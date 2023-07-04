Сили оборони просуваються на фланзі довкола Бахмуту, - Маляр

Українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмуту на Донеччині та на Півдні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила в ефірі національного телемарафону.

"На південному фланзі довкола Бахмута в нас є просування. На північному - тривають бої. В самому Бахмуті ворогу важко пересуватись та неможливо вийти. На півдні маємо просування. Деталі згодом", - розповіла Маляр.

Водночас вона зауважила, що ворог наступає на Лиманському, Авдіївському та Мар‘їнському напрямках.

"Там дуже гаряче, але просунутись противник не може", - зазначила Маляр.

Вона додала, що на всіх напрямках Сили оборони інтенсивно нищать наступальні спроможності ворожої армії.

"Знищені пункти управління, особовий склад, техніка та озброєння - це все те, що планувалось використати проти нас, але вже не вийде", - підсумувала заступниця міністра оборони.

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