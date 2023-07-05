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Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС - стабільний, - Енергоатом

заес,аес,запорізька

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції залишається стабільним.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою", - йдеться у повідомленні.

Станом на 8 ранку 5 липня рівень води в ставку-охолоджувачі ЗАЕС становить 16,56 м. - без змін.

В каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, рівень води складає 11,15 метрів. В "Енергоатомі" зауважили, що він вже суттєво не падає, і його показники вже не залежить від Каховського водосховища.

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"Варто нагадати, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається", - додали в "Енергоатомі".

Автор: 

радіація (187) Енергоатом (1645) Запорізька АЕС (1429) атака на ЗАЕС (174)


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05.07.2023 09:17 Відповісти
Гумова обувка де?))
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05.07.2023 09:22 Відповісти
Мій дозиметр каже що рівень радіакції в межах природного фону, а у нас тут дехто спав з закупореними вікнами в духоті в спеку.
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05.07.2023 09:23 Відповісти
На початку війни людей заспокоювали, зараз людей навмисно доводять до псіхозу. Прокинувся сам без будильника в 4 ранку в холодному поті перевірити взорвали чи не взорвали....
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05.07.2023 09:26 Відповісти
Ставок вишневий коло хати ....
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05.07.2023 10:11 Відповісти
Без зовнішнього підживлення ставок рано чи пізно всохне
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05.07.2023 16:44 Відповісти
 
 