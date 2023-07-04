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Сили оборони просуваються на фланзі довкола Бахмуту, - Маляр

маляр

Українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмуту на Донеччині та на Півдні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила в ефірі національного телемарафону.

"На південному фланзі довкола Бахмута в нас є просування. На північному - тривають бої. В самому Бахмуті ворогу важко пересуватись та неможливо вийти. На півдні маємо просування. Деталі згодом", - розповіла Маляр.

Водночас вона зауважила, що ворог наступає на Лиманському, Авдіївському та Мар‘їнському напрямках.

"Там дуже гаряче, але просунутись противник не може", - зазначила Маляр.

Вона додала, що на всіх напрямках Сили оборони інтенсивно нищать наступальні спроможності ворожої армії.

"Знищені пункти управління, особовий склад, техніка та озброєння - це все те, що планувалось використати проти нас, але вже не вийде", - підсумувала заступниця міністра оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ мають успіх у наступі на Бахмутському напрямку, - Генштаб

Автор: 

Бахмут (1562) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+3
она просто гововорящая голова
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04.07.2023 23:31 Відповісти
+2
Маляр ти там була подумай
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04.07.2023 22:54 Відповісти
+1
ганю, довколо --- це те саме, що й ходити колом, центром якого є Бахмут

ганю, ти впевнена?

ганю, ти мене лякаєш
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05.07.2023 01:16 Відповісти
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Маляр ти там була подумай
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04.07.2023 22:54 Відповісти
она просто гововорящая голова
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04.07.2023 23:31 Відповісти
Я теж так вважав. Але насправді - вона заступник резнікова.
Тобто їй ніхто не надавав повноваження звітувати про дії ЗСУ.
Але коли справами МО не похвалишся (яйця по 17, розкрадені 9млрд - не рахується) - тож намагаються до ЗСУ через телемарафон примазатися.
І цензор їй в цьому постійно допомагає. Навіть з її телеграм каналу завжди її висери цитує
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04.07.2023 23:49 Відповісти
Безголовая попугаиха Резникова « чего изволите» , как все холуи -марадеры , 🎪🤢🤡 « яжнелоха « и его жОПи ‼️73% гнид выбрали и войну и позор ! П
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05.07.2023 08:43 Відповісти
ганю, довколо --- це те саме, що й ходити колом, центром якого є Бахмут

ганю, ти впевнена?

ганю, ти мене лякаєш
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05.07.2023 01:16 Відповісти
У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;

Идёт направо - песнь заводит,
Налево - сказку говорит.

(с) А.С. Пушкин
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05.07.2023 06:16 Відповісти
 
 