Кремль у Болгарії більше не матиме "свободи рук", - новий прем’єр Денков

Болгарія більше не буде "з широко заплющеними очима" дивитися на спроби Росії впливати на її політику та підривати її інститути.

Про це новий прем'єр-міністр країни Ніколай Денков сказав в інтерв'ю Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він заявив, що збирається покласти край тому, що правоохоронні органи та служби безпеки Болгарії просто "заплющують очі", коли справа доходить до розслідування втручання Москви у внутрішні справи країни.

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Як приклад він навів багаторічну бездіяльність правоохоронних органів країни після серії диверсій на арсеналах та військових заводах Болгарії, які розпочалися у 2011 році.

Денков назвав одним з пріоритетів нового уряду реформу реформа національних спецслужб, головною метою якої є викорінення агентури Москви. Реформа зустріла протидію з боку президента Болгарії Румена Радева, якого вважають прокремлівськи налаштованим і з яким згідно із законом необхідно погоджувати призначення голів служб безпеки.

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Щоб зняти цю перешкоду, уряд Денкова має намір внести зміни до законодавства.

"Це займе один-два місяці, якщо тільки президент не змінить свою думку... Я думаю, це було б для нього цілком розумним", - сказав Денков.

Також Денков назвав проросійську партію "Възраждане" ("Відродження"), яка з початку червня намагається блокувати роботу парламенту Болгарії, "неофашистською" та заявив, що вона "веде війну проти європейських цінностей".

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"Їхня агресія ставала дедалі помітнішою, і не можна допустити її подальшого розвитку", - сказав Денков про спроби "Възраждане" безпосередньо нав'язати Болгарії прокремлівську повістку.