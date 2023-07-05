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Новини
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ПА ОБСЄ закликає Росію негайно вивести війська з окупованої частини Грузії

обсє

Парламентська асамблея ОБСЄ засудила окупацію Росією грузинської території та закликала "негайно і беззастережно" вивести війська з окупованої частини Грузії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Грузия-Online.

У декларації ПА ОБСЄ засуджується погіршення гуманітарної ситуації та ситуації з правами людини в окупованих РФ регіонах Грузії - Абхазії та Цхінвалі - через порушення прав людини та різних форм етнічної дискримінації.

У документі також засудили зняття та заміну грузинських вивісок на пам’ятниках культурної спадщини країни у результаті постійної окупації РФ та проведення політики русифікації.

В ОБСЄ звернули увагу і на потребу повного виконання Росією міжнародних регулюючих документів. Наприклад, угоди про припинення вогню від серпня 2008 року, досягнутою за посередництва ЄС.

Асамблея також закликала РФ до "конструктивної участі" в Міжнародній женевській конференції, виконання рішень Європейського суду з прав людини та Міжнародного кримінального суду від січня 2021 року.

Читайте також: ПА ОБСЄ не проводитиме засідання в країнах, які готові видавати візи росіянам, та засудила рашизм як державну ідеологію країни-агресора, - ВР

Нагадаємо, вчора ПА ОБСЄ визнала Російську Федерацію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" – терористичною організацією.

Грузія (1852) ОБСЄ (3512) росія (66080)


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Топ коментарі
+13
ОБСЕ поторопилась! Судя по последним событиям, власть Грузии с путинским режимом неплохо сотрудничают...
Может их всё устраивает?
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05.07.2023 11:49 Відповісти
+12
Шел 3050 год. ООН и ОБСЕ ОБСЄ закликає Росію негайно вивести війська з окупованої частини Грузії
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05.07.2023 11:49 Відповісти
+11
А сама Грузия хочет этого? По моему им и так норм
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05.07.2023 11:49 Відповісти
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Свободу Карлсону!
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05.07.2023 11:48 Відповісти
Огоо!
А шо, ТАК МОЖНА БУЛО?!?!?!
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05.07.2023 11:48 Відповісти
Москалі тремтять, так тримати!
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05.07.2023 11:51 Відповісти
проснулись блеать
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05.07.2023 12:16 Відповісти
Шукають як і з якої дупи витягти резерви щоб підтягти в Україну, ще й при цьому сохраніть ліцо куйла?
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05.07.2023 11:48 Відповісти
Шел 3050 год. ООН и ОБСЕ ОБСЄ закликає Росію негайно вивести війська з окупованої частини Грузії
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05.07.2023 11:49 Відповісти
Ого! Яка ота ОБСЄ наполеглева! Так залякати кацапів....
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05.07.2023 11:49 Відповісти
ОБСЕ поторопилась! Судя по последним событиям, власть Грузии с путинским режимом неплохо сотрудничают...
Может их всё устраивает?
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05.07.2023 11:49 Відповісти
А сама Грузия хочет этого? По моему им и так норм
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05.07.2023 11:49 Відповісти
вы чего? Грузинская власть будет против, у них кацапское бабло сорвется
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05.07.2023 11:50 Відповісти
Так виглядає ж так ніби Грузії й так нормально-санкції Грузія не вводить,авіасполучення налагоджує,підсанкційні товари отримувати допомагає-дружба й порозуміння!
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05.07.2023 11:51 Відповісти
Зачем? Политическую верхушку Грузии сейчас все устраивает. У них дружба с ******. Оккупация, так оккупация.
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05.07.2023 11:52 Відповісти
Після таких гучних закликів куйлу понесли валізу XL.
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05.07.2023 11:58 Відповісти
*строготак!!!
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05.07.2023 12:02 Відповісти
влада Сакартвело не закликає, а ОБСЄ закликає! Цирк на дроті!
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05.07.2023 12:12 Відповісти
"робкіє грузінци" проти!
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05.07.2023 12:17 Відповісти
Схоже Саакашвілі усі принесли у жертву заради замирення пуйла, який його замовив. Так само, як пуйло замовив Червінського
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05.07.2023 12:22 Відповісти
Бесполезные идиоты.
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05.07.2023 12:32 Відповісти
Пустое сотрясение воздуха пустыми словами.
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05.07.2023 12:49 Відповісти
Друге шапіто...
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05.07.2023 12:53 Відповісти
чергове--пук
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05.07.2023 13:05 Відповісти
 
 