Німецькі компанії сплатили в російській бюджет більше податків, ніж фірми будь-якої іншої країни ЄС, - Bild
До початку повномасштабного вторгнення в Росії працювала 371 німецька фірма, наразі їх залишилося 262. Однак вони сплатили в російській бюджет більше податків, ніж фірми будь-якої іншої країни ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
Зазначається, що у 2022 році вони заплатили у вигляді податків до російського бюджету 402 мільйони доларів. Це рекордний показник серед усіх країн ЄС. Більшу суму як податкові відрахування віддали тільки компанії зі США.
При тому вони навіть не порушують санкції, адже вести бізнес з Росією досі законно. Під заборону потрапляють тільки певні товари та послуги. Мова йде про аудит, IT-консалтинг, імпорт і купівля нафти, розкішних автомобілів, ювелірних виробів, а також товарів для аерокосмічної промисловості.
Серед компаній, що досі працюють в РФ, такі гіганти, як Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips та інші продовжують заробляти у РФ і виплачують податки в бюджет країни. Частина німецьких компаній, що залишилися, скористалися відходом конкурентів і збільшили свій оборот.
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Все зайве- слова. Дипломатія.
Справи говорять голосніше слів.
Украіна потрібна це помятати.
«Фрицы» - це народ Неметчини.
Меркел та Шольц - це « влада».
Це дві різні речі.
Народ , узагалі, співчувае Україні, бо вони добре помятають руських.
Влада та «великий бізнес» орієнтовані на співпрацю з парашею. Але не можуть ігнорувати народ.
Тому тихо саботують.
Крепите над миром красные объятья.
Вы уж либо трусы наденьте, либо крестик снимите
Так известно, что титан все ещё экспортируется в США, и несколько "не названных" военных предприятии США закупают титан.
Нефтяные компании США продолжают импортировать нефть из Казахстана через российские порты, даже несмотря на то, что эта нефть смешивается с российским топливом.
Россия является ключевым экспортером таких металлов, как алюминий, сталь и титан; прекращение этой торговли может резко повысить цены для американцев
в порівнянні з тими, ким наводнила фрау рібентроп Германію.
Україна втрачає найкращий генофонд, вбитими і біженцями, а який генофонд корінного населення, у тій же Германії можеш не говорити, я його бачу і без вас.
Бабо-мужики, і мужико - баби.я лише тепер зрозумів чому тут так поширене явище лгбт.
Все правильно делают.
Путину удалось запугать Запад и приостановить поставки вооружений в Украину.
В НАТО примут после победы, а победы в принципе быть не может без F16 и AnackMS.
Т.е. про НАТО можно забыть.
На данный момент в России работает 262 немецкие компании.
Которые суммарно платят 402 миллиона долларов налогов в год. Ряд немецких компаний даже увеличили свою прибыль в России.
Как бы помягче сказать…
Повторить то, что мы говорим все чаще и чаще.
Не заинтересован Запад в победе Украины.
Рынок превыше всего.
Можно сколь угодно быть точным и красноречивым в этических вопросах. С самых высоких трибун и самым пафосным голосом провозглашать о добре и зле, экзистенциальном противостоянии света и тьмы, демократии и тоталитаризма, говорить, что Украина защищает не только свою свободу, не только свое право на существование, не только свою независимость, но и будущее вообще всего цивилизованного мира…
Можно говорить. Говорить у всех получается хорошо.
А на деле немецкая экономика одной рукой лечит, а другой калечит. И не только немецкая. Возьмите любую страну Запада. Назовите хоть одну, которая прервала все торговые отношения, вывела все своим компании, прекратила дипломатические контакты. Назовите хотя бы одну страну мира, которая дала бы Путину понять, что шутки кончились, что он - нерукопожатный изгой, который будет покаран.
Звоночки, смски, саммиты, встречи, переговорчики, торгашество - вот ответ Запада на геноцид украинцев.
Они увидели, что Украина не сдается и жаждет победы. И какой вывод они сделали? Подсчитали население Украины, поняли, что людей там очень много и спешить с этой победой тоже не стоит? Вместо того, чтобы швырнуть диктатора в бездну одиночества и дать Украине достаточно оружия, западные партнеры просто решают продолжать эту войну максимально долго, выгадывая из нее свое. Как и Путин, собственно.
А так, конечно. Безусловно. Добро и зло. Свет и тьма. Мы будем до конца с Украиной и будем её поддерживать хоть до второго пришествия.
А может уже не стоит ждать второго пришествия, а просто дать свихнувшемуся гитлеренку из кгб по морде? Дать украинцам одержать безоговорочную победу?
Или такой сценарий на самом деле не рассматривается просвещенным, гуманистическим, невероятно принципиальным западным миром?
Шольц всё раставил на свои места. Закрыто авиасообщение, в разы меньше выдаются россиянам визы. По несколько месяцев ждут. Закрыли консульства, теперь тоько работает в Берлине или Москве. Военная помощь в 22-2,3 млрд, 23-5 млрд. Принято 1,1 млн. человек. Около 11 млрд. немцы потратили на беженцев.....