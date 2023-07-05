УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13412 відвідувачів онлайн
Новини Війна
410 0

Рашисти обстріляли 3 громади на Сумщині, - ОВА

сумщина

Ворог продовжує обстрілювати територію Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, вночі та вранці ворогом здійснено 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 27 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська громади.

- Білопільська громада: росіяни били з мінометів (10 вибухів) та гранатометів (10 вибухів).

- Миропільська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

- Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).

"Попередньо - без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 4 липня росіяни обстріляли 9 громад на Сумщині, - ОВА

Автор: 

обстріл (29206) Сумська область (3882)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 