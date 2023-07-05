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Новини
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Байден наполягає на призначенні Урсули фон дер Ляєн наступним генсеком НАТО

байден,ляєн

Президент США Джо Байден наполягає на призначенні президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн наступним генеральним секретарем НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише The Telegraph

Після того, як Білий дім відмовив міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу, президентка Єврокомісії була обрана кандидаткою США на посаду генсека НАТО, пише видання.

Повідомляється, що 4 липня союзники по НАТО домовилися про продовження на один рік – до осені 2024 року – повноважень Єнса Столтенберга, який обіймає посаду генерального секретаря Альянсу з жовтня 2014 року.

Зазначається, що лідери НАТО сподівалися досягти угоди щодо наступника Столтенберга наступного тижня на щорічному саміті у Вільнюсі, але не змогли домовитися щодо кандидата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг залишиться на посаді генсека НАТО ще на рік - до 1 жовтня 2024

Джерело The Telegraph в НАТО повідомило, що президент США намагався переконати фон дер Ляєн, яка раніше очолювала Міністерство оборони Німеччини, стати наступником Столтенберга на тлі побоювань, що підходящий кандидат не з’явиться протягом наступних 12 місяців.

Байден і фон дер Ляєн встановили "міцний зв’язок" за останні роки, сприяючи тісним трансатлантичним зв’язкам щодо Китаю, України та клімату, повідомило виданню друге джерело.

"Кажуть, що тепер вона (президентка Єврокомісії. – Ред.) покладається на Вашингтон в отриманні розвідувальних даних, відмовляючись від інформації, яку їй передають європейські агентства, які неправильно оцінили вторгнення Росії в Україну", – пише газета.

Також читайте: ЄС активно обговорюватиме гарантії безпеки для України впродовж наступних тижнів, - фон дер Ляєн

Під час приватних розмов фон дер Ляєн, повідомляє видання, сказала Байдену, що не зможе посісти будь-яку посаду в НАТО принаймні до наступного року.

Водночас, зазначає газета, стратеги Білого дому бачать можливість "перехопити її" після виборів до Європарламенту, які відбудуться наступного року.

Автор: 

Байден Джо (2893) НАТО (6547) фон дер Ляєн Урсула (794)


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Топ коментарі
+11
...нє?
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05.07.2023 07:47 Відповісти
+9
Урсула - спадкоємиця Маргарет Течер у політиці, одна з небагатьох справжніх захисників Західної цивілізації.
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05.07.2023 07:51 Відповісти
+6
Було би чудесно.👍
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05.07.2023 07:40 Відповісти
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Було би чудесно.👍
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05.07.2023 07:40 Відповісти
Йшов би вже онуків бавити. У 80 з гаком років не час відповідати за долю всього світу
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05.07.2023 07:40 Відповісти
трамплІна чекаєте?,),чи дЄсантіса??,),
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05.07.2023 07:43 Відповісти
Трамп теж старий і шахрай, Десантіс не підходить. Був би хтось як Маккейн...
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05.07.2023 07:45 Відповісти
ага,а ще краще--Рейгана Рональда,реинкарнировать,
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05.07.2023 08:05 Відповісти
Це страшне слово ТРАМП!
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05.07.2023 07:49 Відповісти
трам-пам-пам.. і ще раз трампампам
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05.07.2023 07:54 Відповісти
А що про пуйла скажете...?!
"маладой и перспективный",да...?!)
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05.07.2023 08:42 Відповісти
Навіщо цього маніяка сюди приплітати? Йому місце в одиночній камері, і щоб йому кожен день читали список людей, яких він вбив і покалічив, і щоб показували йому руйнування всі, які він чинив. 18 годин на добу. П
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05.07.2023 08:47 Відповісти
чого флудиш?
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05.07.2023 12:25 Відповісти
їй 64 роки!
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05.07.2023 08:56 Відповісти
Я не про неї
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05.07.2023 08:58 Відповісти
Цікаво цікаво
Кажуть, що тепер вона (президентка Єврокомісії. - Ред.) покладається на Вашингтон в отриманні розвідувальних даних, відмовляючись від інформації, яку їй передають європейські агентства, які неправильно оцінили вторгнення Росії в Україну", - пише газета. Джерело:
виходить , що в ЕВРОПЕЙСЬКі агентства пробрались кацапи , як таргани ( до речі ї до фейсбуку теж)
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05.07.2023 07:46 Відповісти
особливо в німецькі серед європейських...
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05.07.2023 12:26 Відповісти
...нє?
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05.07.2023 07:47 Відповісти
Це ідеальна кандидатура.
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05.07.2023 08:45 Відповісти
Для Байдена Борис Джонсон - страшний сон
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05.07.2023 10:22 Відповісти
Урсула - спадкоємиця Маргарет Течер у політиці, одна з небагатьох справжніх захисників Західної цивілізації.
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05.07.2023 07:51 Відповісти
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05.07.2023 08:02 Відповісти
Ага, захисники... шрьодер, меркель... Захисники інтересів пуйла та бізнесу власноі краіни.
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05.07.2023 10:25 Відповісти
.... генсекиня
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05.07.2023 07:53 Відповісти
В жодному разі !

неповносправне керує нато і буде нав'язувати свою подружку-лівачку, доблесну преставницю їхнього кодла ?

Шо там з ширкою, мадам гінекологиня ? Чи покровительство істуканчика, власне, і пов'язане з цим ? Повісточку з "вакцинкою" відпрацювала, тепер "соратницю" треба відвести від відповідальності ?
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05.07.2023 08:07 Відповісти
А чого ж ти, старий маразматик, продовжив термін перебування на посаді стурбованого імпотента Столтенберга на рік? Бо він зручний адміністрації Бідона, він вправно вміє затягувати постачання зброї Україні, при цьому красиво це **********. Збіговисько політиканів і лицемірів
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05.07.2023 08:10 Відповісти
Так і ця мавпа була проти надання зброї Україні.

https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/bagatoditna-mati-ta-vplivoviy-politik-hto-taka-ursula-fon-der-******-golova-yevrokomisiyi-2049463.html

Після початку війни в Україні 2014 року позиція Урсули фон дер Ляєн була не на користь нашої країни. Вона виступала проти постачання зброї до України, наголошуючи, що Європі необхідно зберігати єдність і проводити дипломатичну політику з Росією, адже на відміну від Іраку, тут можна досягти результату за столом переговорів, а не зброї. Також вона заявляла, що надання українцям зброї для самозахисту може мати непередбачувані та фатальні наслідки і спровокувати Кремль.

Це про "кар'єру" в міноборони:
після призначення міністеркою оборони Німеччини. Це було історичне призначення, оскільки за всю історію країни жінка на цій посаді була вперше. Однак фон дер Ляєн довелося нелегко. Вона спробувала по-своєму реформувати Бундесвер, та їх це не вдалося. За рік була опублікована нищівна доповідь про занепад Бундесверу - порушення під час фінансування програм закупівель озброєння, падіння дисципліни та занепалий стан бойової техніки.

Про оборудки з закупівлями ширки для ЄС і лобіювання пфайзеру ще не все сплило.

"Справна". Скрізь встигає. І "рука руку миє" (с). Один корупціонер допомагає іншому.
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05.07.2023 08:22 Відповісти
Тому кандидатуру Бена Волнса і було відхилено...бо то "яструб"...
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05.07.2023 08:44 Відповісти
І хто відхилив ? корупційна морда з білого дому і поплічник х**ла. За поданням свого ляльковода обамки.

А "подружка", яка оскандалилася в німецькому МО ("професіоналці" вистачило року), добре нагріла ЄС на ширці і тепер нове тепленьке місце корупціонерці вже забивають.

Ось так. Це звичайному працівнику вже нічого б не світило за такі скандали, злочини і непрофесійність.

А тут - спільна повісточка, "Байден і фон дер Ляєн встановили "міцний зв'язок" за останні роки, сприяючи тісним трансатлантичним зв'язкам щодо Китаю, України та клімату, повідомило виданню друге джерело".

грошики не пахнуть, бізнес і т.д.
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05.07.2023 08:57 Відповісти
якби в НАТО була більшість країн-яструбів, то можна було би і навіть було би потрібно призначити на цю посаду яструба. Не раз уже раніше писали змі, що деякі впливові європейські країни хотіли би бачити на цій посаді європейця, а не британця. Тому таке призначення може похитнути єдність у самому НАТО. а в такий час монолітність і єдиність блоку - це головне. Може й є логіка в цьому, хто зна.
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05.07.2023 15:22 Відповісти
Все підганяється під закінчення контрнаступу ЗСУ. А там вже америкоїди почнуть підштовхувати Україну до перемовин з рашистами, "замороження конфлікту", зняття санкцій і т.д. Бо транснаціональні корпорації, представниками яких є Бідон, скучили за кацапським ринком збуту і хочуть відновити довоєнні об'єми продажу товарів і послуг лаптєрейху
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05.07.2023 08:26 Відповісти
Та ні, не буде так як раніше вже бо під боком Європи з'явиться новий Афганістан тільки не той, що зараз, а часів 80 х, чи Сомалі. До того ж військові ЗСУ підуть створювати ЧВК п світу і проблеми з Пригожиним здадуться для зберігачів лиця х йла дитячим лєпєтом. І це тільки початок проблем буде.
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05.07.2023 08:56 Відповісти
Не почнуть, а вже почали підштовхувати. Та досить наполегливо це роблять. У наших ЗМІ це просто не дуже намагаються афішувати.
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05.07.2023 10:40 Відповісти
та вони і не втрачали тих продажів. все і далі так само продається у лаптєрейх. тільки вже через Грузію, Вірменію, Алжир, Казахстан, ОАЕ, Туреччину, Китай та інші країни.
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05.07.2023 15:24 Відповісти
Великий політик і державний діяч минулого сторіччя писав : "... ці панки і панове гадали, що з кількох кульгавих можна зліпити одного гладіатора". Варто би ще призначити у помічники цій Урсулі пустопорожніх "стурбованих" балаболів Борреля і Мішеля, ага.
Генсеком НАТО має бути бойовий генерал з досвідом бойовой і організаторської роботи. Бажано британський чи американський. І обов"язково - негр (пардон - афроамериканець).
Інакше цій НАТО - піхва (влагаліщє, вагіна), ці урсули перетворять її в чергове ООН, ПАРЕ, ОБСЄ, ЄС... зборище "обурених", вибачте, **********.
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05.07.2023 08:29 Відповісти
Iron Lady
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05.07.2023 10:04 Відповісти
Байдену довіряю на 100%, значить Урсула достойний кандидат.
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05.07.2023 10:09 Відповісти
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05.07.2023 10:24 Відповісти
А трампу з обамкою? А навальному з тіхановською?
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05.07.2023 10:45 Відповісти
Коли буде новина про них, я напишу, можливо
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05.07.2023 11:50 Відповісти
Так розумію, кандидатура Борі Джонсона вже не розглядається? Знову німці у Європі будуть усим керувати. Поганий знак.
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05.07.2023 10:19 Відповісти
Дуже добре, якщо в Європі керуватимуть німці, пане Степане! Лише - німці зразка III Рейху, а не тупі корови Анжела і Урсула з продажними канцлерами типа Шрьодера (Рейхсканцлер А.Гітлер торохтить кістками в домовині від таких своїх наступників!)
У Третьому Рейху бабів до військової служби не допускали: для бабів там було три К: Кіндер, Кюхен, Кірхен (діти, кухня, церква). Краще ніхто ще не пидумав...
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05.07.2023 14:08 Відповісти
військвовими питаннями блоку НАТО займаються американські генерали, в даному випадку Крістофер Каволі. А посада генсека більше в сенсі організаційних питань. і кандидатура на цій посаді повинна влаштовувати усіх членів НАТО, а не тільки яструбів. Тому не думаю, що Урсула найгірша кандидатура буде на цю посаду. Звісно, нам би більше хотілось на цій посаді яструба.
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05.07.2023 15:52 Відповісти
 
 