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ЗСУ завдавали удару по Чонгарському мосту ракетою Storm Shadow, - Генштаб

storm,shadow

Сили оборони України використали для ударів по Чонгарському мосту і паралельній переправі через озеро Сиваш крилаті ракети Storm Shadow британського виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

Він розповів, що за допомогою крилатих ракет Storm Shadow класу "повітря-земля" Сили оборони України можуть знищувати критично важливі військові об’єкти ворога на відстані до 250 кілометрів.

"Свідченням ефективності цих крилатих ракет є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгара, що значно ускладнило постачання противника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами", — наголосив Громов.

Читайте: Росіяни намагаються максимально використовувати альтернативні шляхи в об’їзд Чонгарського мосту, - ОК "Південь"

Нагадаємо, 22 червня завдали удару по Чонгарському мосту. 

Генштаб ЗС (6784) крилаті ракети (1081) міст (1240)


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Топ коментарі
+13
Сначала надо уничтожить Керченский мост. Дальность уже позволяет.
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05.07.2023 14:15 Відповісти
+5
Хіба що поцарапає.... Минулого разу в авто було майже 10 тон вибухівки...
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05.07.2023 14:25 Відповісти
+5
На жаль з будь-якого літака цю ракету не запустиш (та й що таке "непотрібний старий літак"?), Тай збити можуть ДО пуску, ще на підльоті до лінії фронту за 5-10 км!
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05.07.2023 14:33 Відповісти
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Сначала надо уничтожить Керченский мост. Дальность уже позволяет.
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05.07.2023 14:15 Відповісти
Хіба що поцарапає.... Минулого разу в авто було майже 10 тон вибухівки...
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05.07.2023 14:25 Відповісти
Нехай не їздять, а ремонтують під нашим вогнем.
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05.07.2023 14:30 Відповісти
Не дозволяє, бо пуск ракет над самою лінією фронту є запрошенням до знешкодження літака силами ворожої ППО, а запас безпеки (безпечна відстань для пуску ракет без загрози літаку) зменшує радіус використання від лінії фронту. Тож Кримський міст для ураження буде досяжним не раніше аніж ЗСУ підійдуть до Мелітополя!!! А от був би радіус дії 300 км, як у ATACMS, або як у стандартної для Британії версії "Storm Shadow" у 560 км, то дістали б й зараз!!!
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05.07.2023 14:26 Відповісти
Можна взяти старенький літак і пожертвувати ним.
Льотчик приземлиться над нашою землею.
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05.07.2023 14:28 Відповісти
На жаль з будь-якого літака цю ракету не запустиш (та й що таке "непотрібний старий літак"?), Тай збити можуть ДО пуску, ще на підльоті до лінії фронту за 5-10 км!
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05.07.2023 14:33 Відповісти
Це МіГ-29 з випрацюваним ресурсом.
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05.07.2023 17:54 Відповісти
Дальність на максимумі дозволяє, але потужності маловато для такої цілі, да і велика імовірність що зіб'ють ...
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05.07.2023 14:30 Відповісти
Можливо малувато якщо один раз, бо для виводу з ладу набагато меншого мосту у Затоці рашистам довелось наносити удари 9 разів!!!
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05.07.2023 14:36 Відповісти
Тоді чому такі малі руйнування? Вибухівка 450 кг...
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05.07.2023 14:23 Відповісти
Мабуть ефект тонкого листа, коли вдаривши кувалдою по цегляній стіні ви отримуєте здоровезну діру, а якщо б'єте по гіпсо-картонній пластині, то отримуєте лише отвір розміром з саму кувалду! Або просто вибух відбувається вже після пробивання ракетою дорожньої мостової плити і основна енергія виходить у повітря!
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05.07.2023 14:31 Відповісти
Як це давно було! Треба повторити!
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05.07.2023 14:24 Відповісти
Якщо бити по Керченському мосту, то спочатку знести залізничний міст.
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05.07.2023 14:24 Відповісти
Засрашка має об'явити війну Британії..... ніт, не об'являть, бункерний щур сцикливий тільки з "тишка" може нападати на тих хто , як він гадав, слабше.
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05.07.2023 14:25 Відповісти
Storm Shadow таке казали що дуже дорогі..і призначені для знищення бункерів.
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05.07.2023 14:27 Відповісти
Так і є, але якби дійсно дозволяла дистанція, то Керченський міст був би гідною ціллю за ефективністю наслідків!!!
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05.07.2023 14:38 Відповісти
джага джага бада бум
и это мы ещё не начинали!
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05.07.2023 14:27 Відповісти
А можна було у 2022 просто вибухівкою , і ефективніше , і дешевше ((
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05.07.2023 14:28 Відповісти
Нагадування про це доводить Зеленського до істерики, бо саме ВІН винний у тому, що це тоді не відбулось!!!
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05.07.2023 14:40 Відповісти
І що? Оборонна промисловість України як ні чорта не робила,так і не збирається. Простіше клянчить на Заході.
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05.07.2023 14:44 Відповісти
Рашисты уже пересрали и прыкрываются крымский мост своими же гражданскими сделав на мосту искуственную пробку, Вот такие рашисты храбрые вояки что даже своими детьми и матерями прикрываются
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05.07.2023 14:53 Відповісти
ДБР вже відкрило справу про руйнування обєкта за яким "наше люді" і заради яких Чонгар розмінували???
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05.07.2023 14:56 Відповісти
Запізнився трохи цей пост. КаZZапи вже й дірки лайном замазали.
Нужна б павтарить
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05.07.2023 17:44 Відповісти
всё равно ботов зрада.
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06.07.2023 03:38 Відповісти
 
 