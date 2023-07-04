Німецькі компанії сплатили в російській бюджет більше податків, ніж фірми будь-якої іншої країни ЄС, - Bild

До початку повномасштабного вторгнення в Росії працювала 371 німецька фірма, наразі їх залишилося 262. Однак вони сплатили в російській бюджет більше податків, ніж фірми будь-якої іншої країни ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Зазначається, що у 2022 році вони заплатили у вигляді податків до російського бюджету 402 мільйони доларів. Це рекордний показник серед усіх країн ЄС. Більшу суму як податкові відрахування віддали тільки компанії зі США.

При тому вони навіть не порушують санкції, адже вести бізнес з Росією досі законно. Під заборону потрапляють тільки певні товари та послуги. Мова йде про аудит, IT-консалтинг, імпорт і купівля нафти, розкішних автомобілів, ювелірних виробів, а також товарів для аерокосмічної промисловості.

Серед компаній, що досі працюють в РФ, такі гіганти, як Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips та інші продовжують заробляти у РФ і виплачують податки в бюджет країни. Частина німецьких компаній, що залишилися, скористалися відходом конкурентів і збільшили свій оборот.

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