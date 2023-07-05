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Окупанти намагаються приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, - Генштаб

вакцина,вакцинація

У тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську зафіксовано збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба має ознаки холери.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу станом на 6:00 5 липня, інформує Цензор.НЕТ.

"В тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області відзначено збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороба має ознаки холери. Окупаційна так звана влада не визнає збільшення кількості захворюваності, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні, розпочала приховану вакцинацію від холери представників так званих адміністрацій і їхнього найближчого оточення", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: МОЗ не має інформації щодо епідситуації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, - Кузін

Автор: 

Генштаб ЗС (6784) епідемія (218) Херсонська область (5884)


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Окупанти теж хворіють.
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05.07.2023 07:36 Відповісти
Йдуть посилені пошуки "командних пунктів" та "штабів" ескадр бойових комарів
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05.07.2023 07:49 Відповісти
 
 