Китай сумнівається, що Patriot збиває Кинджали. Уламки побачити не захотів, - Резніков

Спецпредставник Китаю у євразійських справах Лі Хуей, який відвідав Київ в середині травня, сумнівався, що ЗРК Patriot збили кілька російських ракет "Кинджал". Йому пропонували показати уламки, але він не захотів.

Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Видання пише з посиланням на українських дипломатів, що китайський посланець "не вірив у те, що американські Patriot перехопили російські гіперзвукові ракети".

"Я запропонував [йому], що якщо є сумніви, ми готові надати докази", - сказав Резніков.

Читайте: 13 "Кинджалів" знищили сили ППО протягом травня-червня, - Олещук

Лі поїхав із Києва, не ознайомившись із доказами, додав голова Міноборони, а посольство КНР в Україні не відповіло на запит FT про коментарі.

За словами Резнікова, у травні, коли він зустрічався з офіційними особами США, йому зателефонував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і повідомив про перехоплення "Кинджала". Звертаючись до своїх американських гостей, Резніков, за його словами, сказав: "У мене для вас добрі новини. Ми збили "Кинджал".

Також читайте: Китай хоче поглибити співпрацю із ЗС РФ, - Bloomberg

"Фантастика!" - згадав Резніков відповідь офіційного представника США.