УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13233 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
560 0

У Німеччині пройшли вишкіл 5 тисяч українських захисників

навчання,зсу,лють

З початку повномасштабної війни 5 тисяч українських військовослужбовців пройшли підготовку на території Німеччини.

Про це повідомляє агенція AFP із посиланням на речника командування підготовки Бундесверу, передає Цензор.НЕТ. 

Він додав, що пеціальна місія ЄC має "можливість підготувати до 10 тисяч українських солдатів у Німеччині до кінця року".

Зазначається, що йдеться зокрема про навчання екіпажів Panzerhaubitze 2000 та танків Leopard.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС тренуватиме українських військових навіть після завершення війни, - Боррель

Нагадаємо, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що за час повномасштабної війни партнери України підготували разом близько 60 тисяч українських військових. 

Німеччина (7484) навчання (592) допомога і підтримка (1166)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 