УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12815 відвідувачів онлайн
Новини
3 598 16

У Києво-Печерській лаврі ввели обмеження на вхід

лавра

З 5 липня для відвідувачів буде обмежений доступ до Нижньої лаври.

Про це повідомили у Свято-Успенському чоловічому монастирі Києво-печерської лаври Православної церкви України, інформує Цензор.НЕТ.

"З 5 липня 2023 року з ініціативи Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" буде обмежено доступ відвідувачів до Нижньої Лаври (Києво-Печерський монастир)", - йдеться у повідомленні.

Відвідувачі зможуть перебувати на цій території з 09:00 до 18:00.

Читайте: Білоруська православна церква готова прийняти виселених із Лаври ченців УПЦ (МП)

Також із 5 липня буде постійно зачинений "нижній" вхід до обителі поруч із храмом на честь Пресвятої Богородиці "Живоносне Джерело".

Нагадаємо, 4 липня віряни УПЦ МП не дали Комісії Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" перевірити та опечатати вивільнені корпуси території Нижньої лаври.

Автор: 

Лавра (294) ПЦУ (796)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
сміх Господній і Зелений сором... нездатна, ялова влада...
показати весь коментар
05.07.2023 12:09 Відповісти
+5
З 18 години усі фсбешні рашистські ченці будуть ховатись. Хтось замаскується під мощі, хтось під купу лайна.
показати весь коментар
05.07.2023 12:03 Відповісти
+4
Є ! 17 грн.за штуку!!
показати весь коментар
05.07.2023 12:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З 18 години усі фсбешні рашистські ченці будуть ховатись. Хтось замаскується під мощі, хтось під купу лайна.
показати весь коментар
05.07.2023 12:03 Відповісти
показати весь коментар
05.07.2023 12:06 Відповісти
Пильнуймо Україну!!
московити в рясах гадили і будуть далі гадити Вільній Україні, допоки привладні з ними облизуються!!
Смерть московським убивцям та їх агентурі в Україні!!
показати весь коментар
05.07.2023 12:08 Відповісти
сміх Господній і Зелений сором... нездатна, ялова влада...
показати весь коментар
05.07.2023 12:09 Відповісти
А кто здатна? Порося?
показати весь коментар
05.07.2023 12:29 Відповісти
не потрібно ображати Голову Ради, хоч він також Зелений...
показати весь коментар
05.07.2023 12:42 Відповісти
При чому здесь Голова Ради? шоколадне Порося, недоХетьман, це не голова ВР Слава богу.
показати весь коментар
05.07.2023 13:01 Відповісти
твоя хворобливо-примітивна уява, зеленої шмарклі, в тих шмарклях ще й заплуталась
показати весь коментар
05.07.2023 13:17 Відповісти
ты откуда вылезло полоумное существо? какое отношение имеет до Лавры Порошенко? или тебе убогому любителю зеленского главное отметиться!?
показати весь коментар
05.07.2023 13:25 Відповісти
полоумное существо в зеркало увидишь
показати весь коментар
05.07.2023 13:41 Відповісти
Тут хтось з юзерів запитав в української влади: у НАТО нема яєць, а у вас вони є?
показати весь коментар
05.07.2023 12:10 Відповісти
Є ! 17 грн.за штуку!!
показати весь коментар
05.07.2023 12:24 Відповісти
Ще не все вивезли -- зачекайте
показати весь коментар
05.07.2023 12:12 Відповісти
Філія ФСБ в центрі Києва?
показати весь коментар
05.07.2023 12:16 Відповісти
На вихід тільки вперед ногами !
показати весь коментар
05.07.2023 12:23 Відповісти
та сколько можно с ними возиться? Это как с сепарами носились с 2014г в результате они воевали и воюют против Украины.
показати весь коментар
05.07.2023 14:33 Відповісти
 
 