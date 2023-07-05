Байден наполягає на призначенні Урсули фон дер Ляєн наступним генсеком НАТО
Президент США Джо Байден наполягає на призначенні президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн наступним генеральним секретарем НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це пише The Telegraph
Після того, як Білий дім відмовив міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу, президентка Єврокомісії була обрана кандидаткою США на посаду генсека НАТО, пише видання.
Повідомляється, що 4 липня союзники по НАТО домовилися про продовження на один рік – до осені 2024 року – повноважень Єнса Столтенберга, який обіймає посаду генерального секретаря Альянсу з жовтня 2014 року.
Зазначається, що лідери НАТО сподівалися досягти угоди щодо наступника Столтенберга наступного тижня на щорічному саміті у Вільнюсі, але не змогли домовитися щодо кандидата.
Джерело The Telegraph в НАТО повідомило, що президент США намагався переконати фон дер Ляєн, яка раніше очолювала Міністерство оборони Німеччини, стати наступником Столтенберга на тлі побоювань, що підходящий кандидат не з’явиться протягом наступних 12 місяців.
Байден і фон дер Ляєн встановили "міцний зв’язок" за останні роки, сприяючи тісним трансатлантичним зв’язкам щодо Китаю, України та клімату, повідомило виданню друге джерело.
"Кажуть, що тепер вона (президентка Єврокомісії. – Ред.) покладається на Вашингтон в отриманні розвідувальних даних, відмовляючись від інформації, яку їй передають європейські агентства, які неправильно оцінили вторгнення Росії в Україну", – пише газета.
Під час приватних розмов фон дер Ляєн, повідомляє видання, сказала Байдену, що не зможе посісти будь-яку посаду в НАТО принаймні до наступного року.
Водночас, зазначає газета, стратеги Білого дому бачать можливість "перехопити її" після виборів до Європарламенту, які відбудуться наступного року.
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"маладой и перспективный",да...?!)
Кажуть, що тепер вона (президентка Єврокомісії. - Ред.) покладається на Вашингтон в отриманні розвідувальних даних, відмовляючись від інформації, яку їй передають європейські агентства, які неправильно оцінили вторгнення Росії в Україну", - пише газета. Джерело:
виходить , що в ЕВРОПЕЙСЬКі агентства пробрались кацапи , як таргани ( до речі ї до фейсбуку теж)
неповносправне керує нато і буде нав'язувати свою подружку-лівачку, доблесну преставницю їхнього кодла ?
Шо там з ширкою, мадам гінекологиня ? Чи покровительство істуканчика, власне, і пов'язане з цим ? Повісточку з "вакцинкою" відпрацювала, тепер "соратницю" треба відвести від відповідальності ?
https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/bagatoditna-mati-ta-vplivoviy-politik-hto-taka-ursula-fon-der-******-golova-yevrokomisiyi-2049463.html
Після початку війни в Україні 2014 року позиція Урсули фон дер Ляєн була не на користь нашої країни. Вона виступала проти постачання зброї до України, наголошуючи, що Європі необхідно зберігати єдність і проводити дипломатичну політику з Росією, адже на відміну від Іраку, тут можна досягти результату за столом переговорів, а не зброї. Також вона заявляла, що надання українцям зброї для самозахисту може мати непередбачувані та фатальні наслідки і спровокувати Кремль.
Це про "кар'єру" в міноборони:
після призначення міністеркою оборони Німеччини. Це було історичне призначення, оскільки за всю історію країни жінка на цій посаді була вперше. Однак фон дер Ляєн довелося нелегко. Вона спробувала по-своєму реформувати Бундесвер, та їх це не вдалося. За рік була опублікована нищівна доповідь про занепад Бундесверу - порушення під час фінансування програм закупівель озброєння, падіння дисципліни та занепалий стан бойової техніки.
Про оборудки з закупівлями ширки для ЄС і лобіювання пфайзеру ще не все сплило.
"Справна". Скрізь встигає. І "рука руку миє" (с). Один корупціонер допомагає іншому.
А "подружка", яка оскандалилася в німецькому МО ("професіоналці" вистачило року), добре нагріла ЄС на ширці і тепер нове тепленьке місце корупціонерці вже забивають.
Ось так. Це звичайному працівнику вже нічого б не світило за такі скандали, злочини і непрофесійність.
А тут - спільна повісточка, "Байден і фон дер Ляєн встановили "міцний зв'язок" за останні роки, сприяючи тісним трансатлантичним зв'язкам щодо Китаю, України та клімату, повідомило виданню друге джерело".
грошики не пахнуть, бізнес і т.д.
Генсеком НАТО має бути бойовий генерал з досвідом бойовой і організаторської роботи. Бажано британський чи американський. І обов"язково - негр (пардон - афроамериканець).
Інакше цій НАТО - піхва (влагаліщє, вагіна), ці урсули перетворять її в чергове ООН, ПАРЕ, ОБСЄ, ЄС... зборище "обурених", вибачте, **********.
У Третьому Рейху бабів до військової служби не допускали: для бабів там було три К: Кіндер, Кюхен, Кірхен (діти, кухня, церква). Краще ніхто ще не пидумав...