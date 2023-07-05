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На війну потраплять всі, пересидіти не вийде, - комбат 3 ОШБр з позивним Бот

азов,бот

Комбат 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ з позивним "Бот" вважає, що війну нікому не вдасться пересидіти, тому треба готуватись й вивчати в який підрозділ можна піти служити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у  інтерв’ю.

Бот розповів про власний світогляд, те, як тримає дисципліну у своєму батальйоні, якості, якими має володіти ідеальний боєць. Чоловіків призовного віку, які не пішли воювати, не засуджує. Однак, вважає, що вони помиляються, думаючи, що їх пронесе.

"В мене немає почуття презирства чи ненависті до них взагалі, насправді є трохи навіть почуття жалю, тому що вони живуть в ілюзіях. Тому що всі попадуть в армію. Ті, хто був мобілізований у 2022 році, думали у 2014-му: та в АТО є кому воювати. Вони самі себе обманюють, їм же гірше. Краще б почали тренуватись, готуватись і вивчати, у який підрозділ можна піти служити в силу своїх здібностей, щоб принести максимальний КПД, Бо потім заберуть у звичайну піхоту і пи*дець", - констатував він.

Командир 1-го механізованого батальйону 3-ої окремої штурмової бригади (ошбр), пішов воювати у 2014 році, як доброволець долучившись до ДУК "Правий Сектор". Учасник боїв за Іловайськ. Згодом, у складі батальйону "Донбас" брав участь у Широкинській операції. До початку повномасштабного вторгнення — боєць ГО "Центурія".

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Автор: 

Азов (785) ЗСУ (7669) 3 Окрема штурмова бригада (458)


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Топ коментарі
+71
Почему все? Все друзья и холуи "величайшего" явно на живой примере показывают что они есть лица неприкосновенные. И граница для них открыта настежь.
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05.07.2023 00:25 Відповісти
+60
...на цьому місці 95-квартал у повному складі, почав дружно РЖАТИ відпочиваючи у батальйону "Монако".
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05.07.2023 00:29 Відповісти
+59
"Вот я так подумал… У меня никаких навыков нет, ничего… Вот, я пошёл. В первый же день меня ловит снайпер и стреляет… И чем я помог стране? Ничем. Только тем, что хейтеры будут хайповать на этом и говорить: "Слава богу, он умер!" Нет, я пока не собираюсь», - сообщил Кошевой.
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05.07.2023 00:28 Відповісти
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Цей комбат "Азова" не справжній, а "Бот" Подоляка !
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05.07.2023 10:44 Відповісти
Іноді краще жувати, ніж розмовляти, цей боєць сам не знає що несе
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05.07.2023 11:51 Відповісти
Українська Добровольча Армія

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0QQmfweeBPXAYFBrFh732LsUoCE9n9RNrBWGWNXtQTKpwupFT8uVbSjpWvwMFSUDul&id=100024218193618

АЛЬФА СБУ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0J3kTSqPiRtLb73KMFcnUqFFDiXoXYUUZv2MEaUHbcT2vuKyCV3aUyCbamNJqrLFXl&id=100024218193618


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05.07.2023 12:42 Відповісти
"На войну попадут все, пересидеть не получится, - комбат 3 ОШБр с позывным Бот": прочитала подлая арахамия и сказала, про себя:-""хорошо что мы не все"
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05.07.2023 13:37 Відповісти
Очолювати військомати повинні військові, які пройшли війну, їх неможливо підкупити
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05.07.2023 17:35 Відповісти
Нажаль це не так.
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05.07.2023 22:18 Відповісти
Поки грубий схудне, то худий здохне....
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05.07.2023 19:55 Відповісти
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