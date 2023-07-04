У російському Новгороді спалахнула велика пожежа у виробничій будівлі
У російському обласному центрі Великий Новгород сталася велика пожежа у виробничій будівлі площею займання 2,3 тис. кв. м.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МНС Росії.
"Виробнича будівля спалахнула у Великому Новгороді, площа пожежі становить 2,3 тис. кв. метрів", - повідомили у міністерстві.
До ліквідації пожежі залучено 30 осіб та дев'ять одиниць техніки, одночасно проводиться нарощування сил та засобів.
Пізніше з'явилось уточнення про локалізацію пожежі.
Топ коментарі
+8 Валентин Коваль #550884
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+2 Людмила Полякова #573716
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