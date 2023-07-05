Міністр транспорту і комунікацій Білорусі Авраменко раптово помер
4 липня в Білорусі помер міністр транспорту і комунікацій Олексій Авраменко, йому було 46 років.
Про це пише Белта з посиланням на пресслужбу білоруського відомства, передає Цензор.НЕТ.
Олексій Авраменко працював у Мінтрансзв’язку з 2013 року. Із 2019 року Авраменко обіймав посаду міністра транспорту Білорусі, його призначив диктатор Олександр Лукашенко.
Причину смерті міністра не називають.
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Нагадаємо, за останній рік це вже третя смерть серед білоруських високопосадовців: 26 листопада 2022 року помер міністр закордонних справ Володимир Макей, 2 квітня цього року – заступник міністра економіки Білорусі Сергій Міцянський.
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Преемником https://zn.ua/POLITICS/umer-hlava-mid-belarusi-vladimir-makej-eho-komanda-zajavljala-chto-kreml-khochet-likvidirovat-lukashenko.html умершего Владзимира Макея на посту главы МИД Беларуси стал его первый заместитель Сяргей Алейник.
Министр экономики Беларуси А.Червяков
Це робота кацапів. Поступово замінити службовців бульбофюрера своїми, потім, і сам будьбофюрер, раптово ...
І ніяких гучних державних переворотів, з повною заміною влади. Все чинно- благороДно.
Земля тобі скловатою, ******* бульбашовий
А рижий тарган чучма, який гріє кісточки на монако-ніцшианських курортах, теж за усе відповість - за ракети, які кацапами вагонами по небу нам зараз вертають, за Гію, за сльози матерей України, за корєфанство із кацапами, за прохфесора яника, за все.
Не сховається на дачці у зятька свого у Ніцці. Бог усе бачить та памятає
Ця істота це розуміє, а тому не дарма він через Макея шукав контакти на Заході. Макея нема (@уйло @обнув), а тому бульбофюреру одна пряма дорога - до пекла. Нічого не буває вічним
Ще трохи і сам пі@ар бульбофюрер після "щільних" контактів із вагнерами буде записуватися у чергу до лав Калиновських Жарт
Насправді ближчим часом різкі політичні процеси та зміни на рашці невідворотні.
Один з наслідків - зменшення впливу з боку рашки на Білорусь, падіння фінансової підтримки, зменшення особового складу мо рфії на Білорусі. З ядерним арсеналом відбуваються при цьому незрозумілі рухи і не факт, що він заїхав до РБ (заяви таргана та його холуїв до уваги не беремо - пиз@ять) і не факт, що заїде взагалі
Якщо Тихановська, її опозиційний уряд та Калиновські не прогавлять момент, то бульбофюрер просто зіллється у невстановленому напрямі, а їм - карти в руки.
Не виключаю, що саме до цього варіанту схиляються Польща, Литва, Латвія, Німеччина, які дуже просувають Тихановську. Можливо, що в них бульботарган ще виторгує собі якісь гарантії
Від наших же "діячів" він вже якісь "гарантії" отримав, по території РБ від нас чомусь нічого не прилітає А деякі військові керівники розповідають про "певні" домовленості
Звичайна картина за будь-якої диктатури - раптові смерті молодих і повних здоров'я людей, які мали щастя (чи нещастя?) бути наближеними до Верховного Тіла.
А буде знати як ховати "************************" між мішками бульби у льоху!
- Грибами отравился!
- А почему такой синий?
- Ты думаешь, что он их есть хотел !?
Если в 46 - то не раптово - это была воспитательная мера.
Свято, для них, наближається….