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Новини
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Британські винищувачі перехопили російську авіацію біля кордонів НАТО. ФОТО

росія,літак,винищувач

Напередодні увечері британські RAF Typhoons в Естонії піднімалися в повітря, щоб перехопити російські літаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Королівські Військово-повітряні сили Великої Британії.

"RAF Typhoon Королівських ВПС в Естонії сьогодні піднялися в повітря, щоб перехопити Ту-214 ВПС Росії, який летів у міжнародному повітряному просторі під контролем союзників НАТО", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у британських ВПС, Ту-214 летів у супроводі двох російських винищувачів Су-30М між материковою частиною Росії і Калінінградською областю.

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Британські винищувачі перехопили російську авіацію біля кордонів НАТО 01

Автор: 

авіація (4169) Велика Британія (5663) росія (66080) Естонія (1644)


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Топ коментарі
+9
От коли напишуть: " літаки НАТО завалили кацапськи літака..." - тоді й будемо обговорювати. А зараз це - інформаційний шум.
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05.07.2023 09:22 Відповісти
+7
терпіли натівські
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05.07.2023 09:15 Відповісти
+7
кабаєву віз
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05.07.2023 09:22 Відповісти
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терпіли натівські
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05.07.2023 09:15 Відповісти
Цікаво, а де цих орків посадили? Бо перехват літаків має результат.
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05.07.2023 09:16 Відповісти
Летів у міжнародному повітряному просторі, такі не саджають. Не правильно написано, має бути супровід.
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05.07.2023 09:24 Відповісти
А я про що? Бо терпилами називати НАТО, якось не по дорослому, бо Україна наразі хоче в НАТО і відносно міжнародного простору є протокол.
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05.07.2023 09:27 Відповісти
Так то ботва рашистська тільки так каже
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05.07.2023 09:31 Відповісти
Будяк ти український допоки НАТО поводиметься, мов цнотлива дівчинка, кацапи нас довбатимуть і довбатимуть усіма наявними засобами
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05.07.2023 10:20 Відповісти
"Цнотлива дівчинка" всю війну забезпечує ЗСУ технікою, ************ і амуніцією. Асфальтом не довго повоювали би.
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05.07.2023 10:37 Відповісти
Що вони терплять. Ватольот летів в міжнародному повітряному просторі.
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05.07.2023 09:18 Відповісти
Новина --ні про що.
"який летів у міжнародному повітряному просторі"! От якби якби ще добавити, що 100500 військових НАТО подали заяви про звільнення !!
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05.07.2023 09:23 Відповісти
Для чого так?Дякувати лише треба НАТО за безоплатну допомогу Україні зброєю і фінансами проти Рашки!Держави НАТО - Альянс демократичних держав,а не варварська Московія.Кацапи летіли в Кенісберг!Ти з тих "зелених" лохів,що з будуна вибрали оте "квартальне",а тепер люди мучаться!
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05.07.2023 09:41 Відповісти
Пане золотарь,ваше,як не дивно,прізвище підтверджується вашими ж випорожненнями.Ви до цих пір ще стверджуєте,що хтось,навіть не можу здогадатись,міг зупинити ***** в його прагнені завоювати Україну?І ви ,пане Золотар,не плутайте допомогу НАТО і допомогу країн членів НАТО.Це як в статті-летів в міжнародному повітряному посторі,а не порушив повітряний простір НАТО.Ну для вас,простіше-"...а вы не путайте собственную шерсть,с государственной.."
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05.07.2023 09:57 Відповісти
Коли востаннє військові літаки НАТО перетинали повітряний простір росії без попереднього дозволу?
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05.07.2023 09:17 Відповісти
Це напевне який велікій кацап летів, що у супроводі винищувачів. Так лише куйло літає, на скільки знаю.
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05.07.2023 09:20 Відповісти
кабаєву віз
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05.07.2023 09:22 Відповісти
@уйло останнім часом намагається взагалі не сідати у літаки, тільки броньований потяг по охоронюваним коліям.
вагнера ще не усі буки, тори та панцирі здали до мо рфіїї, а переносних зрк у цих @обаних музик залишилися як насіння у бабці на базарі
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05.07.2023 09:34 Відповісти
Я не кажу, що він летів. Взагалі там летить два однакових літаки, не кажу про прислугу, у супроводі винищувачів. А тут перед самітом НАТО могло бути, що хочеш. Просто летів, або міг розвідку робити.
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05.07.2023 09:41 Відповісти
От коли напишуть: " літаки НАТО завалили кацапськи літака..." - тоді й будемо обговорювати. А зараз це - інформаційний шум.
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05.07.2023 09:22 Відповісти
100% ПРАВИЙ
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05.07.2023 09:23 Відповісти
Пшик
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05.07.2023 09:23 Відповісти
Смысл перехватов в том, что если начнется военный прямой военный конфлик (а вожможно в любой момент), то все потенциальные цели должны быть на прицеле и останется только получить приказ на их ликвидацию!
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05.07.2023 10:18 Відповісти
НАТО веде себе якось "по-дєтські". Але як себе вести, коли в Українській владі сидять кроти, зрадники і падлюки, а воїни гинуть, ллється кров як вода... чи дати зброю, чи ні...
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05.07.2023 09:31 Відповісти
ні про що.....
такі "перехоплення", які на справді зовсім не є перехопленнями, бо москалі ссуть залітати в повітряні межі країн нато, бувають по сто раз на рік!
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05.07.2023 09:53 Відповісти
Надо было посадить и заставить пассажиров вытирать матерное слово на фюзеляже - "россия".
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05.07.2023 10:10 Відповісти
Просто этим ***** показывает что оправился от мятежа. И берет натовских терпил на слабо, потому что знает что они ссат и ему ни чего ни будет.
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05.07.2023 11:54 Відповісти
Треба було на них паливо скинути, як вони робили над Чорним морем!
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05.07.2023 18:08 Відповісти
і всі бояться ладно не збити да хоч підстрелити кацапів
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05.07.2023 20:00 Відповісти
 
 