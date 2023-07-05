Сирський у відповідь на запитання, коли закінчиться війна: "Не знаю"
Американська журналістка запитала у командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, коли закінчиться розв’язана Росією в Україні війна. Він відповів: "Не знаю".
Запитання задала журналістка ABCNews Марта Раддац, повідомляє Цензор.НЕТ.
Також вона запитала про те, чи відчуває Сирський тиск з боку західних союзників щодо швидшого просування у контрнаступі.
На це Сирський відповів: "У нас немає такого, щоб нас хтось підштовхував".
За його словами, в цьому питанні є тільки його бажання та бажання його підлеглих.
"Ми розуміємо, що нам хочеться сьогодні, наприклад, вийти на якийсь рубіж, але я тому постійно й відвідую свої війська на передовій. Оскільки одна справа - відпрацювати якийсь план в тилу, інша - подивитися, як досягнути успіху на землі, поки противник чинить наполегливий спротив", - сказав Сирський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ніколи не чув від жодного бійця та офіцера про нього, як про прихильника т.зв. "мясних" штурмів. Вміло та грамотно застосовує механізовану піхоту, арту, ССО, спецназ ГУР МО як в обороні, так в наступальних діях. Прикладів та результатів безліч, хоча би подивіться у Wiki
Обливання брудом військових керівників ЗСУ - кацапська ІПСО та диверсія проти України
Він же перед вторгненням казав, що ніякого вторгнення не буде, а якщо таке трапиться, то візьме пістоля і піде воювати.
Бо я вже було подумав, що він полишив гранатомет і таки взяв до рук пістоля.
На жаль...
За це кажуть історичні реалії. Остання війна, що закінчилася повним і остаточним розгромом однієї сторони і не менш повною і остаточною перемогою іншої сторони, - це Друга Світова. 80 років тому.
Всі інші війни і військові конфлікти, що були після неї, закінчувалися переговорами, тим чи іншим компромісом і поступками з обох сторін.
Заходу це не вигідно. Якщо росія хоч щось отримає з цієї війни, це означатиме, що встановлений після другої світової порядок порушено і може призвести до нових збройних конфліктів.
Поки що лише наші Д'єрмаки з Зеленськими проводять незрозумілі збіговиська в Копенгагенах і відмовляються від участі в саміті НАТО.
Этот и так долго просуществовал.
З пальців зняли -- хотів таке ж написати.
Ніхто не примушуватиме Україну до миру без звільнення теріторії України від рашистов!
Сране ФСБ - идина][¥й!
мене лише трохи дивують такі забугорні "патріоти", які втекли з України і щось намагаються розповідати людям, які тут виживають.
як каже мій товариш, якій зараз після поранення лікується у госпіталі тут у нас, у Сумах: "чим далі жопа піздабола від лінії фронту, тим ближча у нього перемога. а насправді там жопа".
Кацапи просять перемовин щоб наростити сили й вдарити знову, всі це вже знають.
Перемовини можливі якісь тільки після деокупації ВСІЄЇ УКРАЇНИ, Крим - Україна. Усе іньше буде велика помилка й залишення війни дітям та онукам.
Санкції на "еліту" Рашиських війскових злочинців НЕ ВПЛИВАЮТЬ відчутно, а як живуть рабоКацапи у Кремлі всім пох7й. Й не ***** там один вирішує, й не він один війсковий злочинець й нелюдь на Засрашці.
Час покаже.
Генерал відповів дуже коректно. Я, як і більшість побратимів, послали б.