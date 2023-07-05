Рашисти обстріляли 3 громади на Сумщині, - ОВА
Ворог продовжує обстрілювати територію Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, вночі та вранці ворогом здійснено 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 27 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська громади.
- Білопільська громада: росіяни били з мінометів (10 вибухів) та гранатометів (10 вибухів).
- Миропільська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
- Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).
"Попередньо - без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
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