Китай сумнівається, що Patriot збиває Кинджали. Уламки побачити не захотів, - Резніков
Спецпредставник Китаю у євразійських справах Лі Хуей, який відвідав Київ в середині травня, сумнівався, що ЗРК Patriot збили кілька російських ракет "Кинджал". Йому пропонували показати уламки, але він не захотів.
Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Видання пише з посиланням на українських дипломатів, що китайський посланець "не вірив у те, що американські Patriot перехопили російські гіперзвукові ракети".
"Я запропонував [йому], що якщо є сумніви, ми готові надати докази", - сказав Резніков.
Лі поїхав із Києва, не ознайомившись із доказами, додав голова Міноборони, а посольство КНР в Україні не відповіло на запит FT про коментарі.
За словами Резнікова, у травні, коли він зустрічався з офіційними особами США, йому зателефонував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і повідомив про перехоплення "Кинджала". Звертаючись до своїх американських гостей, Резніков, за його словами, сказав: "У мене для вас добрі новини. Ми збили "Кинджал".
"Фантастика!" - згадав Резніков відповідь офіційного представника США.
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- "Часто це початкова стадія, у вигляді тимчасового захисту, що проявляється заціпенінням і шоком. Тому вона може супроводжуватися зниженням мислення і дій. Перші години, дні і навіть тижні людина просто відмовляєтеся приймати те, що трапилося."(с)
ЛІ ***
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цей х*й не хотів позоритись перед своїм вождем