УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12334 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
12 017 136

МАГАТЕ не виявило ознак мінування на ЗАЕС, - Гроссі

заес,аес,запорізька

МАГАТЕ уважно стежить за ситуацією на Запорізькій АЕС. Остання інспекція не виявила ознак мінування.

Про це заявив гендиректор агенції Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Я контактував з експертами постійної місії на ЗАЕС сьогодні, лише декілька годин тому. Ми в курсі тверджень і заяв обох сторін... Під час недавніх інспекцій ми не зафіксували жодних ознак мінування, але ми, як і раніше, надзвичайно насторожені", - зазначив Гроссі на брифінгу в Японії, коментуючи повідомлення про загрозу диверсії на ЗАЕС.

Він додав, що наразі "не можна розслаблятися", і пообіцяв регулярно інформувати про ситуацію на станції.

Читайте також: Росія використовує ситуацію на ЗАЕС для тиску на союзників України напередодні саміту НАТО, - Веніславський

Нагадаємо, українська сторона неодноразово повідомляла, що окупанти замінували Запорізьку АЕС. 

МАГАТЕ (735) Запорізька АЕС (1429) Гроссі Рафаель (308)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
Русня працює. Хто скаже, що не ефективно?
Тепер є докази, що то не росія винна у вибуху, то Україна.
Не заміновано ж нічого. А звідки пошкодження? Логічно здогадатись.
показати весь коментар
05.07.2023 15:31 Відповісти
+27
Любопытно, существует ли какая-либо международная организация, восприятие реальности у которой не затуманено кацапскими, кровавыми деньгами?
показати весь коментар
05.07.2023 15:34 Відповісти
+23
слепое чмо
показати весь коментар
05.07.2023 15:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
І хто з них бреше?
показати весь коментар
05.07.2023 16:12 Відповісти
ага, Гросі такий запитує путіна: ви шо, замінували? А путін йому: Та ви шо? як ми могли?
показати весь коментар
05.07.2023 16:15 Відповісти
Ну, значить, таки ми її підірвемо. От назло підірвемо, як і каховську греблю - так нє доставайся же ти нікаму
показати весь коментар
05.07.2023 16:23 Відповісти
Хтось ******* або Гроссі або Буданов
показати весь коментар
05.07.2023 16:23 Відповісти
Кіт Базіліо у ролі гендиректора МАГАТЕ.
показати весь коментар
05.07.2023 16:25 Відповісти
Про минирование в основном рассказывают Зеленские и Буданги. Вчера заявили, что на крыше АЭС взрывные предметы. Не было предоставлено ни единого фото этих предметов. Почему?
показати весь коментар
05.07.2023 16:28 Відповісти
наверно потому что свинособаки контролируют станцию, как и тогда взорвану ГЭС, а ты разве свинособакам веришь после всего что они сделали с твоей страной???
показати весь коментар
05.07.2023 17:38 Відповісти
Гросси - это свинособака? Почему же он не увидел того, что нам рассказывают?
показати весь коментар
05.07.2023 17:44 Відповісти
Гросси разве контролирует АЭС? АЭС выключена, электричество на оккупированую территорию не поставляет, вот зачем там свинособаки держат военных и оружие??? какой смысл?? какой вообще был смысл взрывать ГЭС???
показати весь коментар
05.07.2023 18:07 Відповісти
Он её не контролирует, а инспектирует. Почему же он ничего не увидел?
показати весь коментар
05.07.2023 18:42 Відповісти
Точно наверно такая же свинособака!! На станции есть оружие, и по станции ходят обезьяны с автоматами, которые неделю назад сбивали свои же самолеты гдето под москвой!!! Взорвали ГЭС от которой сами же пили воду - тебе мало фактов???, пусь свинособаки уйдут от ядерных реакторов на 10 км - вот что должен говорить нормальный чел!!!
показати весь коментар
05.07.2023 22:34 Відповісти
Так откуда у Буданова и Зели данные о взрывчатке, если они их никакими фото подтвердить не могут, ни подтверждений от третьих лиц получить? Они настолько честные люди, чтоб им в этом 100% верить?
показати весь коментар
05.07.2023 22:51 Відповісти
Там знаходяться постійні представники місії МАГАТе... На самій станції.
показати весь коментар
05.07.2023 18:51 Відповісти
Звідти дуже гарно обсстрілювати район Нікополя і Марганця.. І відразу прикриватися станцією..
показати весь коментар
05.07.2023 19:08 Відповісти
какой вообще был смысл взрывать ГЭС???
Вообще-то за полтора года полномассштабки пора было догадаться,что вообще происходит.Инфы полно в интернете-сиди и осмысливай.Отвечу коротко картинкой.
Паника вокруг ЗАЭС из той же истории.

показати весь коментар
05.07.2023 23:29 Відповісти
Так може Гроссі сам проінспектує скрізь???
показати весь коментар
05.07.2023 16:32 Відповісти
Боже, яка класна контора те магате! Вони вже навіть занепокоєння не виражають.
показати весь коментар
05.07.2023 16:36 Відповісти
Під час недавніх інспекцій ми не зафіксували жодних ознак мінування, але ми, як і раніше, надзвичайно насторожені", - зазначив Гроссі на брифінгу в Японії, коментуючи повідомлення про загрозу диверсії на ЗАЕС.
Гросс так надзвичайно насторожений можливим виходом мордора з МАГАТЕ, що аж з штанів вистрибує, бо це один з найбільших наповнювачів бюджету цієї організації. Я не розумію, навіщо нам така кантора, рішення якої не мають ніякої ваги і виконуються тими, хто згоден їх виконувати. А як тільки рашисти послали їх гуляти лісом, виявилось, що у МАГАТЕ нема дієвих важілів впливу. Орки їх послали і вони пішли, ображено хникаючи, але гроші взяли. Ганьба.
показати весь коментар
05.07.2023 16:37 Відповісти
МАГАТЕ поповнила список нахер потрібних "міжнародних організацій" починаючи з оон...і дальше по списку. Отут праві-баблоси понад усе
показати весь коментар
05.07.2023 19:33 Відповісти
Перепрошую, але ж це якийсь піздець на холодець))) . Вони ніколи нічого не бачать але потім дуже стурбовані...
показати весь коментар
05.07.2023 16:40 Відповісти
Прекрасно. Если ЗАЭС таки взорвут, Гросси пойдет под суд.
показати весь коментар
05.07.2023 16:59 Відповісти
А якщо АЕС не підірвуть ,то хто поверне в Україну тисячі біженців які вже покинули території прилеглі до АЕС?На кордоні зараз величезні черги на виїзд з України,переважно мешканці запорізької області.Блекаут це перша частина спецоперації,а "підрив" АЕС - друга.Мета спецоперації - якомога більша кількість біженців.Україну очищають від українців,і це роблять не тільки орки а й наша щироукраїнська влада,котра нагнітає паніку.Якщо АЕС хочуть підірвати то чому не обстрілюють досить густу мережу нафто та газопроводів,котрими енергоносії транспортують в Європу?Хто буде обслуговувати ці нафтогазопроводи на забрудненій радіацією території?
показати весь коментар
05.07.2023 20:09 Відповісти
Якби світ хоч трохи переймався ядерною безпекою, то крім москалів та сраного магате в інспекцію мала б входити декілька українців, або хоч представників від ООН. Бо станція наша, і загроза нам найбільша. Але ООН така ж безпорадна і "бесполезная" організація, як і магате. А українців виродки не впустять. А росатому пох. Ніхто йому навіть пальчиком не погрозив.
показати весь коментар
05.07.2023 17:00 Відповісти
Его настоящая фамилия не "Гросси", а "Гроши"
показати весь коментар
05.07.2023 17:09 Відповісти
Схоже , що Гроссі дав відмашку для кремлівських стратегів. Нечекав такого паскудства від , принаймні зовні, порядної людини. Шоу тайм.
показати весь коментар
05.07.2023 17:20 Відповісти
А ми такі заходимо до якоїсь адмінбудівлі й питаємо:
- Де міни?
А там сидить такий працівник росатому й відповідає:
- А нема мін!
- Що, зовсім нема?
- Зуб даю!
Отож, жодних ознак мінування не зафіксовано.
показати весь коментар
05.07.2023 17:30 Відповісти
примерно так и было )
показати весь коментар
05.07.2023 23:00 Відповісти
Украине надо выразить недоверие этой комиссии МАГАТЕ и Гросси и предоставить сведения, на основании которых, разведка считает, что ЗАЭС заминированна.
Им либо угрожали, либо купили, либо не пустили в заминированные помещения...
показати весь коментар
05.07.2023 18:59 Відповісти
Правда, але не вся.
МАГАТЕ не виявила ознак мінування в місцях, які їм дозволили оглянути.
А дозволили далеко не все.
"...Експерти МАГАТЕ запросили додатковий доступ ...до дахів реакторних блоків № 3 і 4, а також доступ до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження на станці..."
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-171-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
показати весь коментар
05.07.2023 19:18 Відповісти
коли €бане тоді вони побачать що заміновано
і зможуть це підтвердити
показати весь коментар
05.07.2023 19:35 Відповісти
Після підриву Хрещатика у 41 всі квардратно челюстні до цього часу як в рот води набрали. Мовчать,супостати. Тільки виконавець і то перед смертю , повідомив про "процес"- хто,як і чим підривали. Хотіли ще Харків знищити, але німці були насторожі та розмінували. Їх предки 880 років сплюндрували Київ. Так що геноцид в України в крові істот з глубінного болотного государства.
показати весь коментар
05.07.2023 19:49 Відповісти
есть такая международная секта "глубокоозабоченцы". Гросси имеет членский билет этой секты.
Боинг, обстрелы бамбаса, ихнамнеты и т.д. все в этой секте.
А нашим деятелям нужно орать всем 24/7 что может быть, а не жевать субстанцию вытекающую из носа.
показати весь коментар
05.07.2023 19:51 Відповісти
Вот это нож в спину для Украины от магате
показати весь коментар
05.07.2023 20:15 Відповісти
Да они свое левое полужопие не смогут найти....
показати весь коментар
05.07.2023 20:30 Відповісти
тобто грузовики з ************, які там вже більше року стоять біля систем охолодження це не мінування ЗАЕС?
тобто в місцях, які їм мосКАЛі заборонили обстежувати, мінування автоматично стає неможливим?

ясна-панятна....
показати весь коментар
05.07.2023 23:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 