Протягом 4 липня росіяни обстріляли 9 громад на Сумщині, - ОВА

Протягом 4 липня російські війська здійснили 36 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 268 вибухів. Були обстріляні Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Миколаївська, Середино-Будська, Юнаківська громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Зокрема, обстрілів зазнали:

- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (31 вибух) та мінометів (5 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено 3 приватні будинки.

- Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (18 вибухів). Також був обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР) (8 вибухів) та здійснено гранатометний обстріл (СПГ) (21 вибух).

- Великописарівська громада: були мінометні обстріли (44 вибухи).

- Юнаківська громада: 15 мін скинули росіяни на територію громади.

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- Миропільська громада: здійснено мінометні обстріли (31 вибухів), унаслідок чого пошкоджено приватну господарчу споруду, приміщення ліцею. Також росіяни били з артилерії (18 вибухів), унаслідок чого пошкоджено 2 приватні будинки та будівля колишньої ферми.

- Есманська громада: був мінометний обстріл (38 вибухів) та артобстріл (4 вибухи).

- Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

- Глухівська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (23 вибухи)

- Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).

- Миколаївська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).