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Новини
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Китай сумнівається, що Patriot збиває Кинджали. Уламки побачити не захотів, - Резніков

лі,хуей

Спецпредставник Китаю у євразійських справах Лі Хуей, який відвідав Київ в середині травня, сумнівався, що ЗРК Patriot збили кілька російських ракет "Кинджал". Йому пропонували показати уламки, але він не захотів.

Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Видання пише з посиланням на українських дипломатів, що китайський посланець "не вірив у те, що американські Patriot перехопили російські гіперзвукові ракети".

"Я запропонував [йому], що якщо є сумніви, ми готові надати докази", - сказав Резніков.

Читайте: 13 "Кинджалів" знищили сили ППО протягом травня-червня, - Олещук

Лі поїхав із Києва, не ознайомившись із доказами, додав голова Міноборони, а посольство КНР в Україні не відповіло на запит FT про коментарі.

За словами Резнікова, у травні, коли він зустрічався з офіційними особами США, йому зателефонував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і повідомив про перехоплення "Кинджала". Звертаючись до своїх американських гостей, Резніков, за його словами, сказав: "У мене для вас добрі новини. Ми збили "Кинджал".

Також читайте: Китай хоче поглибити співпрацю із ЗС РФ, - Bloomberg

"Фантастика!" - згадав Резніков відповідь офіційного представника США.

Автор: 

Китай (4703) Резніков Олексій (1446) Patriot (327) Лі Хуей (36)


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Топ коментарі
+40
Чуваку дорожче власні сумніви, ніж реальність. Така сутність тоталітарних режимів
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05.07.2023 11:26 Відповісти
+37
Він просто не знає, як цю новину повідомити наверх, диктатори не жалують тих підлеглих, які приносять погані новини ))
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05.07.2023 11:30 Відповісти
+27
Я так розумію, що у них буде можливість переконатися, коли полізуть на Тайвань.
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05.07.2023 11:28 Відповісти
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у "вєчного" Китая відбувається Перша стадія прийняття горя: заперечення
- "Часто це початкова стадія, у вигляді тимчасового захисту, що проявляється заціпенінням і шоком. Тому вона може супроводжуватися зниженням мислення і дій. Перші години, дні і навіть тижні людина просто відмовляєтеся приймати те, що трапилося."(с)
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05.07.2023 12:29 Відповісти
в черговий раз попрошу не ображати китайця і не перекручувати його призвіще та і'мя:
ЛІ ***
прошу редакторів автоматично виправляти такі помилки!
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05.07.2023 12:37 Відповісти
А **** луї ти хотів, звісно збиваємо.
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05.07.2023 12:52 Відповісти
Це все тому що у косооких є своя анало говнетна гиперзвукова ракета і вони теж вважають її невразливою.
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05.07.2023 14:04 Відповісти
Косоглазым страшно признаться самим себе, что ихние ракеты, которые они создали на основе скомунизденых идей рашки и на которые они сделали основную ставку в грядущим противостоянии с Западом, оказалось ПОЛНЫМ говном.
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05.07.2023 17:06 Відповісти
китай мабуть купив у х@йла кинджали і

цей х*й не хотів позоритись перед своїм вождем
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05.07.2023 19:56 Відповісти
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