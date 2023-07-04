У Миколаєві 5 липня відновлюють роботу перші дитячі садки

Завтра, 5 липня, у Миколаєві відкриваються перші дитячі садки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Завтра у Миколаєві відкриваємо перші дитячі садки. У них відремонтовані укриття, все перевірила комісія, дозвіл на відкриття ми теж отримали", - написав Сєнкевич



Він зазначив, що працювати починають два садочки у Заводському районі і один у Корабельному. Їх загалом може відвідувати майже 800 діток. Далі на черзі ще три заклади. Ну і решта, в яких наразі тривають ремонти укриттів.

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Сєнкевич повідомив, що батьки можуть дізнатись, які заклади в місті працюють або планують відкритись можна в найближчому садочку. Адреси ми публічно не називаємо, щоб батьки не переживали за безпеку своїх діток.