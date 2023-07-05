Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС - стабільний, - Енергоатом

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції залишається стабільним.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою", - йдеться у повідомленні.

Станом на 8 ранку 5 липня рівень води в ставку-охолоджувачі ЗАЕС становить 16,56 м. - без змін.

В каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, рівень води складає 11,15 метрів. В "Енергоатомі" зауважили, що він вже суттєво не падає, і його показники вже не залежить від Каховського водосховища.

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"Варто нагадати, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається", - додали в "Енергоатомі".