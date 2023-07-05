На війну потраплять всі, пересидіти не вийде, - комбат 3 ОШБр з позивним Бот

Комбат 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ з позивним "Бот" вважає, що війну нікому не вдасться пересидіти, тому треба готуватись й вивчати в який підрозділ можна піти служити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв’ю.

Бот розповів про власний світогляд, те, як тримає дисципліну у своєму батальйоні, якості, якими має володіти ідеальний боєць. Чоловіків призовного віку, які не пішли воювати, не засуджує. Однак, вважає, що вони помиляються, думаючи, що їх пронесе.

"В мене немає почуття презирства чи ненависті до них взагалі, насправді є трохи навіть почуття жалю, тому що вони живуть в ілюзіях. Тому що всі попадуть в армію. Ті, хто був мобілізований у 2022 році, думали у 2014-му: та в АТО є кому воювати. Вони самі себе обманюють, їм же гірше. Краще б почали тренуватись, готуватись і вивчати, у який підрозділ можна піти служити в силу своїх здібностей, щоб принести максимальний КПД, Бо потім заберуть у звичайну піхоту і пи*дець", - констатував він.

Командир 1-го механізованого батальйону 3-ої окремої штурмової бригади (ошбр), пішов воювати у 2014 році, як доброволець долучившись до ДУК "Правий Сектор". Учасник боїв за Іловайськ. Згодом, у складі батальйону "Донбас" брав участь у Широкинській операції. До початку повномасштабного вторгнення — боєць ГО "Центурія".

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