Сили оборони просуваються на фланзі довкола Бахмуту, - Маляр
Українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмуту на Донеччині та на Півдні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила в ефірі національного телемарафону.
"На південному фланзі довкола Бахмута в нас є просування. На північному - тривають бої. В самому Бахмуті ворогу важко пересуватись та неможливо вийти. На півдні маємо просування. Деталі згодом", - розповіла Маляр.
Водночас вона зауважила, що ворог наступає на Лиманському, Авдіївському та Мар‘їнському напрямках.
"Там дуже гаряче, але просунутись противник не може", - зазначила Маляр.
Вона додала, що на всіх напрямках Сили оборони інтенсивно нищать наступальні спроможності ворожої армії.
"Знищені пункти управління, особовий склад, техніка та озброєння - це все те, що планувалось використати проти нас, але вже не вийде", - підсумувала заступниця міністра оборони.
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Тобто їй ніхто не надавав повноваження звітувати про дії ЗСУ.
Але коли справами МО не похвалишся (яйця по 17, розкрадені 9млрд - не рахується) - тож намагаються до ЗСУ через телемарафон примазатися.
І цензор їй в цьому постійно допомагає. Навіть з її телеграм каналу завжди її висери цитує
ганю, ти впевнена?
ганю, ти мене лякаєш
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо - песнь заводит,
Налево - сказку говорит.
(с) А.С. Пушкин