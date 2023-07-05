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Новини Війна
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Треба надати реальні гарантії безпеки Україні, - прем’єрка Італії Мелоні

мелоні,джорджі

Позиції Польщі та Італії збігаються щодо України, Рим виступає за потребу реальних гарантій безпеки Києву.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявила прем’єрка Італії Джорджа Мелоні.

"У часи кризи ми повинні бути єдиними. Починаючи з України, щодо якої італійська та польська позиції збігаються. Ми не можемо прийняти російську агресію проти України і зробимо все можливе, щоб зупинити її", - наголосила вона.

Мелоні додала, що Італія буде продовжувати стояти поруч з Україною, підтримуючи її на всіх напрямках.

"Ми погоджуємося з Польщею щодо необхідності реальних гарантій безпеки для України. Більше того, конфлікт несе з собою доміно наслідків, на які Європа повинна дати відповіді", - зауважила прем'єрка.

Також читайте: Німеччина буде підтримувати Україну, навіть якщо війна триватиме довго, - Шольц

Автор: 

Мелоні Джорджа (156)


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Топ коментарі
+10
"реальна гаратія" це вступ в НАТО, розуміємо, що після закінчення війни.
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05.07.2023 14:10 Відповісти
+6
https://www.fontanka.ru/2023/07/05/72465158/ В Пітері сильна пожежа ( вибачте за посилання на кацапський ресурс).


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05.07.2023 14:19 Відповісти
+6
что тібє сніцца крєйсєр Аврора?
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05.07.2023 14:29 Відповісти
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"реальна гаратія" це вступ в НАТО, розуміємо, що після закінчення війни.
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05.07.2023 14:10 Відповісти
Всі інші "реальні гарантії" - повторення Будапештського меморандуму, тобто ні про що.
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05.07.2023 14:29 Відповісти
Війна може ніколи не завершиться, трохи стихнути - так.

Тоді, що буде вважатись закінченням, щоб взяти в НАТО?

Виходить, що нічого суттєво не саміті не буде запропоновано.

По факту росія під санкціями в 2022 році заробила на 110млрд$ більше чи в 2021 році

Запасів зброї більше в рази, чим надають нам

Зброю виробляють, і мабуть в більшому обсязц чим надають нам

Транші котрі виділяють - не хватає на поставки зброї

Лендліз скоро закінчиться

Тому за таких умов - нажаль війна може тривати довго

5ст.Нато також особливо нічого не гарантує, там як в будапештському меморнадумі - начебто є гарантії, але без конкретики.

Едине що на 100% будє гарантією це армія, озброена *********** озброенням в достатній кількості.

Поки цього немає, і по траншам це не отримати

А для лендліза не хватає мужності попросити, і може потім не буде мужності надати.
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05.07.2023 14:36 Відповісти
будеш сіяти песимизм, війна може так і відреагувати... але цивілізації вона не потрібна.
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05.07.2023 14:43 Відповісти
треба дивитись на факти, а не казати "лендліз не потрібен - хватить халяви"

зараз "цивілізації" - сам факт війни не потрібен, їм без різниці яка зі сторін припинить війну, та на яких умовах.

а потрібно, щоб цивілізація була за принципи та устав ООН, і якщо потрібно то припиняла порушення любими засобами, в тому числі військовими

інакше не буде цивілізації

В Кувейті, Буря в пустелі - цивілізація вирішила конфлікт менше ніж за півроку, а могли би залишити як є - війни же не було, тільки захват території.

Натомість, ООН відразу засудила, дозволила зібрати міжнародний контингент, для військового вирішення питання (тобто по факту війни)

За 3 місяці, зібрали 170 кораблів, 2000 літаків, 4000 танків, 3700 артилерії - і вирішили питання за місяць.

Оце і є цивілізація
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05.07.2023 16:34 Відповісти
Ти ображаєш, або не розумієш цивілізації, невже ти думаєш, що цивілізація така тупа і їй все одно хто...? на випадок перемоги кацапії, її комуно-фашистського зла, цивілізація буде забезпечена миром? чи буде під постійною загрозою і самою війною від кацапстану? плюс натхненні їх перемогою китайці, іранці з північними корейцями... будуть погрожувати світу.
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05.07.2023 16:50 Відповісти
Для початку треба з'ясувати, хто така "цивілізація", що вона робить для припинення війни, чи достатньо прикладає зусиль.

Африканські країни, південна америка - вони за припинення війни, на умовах які зараз склались.

Вони належать до цивілізації?

Угорщина, Китай також, за заморозку війни - вони цивілізація?

"на випадок перемоги кацапії," - цивілізація може просто здатися, або відкупитись грошима, щоб не розгойдувати лодку, та чогось не вийшло із ЯЗ

цивілізація допомагає Україні зброєю та грошима (і те і те в не достатній кількісті, та повільно,

росії вона допомагає грошима - заробили за 2022 рік на 110млрд$ більше чим за 2021 рік

якщо це буде продовжуватись довго, то через деякий час в Україні закінчаться люди, щоб воювати

І що тоді робити цивілізації - надавати також своїх військових?

лендліз під час ВОВ - запрацював з початку війни, і в товарній кількості

зараз, через 16 місяців - лендліз не працює, а допомога надається повільно, з обеженнями, та в не достатній кількості
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05.07.2023 17:14 Відповісти
ти неначе хлопчик з 7 класу, який хоче щось зрозуміти... цивілізація, це країни Британської співдружності, Штати, Європа( за виключенням мадяр-підарасів), Японія. Третій світ, що розвивається, не відноситься до цього сектору, комуно-фашистські країни тим більше...
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05.07.2023 17:51 Відповісти
треба бути трохи розумнішим чим 7й клас, щоб зрозуміти - що ці країни через рік би вже нічого не казали, і продовжили би бізнес з росією, якби 24 лютого вони захопили всю Україну

під час ВВВ, наприклад США не закривали посольство у москві, а тут дали 3 дні, та першими закрили посольство та виїхали

інші поступили аналогічно

коли розбили польский літак з президентом у росії - що зробила цивілізація?

допомогла якось Польші, котру взяли в ЕС та НАТО

а тут Україна, котра ні в ЕС, ні в НАТО
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05.07.2023 18:06 Відповісти
в мене, як у 7 класника, виникло декілька запитань:
1 -що буде, якби гриби почнуть в дупі рости? чи будемо за ними ще й в ліс ходити?
2- що таке ввв, це якесь собаче завивання, чи що?
3 - з якого переляку американці б закривали посольство в москві, коли вони її рятували грьобаним Ленд-Лізом?
4 - коли розбили польський літак, це була війна, чи кацапи її полякам об,явили? допомога якого рівня потрібна була польші?
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05.07.2023 18:44 Відповісти
1. до лікаря. в ліс не буде потреби

2. Велика Вітчизняна Війна, ВОВ по русски

3. Чого тоді закрили в Україні? Якщо пообіцяли санкції із аду, в січні вже був проект про лендліз.

Тобто зараз не рятують, тому що немає лендліза?

4. Тобто можна вбивати політичне керівнцитво - і це не призведе до війни?

Хоча б накласти санкції, виключити з радбезу ООН, витребувати обломки для вивчення.

А так залишили Польшу сам на сам з росією

А що зробили цивілізація за підрив Каховськох дамби?

Нічого...

Просто подвійні стандарти

Основну роль в прийнятті рішень відіграють США, проте зараз адміністрація, налаштована не рішуче, скоріш за все, що з'являються обвинувачення в корупції та впливу іноземних держав

Тому - маємо те, що маємо
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05.07.2023 19:01 Відповісти
1 -ти до лікаря не відсилай, сам сходи, полікуй своє "якби"...
2 - тільки для кацапів і для краснопузої нечисті 2 Світова є якесь ввв, вов, гав... - як собаче завивання.... напевне про надуману велич...
3 - треба розрізняти - виїхали і закрили. виїхали за кордон і там працювали в якості посольства в Україні, напруга окупації спала і повернулись.
4 - вбите політичне керівництво в авіакастрофі, це форс-мажор, а не війна, як і вбиті в автокатастрофах, чи затонулі разом з суднами....(іншого не доказано, хоч і є припущення, що то злочин кацапів).
5- ти вже й Каховську ГЕС сюди приплів, її не було в дискусії, що наступне?
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05.07.2023 19:25 Відповісти
https://www.fontanka.ru/2023/07/05/72465158/ В Пітері сильна пожежа ( вибачте за посилання на кацапський ресурс).


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05.07.2023 14:19 Відповісти
что тібє сніцца крєйсєр Аврора?
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05.07.2023 14:29 Відповісти
путлєр в гробу і прігожинцев свора
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05.07.2023 14:31 Відповісти
Влада каже, що то горяд 400 кв. метрів шин.

Мо' то якісь Українці пробують там помайданити?
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05.07.2023 14:34 Відповісти
а з її партії не всі на жаль такі як вона
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05.07.2023 14:28 Відповісти
Ηαχ βони потрібні !
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05.07.2023 14:37 Відповісти
Вот реальная гарантия безопасности Украины а не какие то там бумажки. Уже все видели как рашисты обстреливали ракетами страны НАТО такие как Польша и Румыния, а НАТО засунуло молча язык в жопу и сделало вид что ничего не произошло. Мало того, еще и на Украину все спихнули лишьбы небыла ескалации
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05.07.2023 14:49 Відповісти
Сбили МН-17 - так это не мы, докажите, и на это ушло 8 лет, чтобы доказать.

Разбился польский самолет с президентом и ************** в россии. Обломки не отдадим, сами расследуем и скажем, как нам выгодно.

Упала ракета в Польше, по горячим следам - упала русская ракета. Но США на следующий день, смогла установить, что ракета не русская, но Украину к расследованию не допустим.

Т.е. 8-20 лет на расследование и 1 день.

Поход Пригожина - сразу же заявление, только не расскачивайте лодку, чтобы россия не пострадала.
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05.07.2023 16:41 Відповісти
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05.07.2023 15:06 Відповісти
Чого ж не надати?
У нас цих Гарантій скільки завгодно. Беріть! Ми собі ще намалюємо!
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05.07.2023 16:47 Відповісти
 
 