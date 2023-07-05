Епіфаній про перехід Києво-Печерської та Почаївської лаври до ПЦУ: Треба трішки потерпіти
Києво-Печерська і Почаївська лаври, які поки що під юрисдикцією Української православної церкви Московського патріархату, долучаться до єдиної Православної церкви України.
Про це заявив журналістам предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми маємо уже визнану українську православну церкву. Згідно з соціологічними опитуваннями, ми знаємо, що тільки 4% населення України підтримують російську православну церкву. Цей процес переходу до єдиної Православної церкви України є незворотним. Потрібно трішки потерпіти", - сказав Епіфаній.
На його переконання, Києво-Печерська, Почаївська лаври та інші православні храми, які поки що перебувають під юрисдикцією російської православної церкви, долучаться до єдиної Православної церкви України.
"Українці всі разом будуть прославляти Бога своєю рідною мовою в єдиній церкві, служити інтересам українського народу та української держави", - наголосив митрополит.
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Головне - тиснути, невпинно і наполегливо. В цій царині час на нашому боці.
Мене дивує беззубість влади
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Нахрена тоді Нац.Гвардія та інші підрозділи...?
Є рішення суду...
Яко хрена їм ще потрібно ?
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Забрати найактивніших..
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Подивитися де живуть і за що живуть- знайти спосіб так перекрити їм
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кисень щоб їм булло не до л аври...
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Охренєть - не встать...
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Україна = тто Поле чудєс
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Епіфанію що, збирати православне військо і йти на штурм Лаври?
І ви не дивитесь на ситуацію глобально. По факту Константинополь Наш і вселенський собор це тепер церква України бо у них крім нашої немає більше пастви.
Це як прийняття України в НАТО.
Доки Путін не дозволить...
Для всіх українців чітко і ясно що ця замаскована під УПЦ ворожа нам церква МП органічно ніяк не може бути Української. Адже вона московського патріархату виходить філіал РПЦ, а значить окупаційна закордонна російська, де їй і місце в проклятій паРаші.
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І, сивочолий з термоса сміявся..
кожне зволікання це додаткові вбиства рашистами