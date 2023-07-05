Рашисти вдарили по Вовчанську, поранено чоловіка, - ОВА
Російські окупанти вдарили по Вовчанську на Харківщині, поранення дістав 54-річний чоловік.
Про це повідомляє пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вдень під ворожим обстрілом опинилося місто Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок удару осколкове поранення дістав 54-річний чоловік. Потерпілого ушпиталили в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
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Vasily Androshchook
показати весь коментар05.07.2023 16:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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