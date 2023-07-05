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Потяги з Перемишля та назад затримуються майже на 6 годин

укрзалізниця,потяг,поїзд

Потяги Укрзалізниці з Перемишля та назад затримуються від 2 до 5 годин через надзвичайну подію на залізниці біля Перемишля.

Про це повідомили в Укрзалізниці, інформує Цензор.НЕТ.

"Через травмування людини на колії поблизу Перемишля у Польщі та тривалі слідчі дії польської поліції, поїзди Укрзалізниці перемишльського напрямку затримуються", - йдеться у повідомлення.

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Станом на 8 ранку слідчі дії завершено. З відставанням графіка курсують такі поїзди:

  • 716/715 Перемишль - Київ +5:52
  • 32/31 Перемишль - Запоріжжя +4:24
  • 54/53 Перемишль - Київ +5:40
  • 36/35 Перемишль - Одеса +5:40
  • 37/38 Ужгород - Одеса +3:41
  • 705/706 Київ - Перемишль +1:39

В Укрзалізниці перепросили і пообіцяли наздоганяти графік, наскільки це можливо.

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запізнення (8) Польща (8629) Укрзалізниця (6905)


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і що там сталось
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05.07.2023 10:17 Відповісти
Через травмування людини на колії поблизу Перемишля Джерело:
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05.07.2023 10:18 Відповісти
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05.07.2023 10:19 Відповісти
Хіба потяг Ужгород-Одеса проходить через Перемишль? Двічі кордон перетинає? Незрозуміло.
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05.07.2023 12:09 Відповісти
Якось похєр. Українських чоловіків цей поїзд не стосується. Це чисто бабський рейс.
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05.07.2023 13:14 Відповісти
 
 