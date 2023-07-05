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Новини Війна
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Рашисти вдарили по Вовчанську, поранено чоловіка, - ОВА

ракета

Російські окупанти вдарили по Вовчанську на Харківщині, поранення дістав 54-річний чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень під ворожим обстрілом опинилося місто Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок удару осколкове поранення дістав 54-річний чоловік. Потерпілого ушпиталили в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29206) Харківщина (6054) Вовчанськ (437)


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05.07.2023 16:30 Відповісти
 
 