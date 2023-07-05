"Укрзалізниця" повертає воєнізовану охорону в потяги

З 30 червня "Укрзалізниця" поновила супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі товариства.

Наразі вона працює у поїздах №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець та № 712 Київ – Краматорськ.

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко заявив, що працівники відомчої охорони вже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення декількох конфліктних ситуацій.

"Це були дрібні конфлікти, нічого серйозного, наприклад, не допустили до поїзда пасажира у нетверезому стані. Найближчим часом будемо масштабувати проєкт з урахуванням результатів першого тижня", - сказав він.

Впродовж рейсу в поїзді перебувають двоє працівників воєнізованої охорони. Вони здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони. Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходять інструктаж перед кожним рейсом.

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"На жаль, ще фіксуємо випадки адміністративних правопорушень у поїздах. Насамперед це куріння та розпивання алкогольних напоїв. Не маємо сумнівів, що воєнізована охорона буде дієвим інструментом для виявлення та притягнення до відповідальності порушників. Крім того, працівники охорони зможуть допомогти поїзній бригаді вирішити і більш складні конфліктні ситуації", - сказав директор виконавчий філії "Відомча воєнізована охорона" АТ "Укрзалізниця" Володимир Александров.

Щоб викликати працівників воєнізованої охорони, варто звернутися до провідника або начальника поїзда.

"Під час рейсу працівники відомчої воєнізованої охорони АТ "Укрзалізниця" мають право здійснювати заходи фізичного впливу та використовувати спеціальні засоби, а також розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення. Також вони можуть затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів, проводити особистий огляд і огляд речей. Ці права передбачені "Положенням про відомчу воєнізовану охорону акціонерного товариства "Українська залізниця", затвердженим Постановою Кабінету Міністрів №7 від 11.01.1994р", - зазначили в "УЗ".

Як повідомлялося раніше, у 2020 році Укрзалізниця запровадила пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів у русі силами воєнізованої охорони компанії. Працівники цього підрозділу супроводжували загалом 10 пасажирських поїздів. Під час повномасштабного вторгнення цей проєкт було призупинено.

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