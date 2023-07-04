Уряд Норвегії дозволив відкривати тимчасові дитсадки для біженців з України
Міністерство освіти й науки Норвегії у вівторок видало постанову, яка дозволяє відкривати тимчасові центри денного перебування дітей, призначені для біженців з України
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це йдеться в повідомленні на сайті норвезького уряду.
Постанова Міносвіти Норвегії дозволяє створювати тимчасові дитячі садки і тимчасово розширювати вже затверджені дитячі садки в результаті прибуття переміщених осіб з України. Це дозволить муніципалітетам прийняти більшу кількість біженців з України.
Згідно з новими правилами, міська влада у Норвегії зможе задовольняти заявки на отримання тимчасового дозволу на відкриття нових звичайних дитячих садків і розширення вже затверджених звичайних дитячих садків, а також надавати субсидії на строк до трьох років.
Постанова видана відповідно до тимчасових правил, передбачених законом про дитячі садки, дію якого парламент Норвегії вирішив продовжити до 1 липня 2024 року. Вона втратить чинність разом із завершенням дії закону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бордюри краще пофарбували б
стадіони обновили б
дорогу аж до кордону з рф заібенили б
ну на крайняк, поміняли б брущатку на нову
зермоколомойшофітаськобойковська шобла керує
а зе все це ******** своїм, млять, пером....
+ безкорисні фсбшні тіпа, українці
Ви бачили кого боневтік призначив послом в Болгарії
вчора бачили нового керівника оборонпрому
моня підписує...
а хто їх рухає на посади через єрмака, хрен його знає
але 100% не свідомі українці