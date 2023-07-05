Британські винищувачі перехопили російську авіацію біля кордонів НАТО. ФОТО
Напередодні увечері британські RAF Typhoons в Естонії піднімалися в повітря, щоб перехопити російські літаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Королівські Військово-повітряні сили Великої Британії.
"RAF Typhoon Королівських ВПС в Естонії сьогодні піднялися в повітря, щоб перехопити Ту-214 ВПС Росії, який летів у міжнародному повітряному просторі під контролем союзників НАТО", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у британських ВПС, Ту-214 летів у супроводі двох російських винищувачів Су-30М між материковою частиною Росії і Калінінградською областю.
Топ коментарі
+9 Ol Ol #553754
показати весь коментар05.07.2023 09:22 Відповісти Посилання
+7 CryptoShorts
показати весь коментар05.07.2023 09:15 Відповісти Посилання
+7 Bob Fayn
показати весь коментар05.07.2023 09:22 Відповісти Посилання
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"який летів у міжнародному повітряному просторі"! От якби якби ще добавити, що 100500 військових НАТО подали заяви про звільнення !!
вагнера ще не усі буки, тори та панцирі здали до мо рфіїї, а переносних зрк у цих @обаних музик залишилися як насіння у бабці на базарі
такі "перехоплення", які на справді зовсім не є перехопленнями, бо москалі ссуть залітати в повітряні межі країн нато, бувають по сто раз на рік!