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Новини
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Уряд Норвегії дозволив відкривати тимчасові дитсадки для біженців з України

норвегія

Міністерство освіти й науки Норвегії у вівторок видало постанову, яка дозволяє відкривати тимчасові центри денного перебування дітей, призначені для біженців з України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це йдеться в повідомленні на сайті норвезького уряду.

Постанова Міносвіти Норвегії дозволяє створювати тимчасові дитячі садки і тимчасово розширювати вже затверджені дитячі садки в результаті прибуття переміщених осіб з України. Це дозволить муніципалітетам прийняти більшу кількість біженців з України.

Згідно з новими правилами, міська влада у Норвегії зможе задовольняти заявки на отримання тимчасового дозволу на відкриття нових звичайних дитячих садків і розширення вже затверджених звичайних дитячих садків, а також надавати субсидії на строк до трьох років.

Постанова видана відповідно до тимчасових правил, передбачених законом про дитячі садки, дію якого парламент Норвегії вирішив продовжити до 1 липня 2024 року. Вона втратить чинність разом із завершенням дії закону.

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Автор: 

біженці (1897) дитячий садок (364) Норвегія (784)


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якщо жінку директора НАБУ вважати біженкою вже на протязі 2 років зі всоьома її світлинами чіл аут в пейзазах Скандинавіїї в Норвегії та при цьому во на ще є зірцем статусу біженців , то це здобуття і не виникає сумнівів чому немає та не буде жормтких посадок від зеблазнів
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04.07.2023 22:41 Відповісти
а навіщо українським дітям дитсадки???
бордюри краще пофарбували б
стадіони обновили б
дорогу аж до кордону з рф заібенили б
ну на крайняк, поміняли б брущатку на нову
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04.07.2023 22:51 Відповісти
Там не Дєрмак керує.
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04.07.2023 23:03 Відповісти
я ***, керую!!!
зермоколомойшофітаськобойковська шобла керує
а зе все це ******** своїм, млять, пером....
+ безкорисні фсбшні тіпа, українці
Ви бачили кого боневтік призначив послом в Болгарії
вчора бачили нового керівника оборонпрому
моня підписує...
а хто їх рухає на посади через єрмака, хрен його знає
але 100% не свідомі українці
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04.07.2023 23:15 Відповісти
 
 