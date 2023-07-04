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Новини Війна
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Протягом 4 липня росіяни обстріляли 9 громад на Сумщині, - ОВА

сумщина

Протягом 4 липня російські війська здійснили 36 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 268 вибухів. Були обстріляні Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Миколаївська, Середино-Будська, Юнаківська громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Зокрема, обстрілів зазнали:

- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (31 вибух) та мінометів (5 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено 3 приватні будинки.

- Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (18 вибухів). Також був обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР) (8 вибухів) та здійснено гранатометний обстріл (СПГ) (21 вибух).

- Великописарівська громада: були мінометні обстріли (44 вибухи).

- Юнаківська громада: 15 мін скинули росіяни на територію громади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська ДРГ намагалася проникнути на Сумщину та вбила двох цивільних, - ОК "Північ". ФОТО

- Миропільська громада: здійснено мінометні обстріли (31 вибухів), унаслідок чого пошкоджено приватну господарчу споруду, приміщення ліцею. Також росіяни били з артилерії (18 вибухів), унаслідок чого пошкоджено 2 приватні будинки та будівля колишньої ферми.

- Есманська громада: був мінометний обстріл (38 вибухів) та артобстріл (4 вибухи).

- Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

- Глухівська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (23 вибухи)

- Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).

- Миколаївська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

Автор: 

обстріл (29206) Сумська область (3882)


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Урочисто клянусь: в Запоріжжі діти присягнулися бути патріотами.
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04.07.2023 22:47 Відповісти
А може пора здійснити рейд РДК в напрямку - Тёткино-Глушково-Коренево?
Бо українцям же не можна і стріляти за кордон, і перетинати кордон сувєрєннава государства.
Оце б заявили пілотам англійських бомбардувальників Другої світової, що "банбіть" Німеччину у її кордонах заборонено, дозволено тільки окуповані нею території. А Німеччину хай бомбардують американці німецького походження, з прицілами "Карл Цейс" на "В-17".
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05.07.2023 07:22 Відповісти
 
 