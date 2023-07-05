Окремі з’єднання військ РФ намагаються уникнути комплектування підрозділів ув’язненими, бо бояться бунтів, - Міноборони

Повстання Пригожина в Росії стало поштовхом для зміни ставлення громадян та військовослужбовців РФ до вищого військово-політичного керівництва країни-окупанта.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, розгубленість і пасивність вищого начальницького складу російських зс під час спроби "вагнерівського" перевороту призвела до зростання недовіри офіцерського, сержантського та рядового складу до вищих чинів міністерства оборони та генерального штабу зс рф.



Крім того, окремі командування оперативних об’єднань і з’єднань російських окупаційних військ намагаються уникнути комплектування підпорядкованих військових частин (підрозділів) особами з місць позбавлення волі, незважаючи на потребу у відновленні втрат особового складу", - йдеться в повідомленні.

За словами Маляр, зазначене пов’язане з підвищеними ризиками дезертирства, проявів непокори та імовірних бунтів військовослужбовців з числа колишніх засуджених.

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