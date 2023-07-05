УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12432 відвідувача онлайн
Новини
5 100 13

"Укрзалізниця" повертає воєнізовану охорону в потяги

укрзалізниця

З 30 червня "Укрзалізниця" поновила супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі товариства.

Наразі вона працює у поїздах №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець та № 712 Київ – Краматорськ.

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко заявив, що працівники відомчої охорони вже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення декількох конфліктних ситуацій.

"Це були дрібні конфлікти, нічого серйозного, наприклад, не допустили до поїзда пасажира у нетверезому стані. Найближчим часом будемо масштабувати проєкт з урахуванням результатів першого тижня", - сказав він.

Впродовж рейсу в поїзді перебувають двоє працівників воєнізованої охорони. Вони здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони. Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходять інструктаж перед кожним рейсом.

Читайте: "Укрзалізниця" запустила жіночі купе (оновлено)

"На жаль, ще фіксуємо випадки адміністративних правопорушень у поїздах. Насамперед це куріння та розпивання алкогольних напоїв. Не маємо сумнівів, що воєнізована охорона буде дієвим інструментом для виявлення та притягнення до відповідальності порушників. Крім того, працівники охорони зможуть допомогти поїзній бригаді вирішити і більш складні конфліктні ситуації", - сказав директор виконавчий філії "Відомча воєнізована охорона" АТ "Укрзалізниця" Володимир Александров.

Щоб викликати працівників воєнізованої охорони, варто звернутися до провідника або начальника поїзда.

"Під час рейсу працівники відомчої воєнізованої охорони АТ "Укрзалізниця" мають право здійснювати заходи фізичного впливу та використовувати спеціальні засоби, а також розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення. Також вони можуть затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів, проводити особистий огляд і огляд речей. Ці права передбачені "Положенням про відомчу воєнізовану охорону акціонерного товариства "Українська залізниця", затвердженим Постановою Кабінету Міністрів №7 від 11.01.1994р", - зазначили в "УЗ".

Як повідомлялося раніше, у 2020 році Укрзалізниця запровадила пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів у русі силами воєнізованої охорони компанії. Працівники цього підрозділу супроводжували загалом 10 пасажирських поїздів. Під час повномасштабного вторгнення цей проєкт було призупинено.

Також читайте: Пряме залізничне сполучення "Київ-Берлін" запустять у 2024 році

Автор: 

охорона (341) потяг (1985) Укрзалізниця (6905)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Ці права передбачені "Положенням про відомчу воєнізовану...."- положення вже вищі за закони України?. Яким законом України цій відомчій охороні дозволено затримувати громадян?
показати весь коментар
05.07.2023 15:37 Відповісти
+1
Нечувайтеся, вагонні бухачі та бидло! А також злосні палії!
Якби ж то справді так
показати весь коментар
05.07.2023 15:35 Відповісти
+1
в тексті якось так написано: "Також вони можуть затримувати та передавати правопорушників".
показати весь коментар
05.07.2023 15:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нечувайтеся, вагонні бухачі та бидло! А також злосні палії!
Якби ж то справді так
показати весь коментар
05.07.2023 15:35 Відповісти
Ці права передбачені "Положенням про відомчу воєнізовану...."- положення вже вищі за закони України?. Яким законом України цій відомчій охороні дозволено затримувати громадян?
показати весь коментар
05.07.2023 15:37 Відповісти
А ніхто, нікого і не буде затримувати.
показати весь коментар
05.07.2023 15:44 Відповісти
в тексті якось так написано: "Також вони можуть затримувати та передавати правопорушників".
показати весь коментар
05.07.2023 15:48 Відповісти
На заборі теж різне пишуть... В нас кожен закон, або який завгодно нормативний документ містить безліч протирічь. Наприклад ТЦК мають самостййно затримувати, не мають, але затримують. Все розраховано на лоха. Тут буде теж саме.
показати весь коментар
05.07.2023 21:11 Відповісти
Цікаво - відомчий варіянт поліції? А що про це скажуть правозахисники, і чи не простіше підписати Договір зі службою охорони Нацполіції?

"...Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються:

1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад;

2) виконавчими комітетами (а в населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, - виконавчими органами, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад та їх посадовими особами, уповноваженими на те цим Кодексом;

{Пункт третій статті 213 виключено на підставі Закону № 244/94-ВР від 15.11.94}

4) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями), а у випадках, передбачених цим Кодексом, місцевими адміністративними та господарськими судами, апеляційними судами, вищими спеціалізованими судами, Верховним Судом;

5) органами Національної поліції, органами державних інспекцій та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те цим Кодексом...."
показати весь коментар
05.07.2023 15:40 Відповісти
Це що, кожне акціонерне товариство може написати в уставі, що їх співробітники "мають право здійснювати заходи фізичного впливу" на будь кого??
показати весь коментар
05.07.2023 16:20 Відповісти
Не на будь кого, а на п,яне бидло.
показати весь коментар
05.07.2023 16:23 Відповісти
Так написано в уставі?
показати весь коментар
05.07.2023 17:55 Відповісти
А якщо бухі охоронці нафтоповоду Уренгой/Ужгород попадуться без білєтів, але з величною харизмою молодецького запалу?
показати весь коментар
05.07.2023 18:26 Відповісти
Люди я з вас тупо ржу) Коли запускали вагони для жінок, гівна тут було просто кошмар і всі кричали - краще б поліцію повернули. Поліцію повернули - знов не так) Мабуть таки бухаюче бидло охоче до залицяння в потягах оце все і строчить. Бо іншого висновку я дійти не можу)
показати весь коментар
05.07.2023 19:33 Відповісти
краще вже купе-сейф для беремчатих та з бебi. Навiть якщо беремчатих не буде - можна буде ховатися вiд ракет.
показати весь коментар
05.07.2023 23:09 Відповісти
а збройну охорону для сейфiв з жiнками?
показати весь коментар
05.07.2023 23:07 Відповісти
 
 