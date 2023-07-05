ПА ОБСЄ закликає Росію негайно вивести війська з окупованої частини Грузії

Парламентська асамблея ОБСЄ засудила окупацію Росією грузинської території та закликала "негайно і беззастережно" вивести війська з окупованої частини Грузії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Грузия-Online.

У декларації ПА ОБСЄ засуджується погіршення гуманітарної ситуації та ситуації з правами людини в окупованих РФ регіонах Грузії - Абхазії та Цхінвалі - через порушення прав людини та різних форм етнічної дискримінації.

У документі також засудили зняття та заміну грузинських вивісок на пам’ятниках культурної спадщини країни у результаті постійної окупації РФ та проведення політики русифікації.

В ОБСЄ звернули увагу і на потребу повного виконання Росією міжнародних регулюючих документів. Наприклад, угоди про припинення вогню від серпня 2008 року, досягнутою за посередництва ЄС.

Асамблея також закликала РФ до "конструктивної участі" в Міжнародній женевській конференції, виконання рішень Європейського суду з прав людини та Міжнародного кримінального суду від січня 2021 року.

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Нагадаємо, вчора ПА ОБСЄ визнала Російську Федерацію державою спонсором-тероризму, а ПВК "Вагнер" – терористичною організацією.