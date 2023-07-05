Сирський у відповідь на запитання, коли закінчиться війна: "Не знаю"

Американська журналістка запитала у командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, коли закінчиться розв’язана Росією в Україні війна. Він відповів: "Не знаю".

Запитання задала журналістка ABCNews Марта Раддац, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також вона запитала про те, чи відчуває Сирський тиск з боку західних союзників щодо швидшого просування у контрнаступі.

На це Сирський відповів: "У нас немає такого, щоб нас хтось підштовхував".

За його словами, в цьому питанні є тільки його бажання та бажання його підлеглих.

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"Ми розуміємо, що нам хочеться сьогодні, наприклад, вийти на якийсь рубіж, але я тому постійно й відвідую свої війська на передовій. Оскільки одна справа - відпрацювати якийсь план в тилу, інша - подивитися, як досягнути успіху на землі, поки противник чинить наполегливий спротив", - сказав Сирський.