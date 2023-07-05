Міністр транспорту і комунікацій Білорусі Авраменко раптово помер

4 липня в Білорусі помер міністр транспорту і комунікацій Олексій Авраменко, йому було 46 років.

Про це пише Белта з посиланням на пресслужбу білоруського відомства, передає Цензор.НЕТ.

Олексій Авраменко працював у Мінтрансзв’язку з 2013 року. Із 2019 року Авраменко обіймав посаду міністра транспорту Білорусі, його призначив диктатор Олександр Лукашенко.

Причину смерті міністра не називають.

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Нагадаємо, за останній рік це вже третя смерть серед білоруських високопосадовців: 26 листопада 2022 року помер міністр закордонних справ Володимир Макей, 2 квітня цього року – заступник міністра економіки Білорусі Сергій Міцянський.