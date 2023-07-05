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Новини
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Кремль у Болгарії більше не матиме "свободи рук", - новий прем’єр Денков

денков,ніколай

Болгарія більше не буде "з широко заплющеними очима" дивитися на спроби Росії впливати на її політику та підривати її інститути.

Про це новий прем'єр-міністр країни Ніколай Денков сказав в інтерв'ю Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він заявив, що збирається покласти край тому, що правоохоронні органи та служби безпеки Болгарії просто "заплющують очі", коли справа доходить до розслідування втручання Москви у внутрішні справи країни.

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Як приклад він навів багаторічну бездіяльність правоохоронних органів країни після серії диверсій на арсеналах та військових заводах Болгарії, які розпочалися у 2011 році.

Денков назвав одним з пріоритетів нового уряду реформу реформа національних спецслужб, головною метою якої є викорінення агентури Москви. Реформа зустріла протидію з боку президента Болгарії Румена Радева, якого вважають прокремлівськи налаштованим і з яким згідно із законом необхідно погоджувати призначення голів служб безпеки.

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Щоб зняти цю перешкоду, уряд Денкова має намір внести зміни до законодавства.

"Це займе один-два місяці, якщо тільки президент не змінить свою думку... Я думаю, це було б для нього цілком розумним", - сказав Денков.

Також Денков назвав проросійську партію "Възраждане" ("Відродження"), яка з початку червня намагається блокувати роботу парламенту Болгарії, "неофашистською" та заявив, що вона "веде війну проти європейських цінностей".

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"Їхня агресія ставала дедалі помітнішою, і не можна допустити її подальшого розвитку", - сказав Денков про спроби "Възраждане" безпосередньо нав'язати Болгарії прокремлівську повістку.

Автор: 

Болгарія (788) росія (66080)


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Топ коментарі
+4
Болгарія приєднується до всесвітнього клубу русофобів?
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05.07.2023 10:26 Відповісти
+3
"Възраждане" Виродження
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05.07.2023 10:21 Відповісти
+3
я все зрозумів! Тепер "свободу рук" і інших частин тіла матиме лише наша послиця! Це перемога
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05.07.2023 10:26 Відповісти
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"Възраждане" Виродження
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05.07.2023 10:21 Відповісти
Болгарія приєднується до всесвітнього клубу русофобів?
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05.07.2023 10:26 Відповісти
Урааааа!!!
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05.07.2023 11:09 Відповісти
фобія- це страх, досить вже повторювати маячню кацапів та наших "корисних" пустомель і плутати зневагу, огиду, відразу, гидливість як до тарганів із хворобливим страхом.
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05.07.2023 11:15 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0 Морфема https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F -фоб- в словах може позначати: фобію (в переносному сенсі) як неприязнь, ненависть до кого-небудь, чого-небудь (наприклад, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F ксенофобія - неприязнь до всього чужого), і похідні слова (ксенофоб), а також ідеологічні кліше і неологізми;
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05.07.2023 11:17 Відповісти
Ще раз: не варто підспівувати кацапам, бо саме вони нав'язують усім дане слово русофобія... Мовчу вже за те, що раіся- це не руси.
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05.07.2023 11:27 Відповісти
І як же це "правильно" називається?
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05.07.2023 11:35 Відповісти
пропонуйте, щось підберемо.
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05.07.2023 11:41 Відповісти
Я думав, ви вже маєте рішення, раз так впевнено виступаєте проти.
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05.07.2023 11:42 Відповісти
стверджую, що підмінено поняття, а не виступаю як "наш" препізедент 95кагалу.
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05.07.2023 11:45 Відповісти
Яке ж правильне? Тільки з урахуванням благозвуччя, тому що якийсь хитрий термін не приживеться суто через складність його вимовляння.
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05.07.2023 11:48 Відповісти
кацапи вони: нелюди із бісами.
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05.07.2023 11:53 Відповісти
Ні, ви запропонуйте слово, яким можна влучно і цупко назвати відразу до всього російського і пов'язаного з росією.
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05.07.2023 12:01 Відповісти
я все зрозумів! Тепер "свободу рук" і інших частин тіла матиме лише наша послиця! Це перемога
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05.07.2023 10:26 Відповісти
Переможная.
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05.07.2023 10:30 Відповісти
Будуть в*язати рашку по руках і ногах -- послиця в темі ?
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05.07.2023 10:40 Відповісти
А ми ще на послицю борогозили. Дивіться, як гарно насмоктала.
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05.07.2023 10:44 Відповісти
Там же море майже навкруги - топіть їх нах*й!
Або он як у Єгипті - дресована акула...)))
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05.07.2023 11:10 Відповісти
 
 