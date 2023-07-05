Треба надати реальні гарантії безпеки Україні, - прем’єрка Італії Мелоні

Позиції Польщі та Італії збігаються щодо України, Рим виступає за потребу реальних гарантій безпеки Києву.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявила прем’єрка Італії Джорджа Мелоні.

"У часи кризи ми повинні бути єдиними. Починаючи з України, щодо якої італійська та польська позиції збігаються. Ми не можемо прийняти російську агресію проти України і зробимо все можливе, щоб зупинити її", - наголосила вона.

Мелоні додала, що Італія буде продовжувати стояти поруч з Україною, підтримуючи її на всіх напрямках.

"Ми погоджуємося з Польщею щодо необхідності реальних гарантій безпеки для України. Більше того, конфлікт несе з собою доміно наслідків, на які Європа повинна дати відповіді", - зауважила прем'єрка.

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