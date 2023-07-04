Протягом 4 липня росіяни обстріляли 9 громад на Сумщині, - ОВА
Протягом 4 липня російські війська здійснили 36 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 268 вибухів. Були обстріляні Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Миколаївська, Середино-Будська, Юнаківська громади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Зокрема, обстрілів зазнали:
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (31 вибух) та мінометів (5 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено 3 приватні будинки.
- Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (18 вибухів). Також був обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР) (8 вибухів) та здійснено гранатометний обстріл (СПГ) (21 вибух).
- Великописарівська громада: були мінометні обстріли (44 вибухи).
- Юнаківська громада: 15 мін скинули росіяни на територію громади.
- Миропільська громада: здійснено мінометні обстріли (31 вибухів), унаслідок чого пошкоджено приватну господарчу споруду, приміщення ліцею. Також росіяни били з артилерії (18 вибухів), унаслідок чого пошкоджено 2 приватні будинки та будівля колишньої ферми.
- Есманська громада: був мінометний обстріл (38 вибухів) та артобстріл (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
- Глухівська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (23 вибухи)
- Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).
- Миколаївська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
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Бо українцям же не можна і стріляти за кордон, і перетинати кордон сувєрєннава государства.
Оце б заявили пілотам англійських бомбардувальників Другої світової, що "банбіть" Німеччину у її кордонах заборонено, дозволено тільки окуповані нею території. А Німеччину хай бомбардують американці німецького походження, з прицілами "Карл Цейс" на "В-17".