Пригожину повернули нагородний пістолет від Шойгу та іншу зброю, - росЗМІ

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прибув 4 липня до управління ФСБ у Санкт-Петербурзі. Там йому повернули вилучену під час обшуків зброю - зокрема, нагородний пістолет від міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Про це з посиланням на джерела повідомляє місцеве видання Фонтанка, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, ФСБ офіційно запросила Пригожина, щоб повернути йому вилучену під час обшуку 24 червня зброю. Власнику ПВК "Вагнер" віддали два карабіни "Сайга", нарізний австрійський карабін Steyr Mannlicher, напівавтоматичну гвинтівку та ще кілька рушниць і пістолетів.

"Найбільш статусним предметом у цій колекції" видання називає пістолет Glock, яким Пригожина раніше винагородив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

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2 липня, пише Фонтанка, водію Пригожина повернули конфісковані в день заколоту у його роботодавця 10 мільярдів рублів.