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Новини
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Міністр транспорту і комунікацій Білорусі Авраменко раптово помер

авраменко,олексій,білорусь

4 липня в Білорусі помер міністр транспорту і комунікацій Олексій Авраменко, йому було 46 років.

Про це пише Белта з посиланням на пресслужбу білоруського відомства, передає Цензор.НЕТ.

Олексій Авраменко працював у Мінтрансзв’язку з 2013 року. Із 2019 року Авраменко обіймав посаду міністра транспорту Білорусі, його призначив диктатор Олександр Лукашенко. 

Причину смерті міністра не називають.

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Нагадаємо, за останній рік це вже третя смерть серед білоруських високопосадовців: 26 листопада 2022 року помер міністр закордонних справ Володимир Макей, 2 квітня цього року – заступник міністра економіки Білорусі Сергій Міцянський.

Автор: 

Білорусь (7969) Лукашенко Олександр (2661) смерть (6779)


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Топ коментарі
+11
Він не помер, його померли.
Звичайна картина за будь-якої диктатури - раптові смерті молодих і повних здоров'я людей, які мали щастя (чи нещастя?) бути наближеними до Верховного Тіла.
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05.07.2023 11:25 Відповісти
+8
Менша, падла, треба було кацапів возити та їхню техніку, БК, пальне.
Земля тобі скловатою, ******* бульбашовий
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05.07.2023 11:21 Відповісти
+8
Навіщо йому?
Це робота кацапів. Поступово замінити службовців бульбофюрера своїми, потім, і сам будьбофюрер, раптово ...
І ніяких гучних державних переворотів, з повною заміною влади. Все чинно- благороДно.
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05.07.2023 11:37 Відповісти
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Цікаво, а хто зараз на місці Макея і Міцянського?
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05.07.2023 11:21 Відповісти
А в Гуглі вас забанили?
Преемником https://zn.ua/POLITICS/umer-hlava-mid-belarusi-vladimir-makej-eho-komanda-zajavljala-chto-kreml-khochet-likvidirovat-lukashenko.html умершего Владзимира Макея на посту главы МИД Беларуси стал его первый заместитель Сяргей Алейник.
Министр экономики Беларуси А.Червяков
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05.07.2023 11:25 Відповісти
Куяшенко проводить чистку?
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05.07.2023 11:21 Відповісти
Всі смертні 😈
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05.07.2023 11:30 Відповісти
Навіщо йому?
Це робота кацапів. Поступово замінити службовців бульбофюрера своїми, потім, і сам будьбофюрер, раптово ...
І ніяких гучних державних переворотів, з повною заміною влади. Все чинно- благороДно.
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05.07.2023 11:37 Відповісти
там ФСБ давно керує. То їх знайомий почерк
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05.07.2023 12:01 Відповісти
На замовлення куяшенка?
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05.07.2023 12:03 Відповісти
Менша, падла, треба було кацапів возити та їхню техніку, БК, пальне.
Земля тобі скловатою, ******* бульбашовий
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05.07.2023 11:21 Відповісти
Лукашенко сам славиться умением закапывать своих врагов в посадке. Представь себе что Кучме сошло убийство Гонгадзе и Кирпы и он был бы президентом до сих пор. Это Лукашенко.
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05.07.2023 11:25 Відповісти
бульбофюреру усе так гикнеться, що ще сам сльозно простимиться до пекла.
А рижий тарган чучма, який гріє кісточки на монако-ніцшианських курортах, теж за усе відповість - за ракети, які кацапами вагонами по небу нам зараз вертають, за Гію, за сльози матерей України, за корєфанство із кацапами, за прохфесора яника, за все.
Не сховається на дачці у зятька свого у Ніцці. Бог усе бачить та памятає
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05.07.2023 11:30 Відповісти
Он уже скоро 30 лет правит безраздельно Беларусью. Так что я не верю в какую-то справедливость по этому поводу.
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05.07.2023 11:35 Відповісти
Більшості білорусів це все остогидло насправді. Як тільки вони нарешті наберуться сміливості та обєднаються із підрозділами Кастуся Калиновського, то увесь світ дуже швидко забуде за цього бульбашового утирка колгоспника
Ця істота це розуміє, а тому не дарма він через Макея шукав контакти на Заході. Макея нема (@уйло @обнув), а тому бульбофюреру одна пряма дорога - до пекла. Нічого не буває вічним
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05.07.2023 11:40 Відповісти
Поляки з 16 століття "рулили" білорусами як хотіли Потім цим кацапи зайнялися І вже п"ять віків "яны камусь служать" А тут "взяли и павстали" ! Сам собі хоч віриш? Там навіть не було підпілля ніколи націоналістичного Єдині "націоналісти" на їх території були - польські: "Армія Крайова" Наші туди спробували зайти але з тими "безхребетними" неможливо було контачить А без підтримки місцевого населення партизанство нежиттєздатне Тому з Берестейщини так швидко поляків депортували в Польщу - І потім АК задавили
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05.07.2023 12:22 Відповісти
Кількість бійців у підрозділах Калиновського постійно збільшується, бажаючих насправді черга.
Ще трохи і сам пі@ар бульбофюрер після "щільних" контактів із вагнерами буде записуватися у чергу до лав Калиновських Жарт
Насправді ближчим часом різкі політичні процеси та зміни на рашці невідворотні.
Один з наслідків - зменшення впливу з боку рашки на Білорусь, падіння фінансової підтримки, зменшення особового складу мо рфії на Білорусі. З ядерним арсеналом відбуваються при цьому незрозумілі рухи і не факт, що він заїхав до РБ (заяви таргана та його холуїв до уваги не беремо - пиз@ять) і не факт, що заїде взагалі
Якщо Тихановська, її опозиційний уряд та Калиновські не прогавлять момент, то бульбофюрер просто зіллється у невстановленому напрямі, а їм - карти в руки.
Не виключаю, що саме до цього варіанту схиляються Польща, Литва, Латвія, Німеччина, які дуже просувають Тихановську. Можливо, що в них бульботарган ще виторгує собі якісь гарантії
Від наших же "діячів" він вже якісь "гарантії" отримав, по території РБ від нас чомусь нічого не прилітає А деякі військові керівники розповідають про "певні" домовленості
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05.07.2023 12:37 Відповісти
Побачимо У мене зять має купу рідні в БРСР "Вата" на "ваті" й "ватою" поганяє!
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05.07.2023 13:13 Відповісти
"Як тільки вони нарешті наберуться сміливості...". Оце ви розсмішили. Бульбаші і сміливість - це несумісні речі
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05.07.2023 16:57 Відповісти
Може українці їм подарують або позичать?
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05.07.2023 16:59 Відповісти
"новички", різної етіології, популярний засіб в режимі таракана.
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05.07.2023 11:22 Відповісти
ну і йух з ним!
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05.07.2023 11:23 Відповісти
Настя Рыбка умеет до экстаза довести
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05.07.2023 11:23 Відповісти
Мабуть випив чяй пригожина
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05.07.2023 11:24 Відповісти
Скомунікував. І поїхав.
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05.07.2023 11:24 Відповісти
Він не помер, його померли.
Звичайна картина за будь-якої диктатури - раптові смерті молодих і повних здоров'я людей, які мали щастя (чи нещастя?) бути наближеними до Верховного Тіла.
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05.07.2023 11:25 Відповісти
Раптово помер. Проти куяшенка був. Може переворот готовив.
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05.07.2023 11:25 Відповісти
Не надав транспорт вагнерівцям,чи погано комунікував з поваром?
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05.07.2023 11:26 Відповісти
Бульбофюрер сделал выводы после отношения пригожина и *****
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05.07.2023 11:27 Відповісти
Очередной "привет" таракану от *****. Видимо, по поводу вагнеров. Чтобы не думал, что они его спасут.
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05.07.2023 11:30 Відповісти
А у нас открыто, в тылу,действует фанат лукашенки бывший помощник сивковича,не ходите детки к этому дяденьки на чай и каву.
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05.07.2023 11:31 Відповісти
Щось знав? І напевно, забагато. Хто наступний?
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05.07.2023 11:32 Відповісти
тепер пригожин міністр?
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05.07.2023 11:32 Відповісти
Бульбофюреру ще одну сіру мітку з Москви прислали...Якщо почне юлити,то стане наступним.Лука все повинен зрозуміти...
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05.07.2023 11:33 Відповісти
"Не раптово", а понюхал Новичка.
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05.07.2023 11:37 Відповісти
Ой, а шож такоя, передоз радиактивної картоплі в організмі?!
А буде знати як ховати "************************" між мішками бульби у льоху!
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05.07.2023 11:38 Відповісти
Не захотів прикурити вагнерам?
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05.07.2023 11:39 Відповісти
- А почему Лёха Авраменко умер?
- Грибами отравился!
- А почему такой синий?
- Ты думаешь, что он их есть хотел !?
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05.07.2023 11:39 Відповісти
А откуда знают, что "раптово" ?
Если в 46 - то не раптово - это была воспитательная мера.
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05.07.2023 11:47 Відповісти
"великий почин!" ))
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05.07.2023 11:51 Відповісти
То ли еше будет !
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05.07.2023 11:56 Відповісти
лука, свято наближається))
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05.07.2023 11:58 Відповісти
шось в бульбостані міністри мруть як мухи...
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05.07.2023 12:05 Відповісти
Шкода що не потягнув все "міністєрства" за собою. А так, новина така собі, з ряду слон в одеському зоопарку наклав кучу з гівна більшу ніж зазвичай.
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05.07.2023 12:17 Відповісти
Самозванному, ФСБ роблять «коробочку», як спасітєлю срюськага міра…
Свято, для них, наближається….
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05.07.2023 12:22 Відповісти
Доброго здоров'я на всі роки.
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05.07.2023 15:04 Відповісти
 
 