російському Нижньому Новгороді на території хімічного заводу "Бальзам". ВIДЕО

Автор: 

пожежа (4356) росія (66080)


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Топ коментарі
+8
Та хаи горить -- ну іх нах
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04.07.2023 21:52 Відповісти
+3
великому новгороду після великої пожежі - великі руйнування
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04.07.2023 22:04 Відповісти
+2
Їх і обстрілювати не потрібно самі справляються.
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04.07.2023 21:54 Відповісти
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Та хаи горить -- ну іх нах
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04.07.2023 21:52 Відповісти
Курєніє-зло...
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04.07.2023 21:52 Відповісти
Їх і обстрілювати не потрібно самі справляються.
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04.07.2023 21:54 Відповісти
Гори, гори ясно, так щоб не погасло.
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04.07.2023 21:54 Відповісти
Горить газотурбінна ТЕЦ.
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04.07.2023 22:01 Відповісти
оркостан,,,,згори вже *****, Всім на радість!,,(,
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04.07.2023 22:03 Відповісти
великому новгороду після великої пожежі - великі руйнування
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04.07.2023 22:04 Відповісти
Мабуть,бойові комарі
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04.07.2023 22:19 Відповісти
Гарно горить?
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04.07.2023 22:23 Відповісти
Нехай у кацапів все згорить!
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04.07.2023 22:28 Відповісти
Виробнича будівля почала позапланове високотемпературне прогрівання із задимленням.
Бажано, щоб результітом прогріву стало від'ємне будування об'єкту.
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04.07.2023 23:23 Відповісти
 
 