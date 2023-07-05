МАГАТЕ не виявило ознак мінування на ЗАЕС, - Гроссі
МАГАТЕ уважно стежить за ситуацією на Запорізькій АЕС. Остання інспекція не виявила ознак мінування.
Про це заявив гендиректор агенції Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я контактував з експертами постійної місії на ЗАЕС сьогодні, лише декілька годин тому. Ми в курсі тверджень і заяв обох сторін... Під час недавніх інспекцій ми не зафіксували жодних ознак мінування, але ми, як і раніше, надзвичайно насторожені", - зазначив Гроссі на брифінгу в Японії, коментуючи повідомлення про загрозу диверсії на ЗАЕС.
Він додав, що наразі "не можна розслаблятися", і пообіцяв регулярно інформувати про ситуацію на станції.
Нагадаємо, українська сторона неодноразово повідомляла, що окупанти замінували Запорізьку АЕС.
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Вообще-то за полтора года полномассштабки пора было догадаться,что вообще происходит.Инфы полно в интернете-сиди и осмысливай.Отвечу коротко картинкой.
Паника вокруг ЗАЭС из той же истории.
Гросс так надзвичайно насторожений можливим виходом мордора з МАГАТЕ, що аж з штанів вистрибує, бо це один з найбільших наповнювачів бюджету цієї організації. Я не розумію, навіщо нам така кантора, рішення якої не мають ніякої ваги і виконуються тими, хто згоден їх виконувати. А як тільки рашисти послали їх гуляти лісом, виявилось, що у МАГАТЕ нема дієвих важілів впливу. Орки їх послали і вони пішли, ображено хникаючи, але гроші взяли. Ганьба.
- Де міни?
А там сидить такий працівник росатому й відповідає:
- А нема мін!
- Що, зовсім нема?
- Зуб даю!
Отож, жодних ознак мінування не зафіксовано.
Им либо угрожали, либо купили, либо не пустили в заминированные помещения...
МАГАТЕ не виявила ознак мінування в місцях, які їм дозволили оглянути.
А дозволили далеко не все.
"...Експерти МАГАТЕ запросили додатковий доступ ...до дахів реакторних блоків № 3 і 4, а також доступ до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження на станці..."
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-171-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
і зможуть це підтвердити
Боинг, обстрелы бамбаса, ихнамнеты и т.д. все в этой секте.
А нашим деятелям нужно орать всем 24/7 что может быть, а не жевать субстанцию вытекающую из носа.
тобто в місцях, які їм мосКАЛі заборонили обстежувати, мінування автоматично стає неможливим?
ясна-панятна....