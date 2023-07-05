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Епіфаній про перехід Києво-Печерської та Почаївської лаври до ПЦУ: Треба трішки потерпіти

епіфаній

Києво-Печерська і Почаївська лаври, які поки що під юрисдикцією Української православної церкви Московського патріархату, долучаться до єдиної Православної церкви України.

Про це заявив журналістам предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо уже визнану українську православну церкву. Згідно з соціологічними опитуваннями, ми знаємо, що тільки 4% населення України підтримують російську православну церкву. Цей процес переходу до єдиної Православної церкви України є незворотним. Потрібно трішки потерпіти", - сказав Епіфаній.

На його переконання, Києво-Печерська, Почаївська лаври та інші православні храми, які поки що перебувають під юрисдикцією російської православної церкви, долучаться до єдиної Православної церкви України.

Читайте: У Києво-Печерській лаврі ввели обмеження на вхід

"Українці всі разом будуть прославляти Бога своєю рідною мовою в єдиній церкві, служити інтересам українського народу та української держави", - наголосив митрополит.

Автор: 

Лавра (294) Епіфаній (350) ПЦУ (796)


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Топ коментарі
+7
Як там написано в Святім пісьмі? Кожому має бути відміряно його-ж мірою. В Україні має бути рівно стільки культових споруд московії скільки є в московії українських. Причім у процентному відношенні до території і до населення. Хіба не справедливо?
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05.07.2023 15:24 Відповісти
+7
Єпіфаній - мудра системна людина. Без зайвих хайпів веде правильний наступ на імперську спадщину від кдбшно-фсбшної секти рпц в Україні. Я б сказав навіть, що в своїй виваженості кроків він схожий на Залужного, звісно ж в своїй сфері діяльності. Тобто робить поступове витіснення кремлівсько-гундяєвщини з ударами де і коли можна згідно обставин.
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05.07.2023 15:59 Відповісти
+6
То питання до уряду, тут мова йде про очільника ПЦУ.
Епіфанію що, збирати православне військо і йти на штурм Лаври?
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05.07.2023 15:48 Відповісти
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В цій справі, як і з контрнаступом, поспішати не варто.
Головне - тиснути, невпинно і наполегливо. В цій царині час на нашому боці.
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05.07.2023 15:13 Відповісти
----
Мене дивує беззубість влади
...
Нахрена тоді Нац.Гвардія та інші підрозділи...?
Є рішення суду...
Яко хрена їм ще потрібно ?
...
Забрати найактивніших..
..
Подивитися де живуть і за що живуть- знайти спосіб так перекрити їм
...
кисень щоб їм булло не до л аври...
..
Охренєть - не встать...
...
Україна = тто Поле чудєс
++++
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05.07.2023 15:40 Відповісти
То питання до уряду, тут мова йде про очільника ПЦУ.
Епіфанію що, збирати православне військо і йти на штурм Лаври?
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05.07.2023 15:48 Відповісти
Єпіфаній - мудра системна людина. Без зайвих хайпів веде правильний наступ на імперську спадщину від кдбшно-фсбшної секти рпц в Україні. Я б сказав навіть, що в своїй виваженості кроків він схожий на Залужного, звісно ж в своїй сфері діяльності. Тобто робить поступове витіснення кремлівсько-гундяєвщини з ударами де і коли можна згідно обставин.
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05.07.2023 15:59 Відповісти
Як там написано в Святім пісьмі? Кожому має бути відміряно його-ж мірою. В Україні має бути рівно стільки культових споруд московії скільки є в московії українських. Причім у процентному відношенні до території і до населення. Хіба не справедливо?
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05.07.2023 15:24 Відповісти
Томос забороняє СЦУ мати культові споруди, не лише в Росії, а будь де за межами України... А ось УПЦКП в Підмосков'ї мала власну парафію. До речі і всі парафії в окупованому Криму, якими до втечі керував громадянин РФ митрополит ПЦУ Климент Кущ, саме з цих підстав, і досі обліковуються за УПЦКП, а не ПЦУ. Таким чином ПЦУ де факто визнає окуповану територію Криму, такою, що не належить Україні.
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05.07.2023 15:36 Відповісти
Ви займаєтесь не тим чим треба. ПЦУ не може мати церков на окупованих рф територіях тому що їх священників вб'ють росіяни (вони просто пропадуть як вже було безліч разів та будуть закатовані до смерті). Що по логіці ми мали б робити із агентурою рф яка відома як сектантський паханат розкольників або рпц.

І ви не дивитесь на ситуацію глобально. По факту Константинополь Наш і вселенський собор це тепер церква України бо у них крім нашої немає більше пастви.
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05.07.2023 17:15 Відповісти
Ви пишете філаретовцю. В нього все одно своя (кацапська) правда.
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05.07.2023 17:58 Відповісти
Ну щось громадянина РФ - митрополита Климента Куща за 8 років окупації Криму ніхто не викрадав, не катував і не вбивав, до речі як і представників ПЦУ в ОРДЛО. А до того, він дуже жваво "окормляв" своїх вірян під окупаційними прапорами. І "зник" він, коли втік з окупованої території, кинувши там свою паству, прихопивши гроші, документи і ключі від храму в Сімферополі, а окупанти тепер ламають голову, що їм робити з безхазяйним майном, яке більше року ніхто не утримує і ні за що не платить.
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05.07.2023 20:42 Відповісти
Епіфаній про перехід Києво-Печерської та Почаївської лаври до ПЦУ: Треба трішки потерпіти.

Це як прийняття України в НАТО.

Доки Путін не дозволить...
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05.07.2023 15:26 Відповісти
А "почесний патріарх" долучився до цієї "єдиної і неділимої", чи з яких Єпіфан марить про свою "єдинність"?
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05.07.2023 15:28 Відповісти
Поки зельона влада не зміниться? Так вони розраховують, що будуть назавжди. Для того і будують систему по принципу двох північних сусідів.
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05.07.2023 15:56 Відповісти
все начинается с терпения, которое тянется столетиями, паковать в будку секту кацапскую раз и навсегда, и повод есть
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05.07.2023 16:14 Відповісти
Дуже цікаво чому в Україні на майже 7 мільйонів етнічних росіян немає для них навіть однієї парафії ворожої нам московської РПЦ, а по всьому світу їх виродків аж кишить. А все досить просто - повне ім'я "УПЦ московського патріархату" ніколи в Україні не вживається, а замість цього відомий його скорочений прихований і замаскований від українського народу варіант нібито це навіть "Українська православна церква". Тобто, фактично і тут видно підступна брехня де злочинно здійснюється підміна найменування, оскільки "УПЦ закордонного московського патріархату" реально ну ні як не може бути "Українською православною церквою" - проте виходить. А ще й те, що святі отці - сепаратисти УПЦ Московського патріархату завжди "гутарят" як правило на своїй окупаційній штучній російській мові, мовою наших лютих ворогів окупантів, підтримуючи їх у всьому.
Для всіх українців чітко і ясно що ця замаскована під УПЦ ворожа нам церква МП органічно ніяк не може бути Української. Адже вона московського патріархату виходить філіал РПЦ, а значить окупаційна закордонна російська, де їй і місце в проклятій паРаші.
-
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05.07.2023 17:25 Відповісти
Що і кого там терпіти,Єпіфанію?! Роспопів та монахів в лампасних штанях ФСБ під рясами чи безумний бабів в хусточках??? Зразу видно,школа Сивочолого....
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05.07.2023 16:39 Відповісти
Ну так. Це Сивочолий не виконує свої ж рішення)) і , Сивочолого, московські попи вибрали в президенти...
І, сивочолий з термоса сміявся..
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05.07.2023 18:17 Відповісти
Ще в давні часи Український слов'янський князь Ізяслав Мстиславич син Мстислава Великого і варязької принцеси, його вперше серед усіх князів всi літописи і навіть вороги, в тому числі і москаль -полуполовец Юрій Долгорукий з тубільного Залісся, починають називати «цісарем Русі», (слов'янська Русь - Київська це давня -назва ******** України) уподібнюючи його Великим візантійським імператорам. Ізяслав був яскравим прихильником помісної автокефальної Київської митрополії навіть незалежної від Константинопольської патріархії. Відразу ж за утвердженням на великокнязівському столі Ізяслав Мстиславич наказує єпископам обирати митрополита Русi - України без участі Константинопольського патріарха. Всі єпископи з слов'янських українських земель підтримали цей вибір, в той час тільки ворожi угро - фінські новгородський, володимирський і смоленський - не підтримали. Як результат, 27 липня 1147 року переважною більшістю голосів митрополитом Київським і всієї Русі був обраний українець Клим Смолятич, якого дуже поважали *********. Це було дуже важливе досягнення на шляху до утвердження автокефалії української Церкви. Князь Ізяслав Мстиславич у важкій боротьбі з напівкровкою диким половцем Юрієм Долгоруким встановив повний київський контроль над всією територією від Північного Льодовитого океану до Чорного моря. Практично скрізь сиділи його сини, рідні або віддані друзі - васали з українців
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05.07.2023 17:07 Відповісти
О, вже набігли кацапоїди і філаретовські сєпари в коментарях.
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05.07.2023 17:20 Відповісти
ще кілька років терпіти шпигунів і навідників під час війни?

кожне зволікання це додаткові вбиства рашистами
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05.07.2023 19:38 Відповісти
 
 