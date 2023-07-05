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Новини Війна
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Сирський у відповідь на запитання, коли закінчиться війна: "Не знаю"

сирський

Американська журналістка запитала у командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, коли закінчиться розв’язана Росією в Україні війна. Він відповів: "Не знаю".

Запитання задала журналістка ABCNews Марта Раддац, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також вона запитала про те, чи відчуває Сирський тиск з боку західних союзників щодо швидшого просування у контрнаступі.

На це Сирський відповів: "У нас немає такого, щоб нас хтось підштовхував".

За його словами, в цьому питанні є тільки його бажання та бажання його підлеглих.

Також читайте: Все розвивається згідно з планами, - Сирський оцінив контрнаступ та висловив впевненість, що Сили оборони повернуть Бахмут

"Ми розуміємо, що нам хочеться сьогодні, наприклад, вийти на якийсь рубіж, але я тому постійно й відвідую свої війська на передовій. Оскільки одна справа - відпрацювати якийсь план в тилу, інша - подивитися, як досягнути успіху на землі, поки противник чинить наполегливий спротив", - сказав Сирський.

Автор: 

прогноз (1397) Сирський Олександр (646) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+26
правильно відповів...порівняно з всеперемагаючими в офісі президента.
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05.07.2023 08:46 Відповісти
+22
Чесно відповів. Це абдристович з будановим точну дату знають.
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05.07.2023 08:47 Відповісти
+15
Ліси Кремінна локальні бої, Берхівка повільно, але виходить з окупації, Кліщіївка поряд, біля Авдіївка також є результати, а також Роботине. Так що ЗСУ в дорозі. Усе буде Україна
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05.07.2023 08:53 Відповісти
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правильно відповів...порівняно з всеперемагаючими в офісі президента.
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05.07.2023 08:46 Відповісти
Все вірно, Сирський не знає коли закінчиться війна через два тижні, чи через три
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05.07.2023 08:52 Відповісти
Дмитрику А.,а назви,будь ласочка,хоч один "м*ясний штурм" Сирського.Ти ,напевне, кацапський провокатор?Нема в тебе,дятла,нічого проти Сирського.І закрий,а адміни приєднуйтесь,своє смердюче,свинособаче рило,коли хочеться поскавуліти на ЗСУ!
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05.07.2023 09:35 Відповісти
Забей, тут больше половины таких😁
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05.07.2023 10:13 Відповісти
опэшный или минобовский
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05.07.2023 09:38 Відповісти
Генерал Олександр Сирський - бойовий, досвідчений, грамотний військовий керівник, надзвичайно практичний та досвідчений військовий тактик, патріот України, воює і добре воює з кацапами з 2014 року.
Ніколи не чув від жодного бійця та офіцера про нього, як про прихильника т.зв. "мясних" штурмів. Вміло та грамотно застосовує механізовану піхоту, арту, ССО, спецназ ГУР МО як в обороні, так в наступальних діях. Прикладів та результатів безліч, хоча би подивіться у Wiki
Обливання брудом військових керівників ЗСУ - кацапська ІПСО та диверсія проти України
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05.07.2023 09:41 Відповісти
Чесно відповів. Це абдристович з будановим точну дату знають.
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05.07.2023 08:47 Відповісти
А де, до речі, подівся Люся? Щось давно від цього провидця нічого не чутно. Може на фронт подався?
Він же перед вторгненням казав, що ніякого вторгнення не буде, а якщо таке трапиться, то візьме пістоля і піде воювати.
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05.07.2023 10:46 Відповісти
В інтерв'ю лисому Батону- Гордону розказує який він льотчик
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05.07.2023 12:11 Відповісти
Дякую. Відлягло...
Бо я вже було подумав, що він полишив гранатомет і таки взяв до рук пістоля.
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05.07.2023 12:13 Відповісти
Хоч тут сказав прямо.
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05.07.2023 08:48 Відповісти
Скоріш за все осінню почнуться перемовини
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05.07.2023 08:48 Відповісти
Найімовірніше, що так.
На жаль...
За це кажуть історичні реалії. Остання війна, що закінчилася повним і остаточним розгромом однієї сторони і не менш повною і остаточною перемогою іншої сторони, - це Друга Світова. 80 років тому.
Всі інші війни і військові конфлікти, що були після неї, закінчувалися переговорами, тим чи іншим компромісом і поступками з обох сторін.
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05.07.2023 09:08 Відповісти
Згоден з вами. Я думаю закулісні розмови вже йдуть. Окрім того багато усіляких зустрічей стосовно післявоєнного устрою. Думаю всі чекають чим закінчиться наступ України - і тоді буде зрозуміло на яких умовах
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05.07.2023 09:17 Відповісти
Я сподіваюсь, що цього не станеться.
Заходу це не вигідно. Якщо росія хоч щось отримає з цієї війни, це означатиме, що встановлений після другої світової порядок порушено і може призвести до нових збройних конфліктів.
Поки що лише наші Д'єрмаки з Зеленськими проводять незрозумілі збіговиська в Копенгагенах і відмовляються від участі в саміті НАТО.
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05.07.2023 10:53 Відповісти
"Мировые порядки" регулярно нарушаются. Что до Первой мировой, что после неё.
Этот и так долго просуществовал.
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05.07.2023 13:33 Відповісти
правильна відповідь - після спалення москви
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05.07.2023 08:48 Відповісти
Ніт. ***** дрисливе, як показала практика, втече на Валдай й звідти буде гадити.....
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05.07.2023 09:41 Відповісти
Він мені не подобається - я не вірю москалям
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05.07.2023 08:49 Відповісти
Чудак чілавєк. Щеля вже закінчив війну.
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05.07.2023 08:49 Відповісти
Зелі залишилось тільки в око зазирнути. Він згоден на кордони 24.02.22 р.
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05.07.2023 10:12 Відповісти
Його зметуть смєтуни.
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05.07.2023 10:15 Відповісти
а буданов зашел в крым...
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05.07.2023 17:27 Відповісти
журналькиня не в темі, треба було в Арестовича питати.
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05.07.2023 08:50 Відповісти
+100500!
З пальців зняли -- хотів таке ж написати.
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05.07.2023 10:27 Відповісти
Нужно спрашивать - когдв поставят к стенке Чонгарских разминирователей?
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05.07.2023 08:52 Відповісти
А ты поможешь? Сперва нужно аренстовать 6 кацапских сапёрных бригад.
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05.07.2023 09:00 Відповісти
Спочатку Zермака, верещучку і зельцмана
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05.07.2023 09:10 Відповісти
В лікарні, і не лікуєшся. Підлогу миєш?
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05.07.2023 09:16 Відповісти
могу тебя вылечить
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05.07.2023 10:37 Відповісти
О, Саша Крєщатік тут.
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05.07.2023 09:23 Відповісти
Да,да,125 саперских дивизий,эту туфту ты верни обратно своему помощнику тедеева,мы правду знаем.
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05.07.2023 09:45 Відповісти
ты же туфтатее на порядок
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05.07.2023 10:36 Відповісти
Туфта это помощники сивковича и валуева у зели на службе.
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05.07.2023 10:55 Відповісти
включая но не ограничиваясь ими
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05.07.2023 15:28 Відповісти
***** картина маслом 6! ***** бригад саперів під вогнем нашої арти і рзсо розміновують перешийок,бачу знову прокапати забули))))
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05.07.2023 14:40 Відповісти
яка арта? там всіх вивела верещучка
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05.07.2023 15:27 Відповісти
Ліси Кремінна локальні бої, Берхівка повільно, але виходить з окупації, Кліщіївка поряд, біля Авдіївка також є результати, а також Роботине. Так що ЗСУ в дорозі. Усе буде Україна
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05.07.2023 08:53 Відповісти
И отримають нове Сомалі чи Афганістан під боком у себе. З усіма наслідками. А також нові ПВК з бувших військових ЗСУ по світу.
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05.07.2023 09:02 Відповісти
З якого переляку?
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05.07.2023 09:15 Відповісти
Та це Кацапське лайно, вже вкиди роблять "Україну примусить до миру", "скоро перегаворьі".
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05.07.2023 09:45 Відповісти
Я вважаю,що ніхто не зможе примусити Україну до миру без миру. Пропаганду залиште коту на кухні. Яким чином атака на атомну може зашкодити допомозі Україні? Це просто знову буде доказ, що руські є істоти без розуму і відчуттям реальності. Ніхто не захоче сидіти на пороховій бочці...
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05.07.2023 09:08 Відповісти
Пані Валентина,ви що ненавидите котів?Хіба можно котика напихати пропагандою.Коти це не "палачи".США просто дуже вже опирається на технічний бік справи.Вони,США, ніяк не можуть зрозуміти,як це ЗСУ без ф-16 і практично без авіації,може "виносити" з України ту армію,яку вони боялися всі ці роки.Народ америки може не зрозуміти ті військові перегони...
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05.07.2023 09:47 Відповісти
Хер вам Кацапи!
Ніхто не примушуватиме Україну до миру без звільнення теріторії України від рашистов!
Сране ФСБ - идина][¥й!
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05.07.2023 09:44 Відповісти
кацапи тебе не почують з Британії. дуже далеко ти втік.
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05.07.2023 09:47 Відповісти
cimbitep ти ********-пустомеля, я не втікав а спокійно виїхав у 2002 році.
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05.07.2023 09:53 Відповісти
мені абсолютно похєр чого ти і коли втік, не виправдовуйся.
мене лише трохи дивують такі забугорні "патріоти", які втекли з України і щось намагаються розповідати людям, які тут виживають.
як каже мій товариш, якій зараз після поранення лікується у госпіталі тут у нас, у Сумах: "чим далі жопа піздабола від лінії фронту, тим ближча у нього перемога. а насправді там жопа".
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05.07.2023 10:32 Відповісти
Нахрін ти не треба щоб хтось перед тобою балаболом "виправдовувася".
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05.07.2023 14:11 Відповісти
як і ти тут нахєр не потрібен. втік, так і сиди собі там тихенько, не лізь до нас зі своїм лайном, "українець".
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05.07.2023 16:11 Відповісти
Cimbiter - пи#даболів таки як ти НІКОЛИ не питав що мені робити. Свої поради балабола залиш своїм.
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05.07.2023 17:04 Відповісти
Тю! Стидоба! Хай проконсультується у фахівців. Слава Богу в нас таких хватає: Арестович, Біданов, Данілов, Рєзніков, Zєльонський... Невже важко?
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05.07.2023 09:02 Відповісти
Я знаю, після мирних переговорів.
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05.07.2023 09:02 Відповісти
Кацапи ніколи не дотримуються взятих на себе зобов'язань.
Кацапи просять перемовин щоб наростити сили й вдарити знову, всі це вже знають.
Перемовини можливі якісь тільки після деокупації ВСІЄЇ УКРАЇНИ, Крим - Україна. Усе іньше буде велика помилка й залишення війни дітям та онукам.
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05.07.2023 09:56 Відповісти
Воно то так, але відпочинок потрібен і нашій армії, і ще треба багато чого підготувати, то ж мир нехай і не постійний потрібен Україні не менше ніж нашим ворогам. Безкінечно воювати поки хтось не капітулює це ще дуже на довго затягнеться.
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05.07.2023 12:29 Відповісти
уровень журналистики конечно бог, еще когда солнце остынет спросили бы
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05.07.2023 09:02 Відповісти
Если бы перед войной на Чонгаре построили 5 линий обороны и 5 км минных полей,то может быть и войны не было бы. И всего того ужаса что происходит сейчас.Но это мое предположение. Вот тогда и шашлыки можно было жарить.Но власти оборона была по барабану. А теперь надо все отбивать от кацапских идиотов.
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05.07.2023 09:06 Відповісти
сирник страшенно тупий.....
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05.07.2023 09:08 Відповісти
ты хоть в Трускавце проучился с сосёнками недельку?
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05.07.2023 09:42 Відповісти
Миру з кацапами вже не буде ніколи. Буде таке собі перемир'я. Ці падли, поки не повиздизають, життя нам не дадуть...
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05.07.2023 09:15 Відповісти
Якщо зелю не прибрати, то будут перемир'я.
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05.07.2023 10:04 Відповісти
Не виведе.
Санкції на "еліту" Рашиських війскових злочинців НЕ ВПЛИВАЮТЬ відчутно, а як живуть рабоКацапи у Кремлі всім пох7й. Й не ***** там один вирішує, й не він один війсковий злочинець й нелюдь на Засрашці.
Час покаже.
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05.07.2023 09:51 Відповісти
«Є моє бажання і бажання моїх підлеглих»…, а Залужний ??
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05.07.2023 09:39 Відповісти
Залужного він вже не рахує, бо Єрмак сказав що його звільнить.
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05.07.2023 10:02 Відповісти
Він має рацію. Бо якщо він скаже чрез 3 роки, то може розсердити Зелю.
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05.07.2023 10:00 Відповісти
Як зай...ють дебільні питання: "Коли це все скінчиться?", "Ну, що тпм, як там?".
Генерал відповів дуже коректно. Я, як і більшість побратимів, послали б.
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05.07.2023 11:01 Відповісти
на таке дебільне питання можна і за кораблем послати, хоча в принципі "не знаю" так і виглядає
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05.07.2023 11:04 Відповісти
Ну чого причепились до чоловіка? Просто Люська Афєрістовіч ще йому не сказав...
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05.07.2023 12:38 Відповісти
 
 