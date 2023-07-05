У Києво-Печерській лаврі ввели обмеження на вхід

З 5 липня для відвідувачів буде обмежений доступ до Нижньої лаври.

Про це повідомили у Свято-Успенському чоловічому монастирі Києво-печерської лаври Православної церкви України, інформує Цензор.НЕТ.

"З 5 липня 2023 року з ініціативи Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" буде обмежено доступ відвідувачів до Нижньої Лаври (Києво-Печерський монастир)", - йдеться у повідомленні.

Відвідувачі зможуть перебувати на цій території з 09:00 до 18:00.

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Також із 5 липня буде постійно зачинений "нижній" вхід до обителі поруч із храмом на честь Пресвятої Богородиці "Живоносне Джерело".

Нагадаємо, 4 липня віряни УПЦ МП не дали Комісії Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" перевірити та опечатати вивільнені корпуси території Нижньої лаври.