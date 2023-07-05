Потяги з Перемишля та назад затримуються майже на 6 годин

Потяги Укрзалізниці з Перемишля та назад затримуються від 2 до 5 годин через надзвичайну подію на залізниці біля Перемишля.

Про це повідомили в Укрзалізниці, інформує Цензор.НЕТ.

"Через травмування людини на колії поблизу Перемишля у Польщі та тривалі слідчі дії польської поліції, поїзди Укрзалізниці перемишльського напрямку затримуються", - йдеться у повідомлення.

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Станом на 8 ранку слідчі дії завершено. З відставанням графіка курсують такі поїзди:

716/715 Перемишль - Київ +5:52

32/31 Перемишль - Запоріжжя +4:24

54/53 Перемишль - Київ +5:40

36/35 Перемишль - Одеса +5:40

37/38 Ужгород - Одеса +3:41

705/706 Київ - Перемишль +1:39

В Укрзалізниці перепросили і пообіцяли наздоганяти графік, наскільки це можливо.

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