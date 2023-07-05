Епіфаній про перехід Києво-Печерської та Почаївської лаври до ПЦУ: Треба трішки потерпіти.

Києво-Печерська і Почаївська лаври, які поки що під юрисдикцією Української православної церкви Московського патріархату, долучаться до єдиної Православної церкви України.

Про це заявив журналістам предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо уже визнану українську православну церкву. Згідно з соціологічними опитуваннями, ми знаємо, що тільки 4% населення України підтримують російську православну церкву. Цей процес переходу до єдиної Православної церкви України є незворотним. Потрібно трішки потерпіти", - сказав Епіфаній.

На його переконання, Києво-Печерська, Почаївська лаври та інші православні храми, які поки що перебувають під юрисдикцією російської православної церкви, долучаться до єдиної Православної церкви України.

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"Українці всі разом будуть прославляти Бога своєю рідною мовою в єдиній церкві, служити інтересам українського народу та української держави", - наголосив митрополит.