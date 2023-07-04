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Новини Санкції ЄС
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Німецькі компанії сплатили в російській бюджет більше податків, ніж фірми будь-якої іншої країни ЄС, - Bild

німеччина

До початку повномасштабного вторгнення в Росії працювала 371 німецька фірма, наразі їх залишилося 262. Однак вони сплатили в російській бюджет більше податків, ніж фірми будь-якої іншої країни ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

Зазначається, що у 2022 році вони заплатили у вигляді податків до російського бюджету 402 мільйони доларів. Це рекордний показник серед усіх країн ЄС. Більшу суму як податкові відрахування віддали тільки компанії зі США.

При тому вони навіть не порушують санкції, адже вести бізнес з Росією досі законно. Під заборону потрапляють тільки певні товари та послуги. Мова йде про аудит, IT-консалтинг, імпорт і купівля нафти, розкішних автомобілів, ювелірних виробів, а також товарів для аерокосмічної промисловості.

Серед компаній, що досі працюють в РФ, такі гіганти, як Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips та інші продовжують заробляти у РФ і виплачують податки в бюджет країни. Частина німецьких компаній, що залишилися, скористалися відходом конкурентів і збільшили свій оборот.

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бізнес (2012) Німеччина (7484) росія (66080) санкції (12117)


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Топ коментарі
+15
Гроші не пахнуть,німці працюють на два фронти.
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04.07.2023 22:58 Відповісти
+11
васадзе, шуфричі, бойки, баба юля, медведчуки та Ця лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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04.07.2023 23:02 Відповісти
+8
Хто заважав привести масово німецький бізнес в Україну? Тільки не потрібно про якусь особливу корупцію в Україні казати. В Росії вона ще більша.
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04.07.2023 22:58 Відповісти
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Гроші не пахнуть,німці працюють на два фронти.
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04.07.2023 22:58 Відповісти
Оце і е справжня позиція Неметчини!

Все зайве- слова. Дипломатія.

Справи говорять голосніше слів.
Украіна потрібна це помятати.
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05.07.2023 00:58 Відповісти
Хто заважав привести масово німецький бізнес в Україну? Тільки не потрібно про якусь особливу корупцію в Україні казати. В Росії вона ще більша.
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04.07.2023 22:58 Відповісти
васадзе, шуфричі, бойки, баба юля, медведчуки та Ця лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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04.07.2023 23:02 Відповісти
В 90 перераховані вами особи були ніким - і якщо би німці чи хтось інший захотів до нас зайти вони би зайшли ( а корупція - а що корупція корупція це відмазка щоб щось не робити ).
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04.07.2023 23:11 Відповісти
медведчуки займалися при Злодію кучмі тим самим що єрмачки тепер при....
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04.07.2023 23:44 Відповісти
Якщо ви з Німечини спитайте місцевих - а на маю думку відчуття "вини". Вони ж стільки біди зробили кацапам в 2 війну - де там білорусам де населення скоротилося в два рази чи українці чи поляки де теж населення в відсотковому відношенню скоротилося значно .
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04.07.2023 23:07 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/887798.html - крута компесація гастрабайтерам з України нічого не скажеш .
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04.07.2023 23:32 Відповісти
навіть якщо уявити що ємність і платоспроможність українського ринку така ж як в росії, або навіть більше, для отримання прибутку не логічно все одне від нього відмовитись. Це взагалі, цивілізаційний вибір, а не фінансовий, тож Ваше зауваження про "привезти" не містить в собі економічної компоненти
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05.07.2023 12:31 Відповісти
"мы же не халявщики! мы партнёры!" (С)
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04.07.2023 22:59 Відповісти
і це без двох потоків ! одним словом партньори . а ми чекаємо від німчури зброю по півроку ...
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04.07.2023 22:59 Відповісти
У 2021 році Німеччина мала загальний обсяг торгівлі з Росією 29,6 млрд доларів США. Німеччина була третім за величиною експортним напрямком країни до Росії та другим за величиною походженням імпорту.
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04.07.2023 23:05 Відповісти
Імпорт Німеччини з Росії впав більш ніж на 90% за останні 16 місяців, в основному завдяки скороченню поставок російських енергоносіїв. У лютому 2023 року Німеччина імпортувала російської продукції на 300 млн євро порівняно з 3,7 млрд євро роком раніше.
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04.07.2023 23:12 Відповісти
Ну, кого це цікавить, коли стільки зради можливо навколо знайти.
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05.07.2023 01:04 Відповісти
Треба ж підтримувати свого найближчого бізнес-партнера у скрутний час...
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04.07.2023 23:06 Відповісти
фріци співучасники рашистського вбивства українців і окупації України
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04.07.2023 23:10 Відповісти
Ви сповнені розуму?
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04.07.2023 23:14 Відповісти
До початку повномасштабного вторгнення в Росії працювала 371 німецька фірма, наразі їх залишилося 262. Однак вони сплатили в російській бюджет більше податків, ніж фірми будь-якої іншої країни ЄС.-за ці німецькі гроші рашист купляє зброю для вбивства українців.Увас є щось подібне до елементарного людського розуму,,,,?а якщо важати відрізаний транзит газу територією України за участі агента меркель.на якому Україна повинна була втрачати 3 млрд доларів .то хто ж вам лікар?
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05.07.2023 01:08 Відповісти
Ви не про Німеччину вона не в стані війни з Московією, а в стані санкцій. Україна скільки платить ворогу,воюючи з ним? Кожний день читаєш про це і диву даєшся. Знову запитаю, хто дав вам право так писати про німців? Там унизу є інформація про кошти на біженців України, а це ваші діти, жінки, батьки і втекли вони дякуючи мудрого вибору 73%.
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05.07.2023 09:03 Відповісти
Знову запитаю, хто дав вам право так писати про німців?-У 2008році Німеччина.в лиці рашистського, канцлера меркель,заблокувала надання Україні ПДЧ.Німеччина брала безпосередню участь в створені(по вказівці куйла і все той же рашистський канцлер меркель, в створенні ордло на суверенній території України .Німеччина пролоббіювала будівництво газогонів для того.щоб відрізати Україну від транзиту .Саме меркель продавлювала північні країни для отримання дозволів рашистом.на будівництво газогонів.Газогони .потрібні були для фінансування рашистської війскової машини .витягуючи гроші із громадян ЄС.окупації України .Меркель блокувала .на початку війни постачання де-яких видів озброєння із країн НАТО в Українуі т.д Хто Вам дав правовсе це не вважати співучастю Німеччини в РАШИСТСЬКІЙ окупаціЇ України.Якщо після цього .хочете переключати увагу на допомогу Україні.то за неї "Vielen Dank".Допомога Україні не відміняє німецьке фінансування виготовлення рашистом зброї.для знищення українців...
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05.07.2023 10:30 Відповісти
Ви мені історію не пишіть, бо історія України з 2019 перечеркнула усі цінності моралі і честі. Дивіться сьогодні і вперед, а не пишите те,що уже в минулому
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05.07.2023 12:04 Відповісти
Ви мені історію не пишіть, бо історія України з 2019 перечеркнула усі цінності моралі і честі. - саме про німецький хрест на моралі і честі поставили фріци своєю історією відносин з рашистом ((((бо історія України з 2019 перечеркнула усі цінності моралі і честі.- не нотуйте історію,а дивіться вперед ,і на місце фріців, мають прийти європейські країни з мораллюі честю,а поки що дякую за діалог, місцями від Вашого розуміння "берізками із рускаго лєсу" віддає...
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05.07.2023 14:32 Відповісти
Ні, не так!

«Фрицы» - це народ Неметчини.

Меркел та Шольц - це « влада».

Це дві різні речі.

Народ , узагалі, співчувае Україні, бо вони добре помятають руських.

Влада та «великий бізнес» орієнтовані на співпрацю з парашею. Але не можуть ігнорувати народ.
Тому тихо саботують.
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05.07.2023 02:47 Відповісти
Большевики и фашитсты близнецы-братья
Крепите над миром красные объятья.
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04.07.2023 23:16 Відповісти
Німці фінансують кацапську армію.
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04.07.2023 23:24 Відповісти
Да к что там адские санкции говорите.....
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04.07.2023 23:24 Відповісти
"Більшу суму як податкові відрахування віддали тільки компанії зі США"..... Все що потрібно знати про партнерів.
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04.07.2023 23:39 Відповісти
не переключайся на те більше,що ще не пораховане фріцам у їх фінансуванні рашистів...
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05.07.2023 01:12 Відповісти
То есть для вас Рашка не партнер ?

Вы уж либо трусы наденьте, либо крестик снимите
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05.07.2023 06:23 Відповісти
якщо я Вам скажу,що фріци вже давно і без одного і другого, але З німецькою(як фіговим листком) підтримкою рашиста,що скажете???Я вам більше скажу що саме Німеччина, разом з меркель ,доклала найбільше зусиль ,щоб за гроші громадян ЄС,вигодувати рашистського кровожерливого окупанта України
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05.07.2023 10:39 Відповісти
Более 3600 партий древесины, металлов, резины и других товаров прибыли в порты США из России с тех пор, как США вели санкции против России.

Так известно, что титан все ещё экспортируется в США, и несколько "не названных" военных предприятии США закупают титан.

Нефтяные компании США продолжают импортировать нефть из Казахстана через российские порты, даже несмотря на то, что эта нефть смешивается с российским топливом.

Россия является ключевым экспортером таких металлов, как алюминий, сталь и титан; прекращение этой торговли может резко повысить цены для американцев
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05.07.2023 23:04 Відповісти
що хотів сказати?Американці вже давно пропонували фріцам енергоносії,а якщо врахувати ще й те,що фріци ,за часів муркель ,не повністю сплачували свої внески (боржники вони) в казну НАТО,збудували війсковий полігон в 3,14рації ,по натівських стандартах ,на якому фріцовські інструктори, вишколювали рашистів для окупації українського Криму ,тоді не варто розказувати про хрестики і трусіки.(фріци ходять з фіговим листком.котрим прикривають свою лицемірну співучасть і брехню в окупації і війні рашистом України (Дух Рібентропа-Молотова)
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05.07.2023 23:54 Відповісти
не нужно в нас пальцем тыкать, если у самих рыльце в пуху.
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05.07.2023 23:57 Відповісти
Муркель нє у дєл, але справа її процвітає.
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04.07.2023 23:40 Відповісти
фашист рашиста видит издалека
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05.07.2023 00:45 Відповісти
Для вас українські біженці, це ще за щастя,
в порівнянні з тими, ким наводнила фрау рібентроп Германію.
Україна втрачає найкращий генофонд, вбитими і біженцями, а який генофонд корінного населення, у тій же Германії можеш не говорити, я його бачу і без вас.
Бабо-мужики, і мужико - баби.я лише тепер зрозумів чому тут так поширене явище лгбт.
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05.07.2023 06:25 Відповісти
Заплатил налоги и спи спокойно.
Все правильно делают.
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05.07.2023 06:21 Відповісти
мёртвые младенцы будут снится
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05.07.2023 07:18 Відповісти
обещали радиацию , а ее нету ,опять нае........
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05.07.2023 07:16 Відповісти
Германия и США продолжают финансирование РФ, обучение пилотов даже не начиналось, Лендлиза нет, F16, AnackMS не дают, танки не ремонтируют и не дают...
Путину удалось запугать Запад и приостановить поставки вооружений в Украину.
В НАТО примут после победы, а победы в принципе быть не может без F16 и AnackMS.
Т.е. про НАТО можно забыть.
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05.07.2023 07:30 Відповісти
А шо ж ти тут робиш, розкосий бурят?
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05.07.2023 07:32 Відповісти
А ты?
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05.07.2023 07:55 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/5/7409872/ РФ потеряла в Украине почти половину своей боеспособности - глава ВС Великобритании
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05.07.2023 07:35 Відповісти
С Британии конечно виднее
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05.07.2023 07:51 Відповісти
ага
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05.07.2023 07:54 Відповісти
дурень думкою богатIе
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05.07.2023 07:36 Відповісти
Регистрация:19.02.2022 что-то знал
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05.07.2023 07:54 Відповісти
кастрация 19.02.2022
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05.07.2023 08:01 Відповісти
В ВСУ сообщили об уничтожении российского склада в Макеевке
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05.07.2023 07:41 Відповісти
В Скадовске и Геническе есть признаки холеры, - утренняя сводка Генштаба ВСУ .
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05.07.2023 07:58 Відповісти
До начала войны в России работала 371 немецкая компания.

На данный момент в России работает 262 немецкие компании.

Которые суммарно платят 402 миллиона долларов налогов в год. Ряд немецких компаний даже увеличили свою прибыль в России.

Как бы помягче сказать…

Повторить то, что мы говорим все чаще и чаще.

Не заинтересован Запад в победе Украины.

Рынок превыше всего.

Можно сколь угодно быть точным и красноречивым в этических вопросах. С самых высоких трибун и самым пафосным голосом провозглашать о добре и зле, экзистенциальном противостоянии света и тьмы, демократии и тоталитаризма, говорить, что Украина защищает не только свою свободу, не только свое право на существование, не только свою независимость, но и будущее вообще всего цивилизованного мира…

Можно говорить. Говорить у всех получается хорошо.

А на деле немецкая экономика одной рукой лечит, а другой калечит. И не только немецкая. Возьмите любую страну Запада. Назовите хоть одну, которая прервала все торговые отношения, вывела все своим компании, прекратила дипломатические контакты. Назовите хотя бы одну страну мира, которая дала бы Путину понять, что шутки кончились, что он - нерукопожатный изгой, который будет покаран.

Звоночки, смски, саммиты, встречи, переговорчики, торгашество - вот ответ Запада на геноцид украинцев.

Они увидели, что Украина не сдается и жаждет победы. И какой вывод они сделали? Подсчитали население Украины, поняли, что людей там очень много и спешить с этой победой тоже не стоит? Вместо того, чтобы швырнуть диктатора в бездну одиночества и дать Украине достаточно оружия, западные партнеры просто решают продолжать эту войну максимально долго, выгадывая из нее свое. Как и Путин, собственно.

А так, конечно. Безусловно. Добро и зло. Свет и тьма. Мы будем до конца с Украиной и будем её поддерживать хоть до второго пришествия.

А может уже не стоит ждать второго пришествия, а просто дать свихнувшемуся гитлеренку из кгб по морде? Дать украинцам одержать безоговорочную победу?

Или такой сценарий на самом деле не рассматривается просвещенным, гуманистическим, невероятно принципиальным западным миром?
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05.07.2023 08:15 Відповісти
Импорт российской нефти в ФРГ обвалился на 99,9 процента Импорт газа 0
Шольц всё раставил на свои места. Закрыто авиасообщение, в разы меньше выдаются россиянам визы. По несколько месяцев ждут. Закрыли консульства, теперь тоько работает в Берлине или Москве. Военная помощь в 22-2,3 млрд, 23-5 млрд. Принято 1,1 млн. человек. Около 11 млрд. немцы потратили на беженцев.....
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05.07.2023 09:04 Відповісти
А никто уже не сомневается, что БАБЛО в современном мире на первом месте, остальное второстепенно!
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05.07.2023 10:46 Відповісти
Вот вам и ответ, почему немцам так выгодно заморозка конфликта любой ценой...
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05.07.2023 12:43 Відповісти
 
 