ЗСУ завдавали удару по Чонгарському мосту ракетою Storm Shadow, - Генштаб

Сили оборони України використали для ударів по Чонгарському мосту і паралельній переправі через озеро Сиваш крилаті ракети Storm Shadow британського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

Він розповів, що за допомогою крилатих ракет Storm Shadow класу "повітря-земля" Сили оборони України можуть знищувати критично важливі військові об’єкти ворога на відстані до 250 кілометрів.

"Свідченням ефективності цих крилатих ракет є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгара, що значно ускладнило постачання противника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами", — наголосив Громов.

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Нагадаємо, 22 червня завдали удару по Чонгарському мосту.