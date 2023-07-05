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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Пригожину повернули нагородний пістолет від Шойгу та іншу зброю, - росЗМІ

пригожин,євген

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прибув 4 липня до управління ФСБ у Санкт-Петербурзі. Там йому повернули вилучену під час обшуків зброю - зокрема, нагородний пістолет від міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Про це з посиланням на джерела повідомляє місцеве видання Фонтанка, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, ФСБ офіційно запросила Пригожина, щоб повернути йому вилучену під час обшуку 24 червня зброю. Власнику ПВК "Вагнер" віддали два карабіни "Сайга", нарізний австрійський карабін Steyr Mannlicher, напівавтоматичну гвинтівку та ще кілька рушниць і пістолетів.

"Найбільш статусним предметом у цій колекції" видання називає пістолет Glock, яким Пригожина раніше винагородив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Читайте: Боррель про заколот Пригожина: Путіна вкусив його монстр

2 липня, пише Фонтанка, водію Пригожина повернули конфісковані в день заколоту у його роботодавця 10 мільярдів рублів.

Автор: 

зброя (7535) росія (66080) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+9
1-0 в пользу кухаркі...
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05.07.2023 14:40 Відповісти
+3
а зірку хероя за успішну спецоперацію?... чи то вже на лобі причеплять?...
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05.07.2023 14:47 Відповісти
+3
Пфф... "розіграний ******"... Ще один з секти свідків діяній короля многохадовочєк.
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05.07.2023 14:50 Відповісти
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Розбірки в курятнику.
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05.07.2023 14:35 Відповісти
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05.07.2023 14:35 Відповісти
- Привет 5-й окружной конференции женщин и девушек
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05.07.2023 14:36 Відповісти
Да его ещё наградят, за успешно проведенную операцию.
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05.07.2023 14:36 Відповісти
А в жопу поцілували?
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05.07.2023 14:36 Відповісти
То таке, а от дві тонни рубльов, це да...
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05.07.2023 14:37 Відповісти
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05.07.2023 14:39 Відповісти
1-0 в пользу кухаркі...
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05.07.2023 14:40 Відповісти
Король півнів ***** нагнув.
Але в профіті лише верхівка, всім подохлим з обох боків в результаті невдалого заколоту - забуття.
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05.07.2023 14:42 Відповісти
а британські "шерлоки", без "холмсів" втирають туфту про розкол.
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05.07.2023 14:43 Відповісти
Москалик, прапорець зміни.
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05.07.2023 14:45 Відповісти
якщо немає в черепній коробці сірого мастила ,котре називається "мозги" .тоді "гомо не сапієс" чипається до прапорців,як мавпа добананів...ось про що мова "щирий прапорець"((((https://censor.net/ua/news/3428955/nevdalyyi_zakolot_prygojyna_zagostryv_rozkol_u_systemi_natsionalnoyi_bezpeky_rosiyi_rozvidka_velykoyi/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_80462550
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05.07.2023 14:53 Відповісти
Британской разведке как то больше доверия чем тебе, касабик.
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05.07.2023 15:05 Відповісти
Ніхто Тобі не заважає вірити любій інформації,навіть інформації сантехніка із англійського офісу МІ5.котру проплатили рашисти для "споживання" тими.в кого відсутні мозги для думання...А Твоє довіря мені і даром без потреби. мокша мабуть???
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05.07.2023 16:06 Відповісти
Поплач ще
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05.07.2023 16:09 Відповісти
Якось пох....
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05.07.2023 14:44 Відповісти
Паулюсу даже, помнится, дали фельдмаршала. Это был намек, мол ты давай, заканчивай. Но у фельдмаршала разыгрался понос и он не понял о чем речь. Здесь будет так же: и у этого что-то разыграется, да так, что тоже не поймет.
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05.07.2023 14:46 Відповісти
не зрозуміло для кого цей цирк був розіграний ****** ?
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05.07.2023 14:47 Відповісти
Пфф... "розіграний ******"... Ще один з секти свідків діяній короля многохадовочєк.
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05.07.2023 14:50 Відповісти
а зірку хероя за успішну спецоперацію?... чи то вже на лобі причеплять?...
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05.07.2023 14:47 Відповісти
А вторую звезду "хероя россии" не дали?
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05.07.2023 14:54 Відповісти
Nu kaneshna , kak inache , on svaiu misiu vipolnil ....a vi kak dumali , v rashke bunt ? 🤣🤣🤣
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05.07.2023 14:54 Відповісти
Имеет право на поцелуй в пупок от путина!
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05.07.2023 14:57 Відповісти
багато читала, що ж це було з цим заколотом..., по-перше, це прекрасний привід всім, хто забажає, представити своє бачення того, що сталося, але треба було просто почекати, щоб щось почало вимальовуватись..., а по-друге, це просто вистава, як завжди це робиться на росії з жертвами серед свого населення, або, як в цьому випадку, навіть серед війскових. Ціль виправдовує засоби..., а цілями були, можливо спроба показати Заходу, що в країні, де є ядерна зброя можливі заколоти, а там невідомо що буде далі, навіщо це кому потрібно..., й т.п....Тому нехай залишається все як є, путін не такий вже поганий, якщо домовитися з ним на його умовах за рахунок України..., головне, все залишити так, як воно є, нехай Україна припинить наступ, а далі вони, путін та інші вже будуть якось домовлятися...
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05.07.2023 14:58 Відповісти
Боїться пуйло кремінальний світ.
Це очевидно...
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05.07.2023 15:00 Відповісти
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05.07.2023 15:05 Відповісти
Это был тонкий намек что бы сам застрелился как герой Рашки и двух лугандонских племен.
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05.07.2023 15:43 Відповісти
Красота! Каково жёнам и мамашам лётчиков, погибших от рук пригожинских лабухов? Терпилы
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05.07.2023 16:13 Відповісти
А кто-то видел эти "сбитые вертолёты"? По факту спалили один резервуар - и будя ...
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05.07.2023 16:31 Відповісти
Обломки показывали. Если этому можно верить
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05.07.2023 16:59 Відповісти
По ним ничего не видно - где сбили, что сбили ...
А родственники пилотов между тем "претензий не имеют"...
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05.07.2023 17:52 Відповісти
Да уж, "мятеж" был офигительный - Шойгу теперь боится, что ему стрельнут в одно место
из того самого Глока...
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05.07.2023 16:30 Відповісти
Буде стрілятися з двох рук і контрольний з двох ніг.
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05.07.2023 16:31 Відповісти
Шойгу, Герасимов , где снаряды !!!!
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05.07.2023 17:23 Відповісти
Шайгу-****, хдє Глок?
Ти диви, спрацювало
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05.07.2023 17:41 Відповісти
 
 