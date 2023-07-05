МАГАТЕ не виявило ознак мінування на ЗАЕС, - Гроссі

МАГАТЕ уважно стежить за ситуацією на Запорізькій АЕС. Остання інспекція не виявила ознак мінування.

Про це заявив гендиректор агенції Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я контактував з експертами постійної місії на ЗАЕС сьогодні, лише декілька годин тому. Ми в курсі тверджень і заяв обох сторін... Під час недавніх інспекцій ми не зафіксували жодних ознак мінування, але ми, як і раніше, надзвичайно насторожені", - зазначив Гроссі на брифінгу в Японії, коментуючи повідомлення про загрозу диверсії на ЗАЕС.

Він додав, що наразі "не можна розслаблятися", і пообіцяв регулярно інформувати про ситуацію на станції.

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Нагадаємо, українська сторона неодноразово повідомляла, що окупанти замінували Запорізьку АЕС.